Sau khi cãi nhau với người yêu lại sẵn có men say trong người, cô gái có hành động phản cảm ngay giữa đường khiến anh bạn trai tá hỏa.

Trong tình yêu, cặp đôi nào cũng không thể tránh được những lúc cãi vã giận hờn vì bất đồng quan điểm. Điển hình như đôi nam nữ người Hong Kong trong đoạn clip được dân mạng chia sẻ dưới đây. Trong lúc cãi vã, cô gái đã có hành động phản cảm khiến người xem lắc đầu ngán ngẩm. Theo trang Insight, trước đó cô gái đi uống rượu với bạn bè nên đã ngà ngà say. Không biết vì lý do gì mà cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn và cãi nhau nảy lửa giữa đường. Đỉnh điểm, cô gái đã lột chiếc áo đang mặc ra để lộ nội y. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng cởi luôn áo ngực trước con mắt chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

Cãi nhau với người yêu, cô gái bất ngờ lột đồ - Ảnh: Insight Trong lúc bạn gái mải nôn ói, chàng trai lấy áo che chắn cơ thể cho cô - Ảnh: Insight Nam thanh niên cố gắng thuyết phục bạn gái mặc đồ - Ảnh: Insight May mắn là sự việc xảy ra vào buổi tối nên những người chứng kiến không nhiều. Thấy bạn gái hành động như vậy, chàng trai nhanh tay cởi áo khoác che cho cô, đồng thời khuyên ngăn hết lời.

Cô gái không chịu mặc áo, còn nôn ói và khóc lóc liên tục. Mất hơn 10 phút dỗ dành, năn nỉ, nam thanh niên mới thuyết phục được bạn gái mặc lại áo. Cuối cùng, đôi nam nữ vừa cãi nhau nảy lửa đã ôm hôn làm hòa trước sự ngỡ ngàng, bức xúc của những người chứng kiến. Sau cùng, cặp đôi ôm hôn giảng hòa trong sự ngỡ ngàng của mọi người - Ảnh: Insight Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Một số tỏ ra bức xúc với hành động phản cảm nơi công cộng của cô gái, số khác thì thông cảm và đưa ra lời khuyên cho các cặp đôi, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự hãy ứng xử văn minh hơn. "Chàng trai này thật dũng cảm. Nếu là tôi, tôi không chắc mình có đủ bình tĩnh như vậy không", "Mong rằng những năm tháng sau này của chàng trai sẽ yên ổn", "Dù có giận thì cũng đừng bất cần như vậy chứ"; "Trong đầu cô ấy nghĩ gì vậy"..., dân mạng bình luận.

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