Cầm khẩu súng khoe khoang với bạn, cậu bé 10 tuổi bóp nhầm cò bắn trúng người khiến nạn nhân thiệt mạng

Thế giới 03/01/2024 16:20

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ hai người trong đó có một cậu bé 10 tuổi với cáo buộc giết người.

Mới đây, ở California, Mỹ, đã xảy ra vụ án mạng khiến một cậu bé tử vong sau khi đến bệnh viện.

Theo đó, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Sacramento cho biết vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày 30/12/2023 tại một khu dân cư.

Lúc đó, cậu bé được cha mình, Davis, 53 tuổi, gọi lên xe để lấy điếu thuốc, tuy nhiên ngoài việc lấy điếu thuốc, cậu ta còn lấy súng trong xe ra và sau đó khoe với một cậu bé khác rằng cha mình có súng. Sau đó, cậu ta bắn vào cậu bé kia và chạy vào một căn hộ gần đó.

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã đến hiện trường và phát hiện cậu bé bị chảy máu ở đầu và cổ.

Họ ngay lập tức thực hiện các biện cấp cứu cho đến khi nhân viên cứu thương đến và đưa cậu bé vào bệnh viện, nhưng cuối cùng cậu bé vẫn không qua khỏi và được tuyên bố tử vong.

Cầm khẩu súng khoe khoang với bạn, cậu bé 10 tuổi bóp nhầm cò bắn trúng người khiến nạn nhân thiệt mạng - Ảnh 1
Keith "KJ" Frierson, 10 tuổi, bị một người bạn bắn chết khi đang ở bên cạnh. Ảnh: Huff Post

Cậu bé bị hại có biệt danh là KJ trong gia đình, dì của cậu, Erika, đã mang hoa, nến và bóng bay đến một nơi tưởng niệm tại hiện trường vụ bắn để trang trí.

“Cậu bé là một đứa trẻ thông minh, tốt bụng, đáng yêu. Cậu bé không nên được đối xử như vậy, cậu bé đã có cuộc sống tươi đẹp trước đây”, dì của nạn nhân nói.

Cô nói rằng KJ chỉ đi ra ngoài nhà để đi xe đạp một chút và thậm chí chưa đến 15 phút, cậu bé đã bị một đứa trẻ khác bắn chết.

Cảnh sát cho biết sau khi vụ án xảy ra, Davis đã cố gắng ném súng vào thùng rác để che đậy bằng chứng. Vì không được phép sở hữu, khẩu súng được giấu trong xe là một vật phẩm bị đánh cắp vào năm 2017.

Cảnh sát đã bắt giữ Davis và con trai với cáo buộc giết người và đưa cậu bé vào một cơ sở giam giữ thanh thiếu niên.

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