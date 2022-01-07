Cái kết đắng cho chàng trai trẻ khi cố gắng mua xe máy điện trên trang mạng trực tuyến và rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo khi mất trắng 99.000 Rupee

Thế giới 07/01/2022 18:00

Nạn nhân đã gọi đến số chăm sóc khách hàng của công ty và được thông báo rằng công ty không nhận được bất kỳ yêu cầu mua bán trực tuyến nào từ chàng trai.

Cái kết đắng cho chàng trai trẻ khi cố gắng mua xe máy điện trên trang mạng trực tuyến và rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo khi mất trắng 99.000 Rupee - Ảnh 1 

Một vụ lừa đảo trực tuyến gây sốc đã được báo cáo từ Ahmedabad của bang Gujarat, một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi đã mất trắng 98.999 Rupee vào tay một kẻ lừa đảo qua mạng. Vụ lừa đảo diễn ra khi nạn nhân là Subham Bhoi đã cố gắng mua một chiếc xe máy điện trực tuyến.

Để thực hiện giao dịch mua bán, anh đã đăng ký mua trực tuyến trên mạng chiếc xe điện Revolt RV-400 trên trang web của công ty. Anh ta thậm chí còn cung cấp chi tiết thông tin liên lạc của mình trên trang web, sau đó một người mạo danh là nhân viên của Công ty đã gọi anh ta và đảm bảo với anh ta rằng chiếc xe của anh ta sẽ được giao sau một tuần với giá 1,5 Rupee lakh.

Theo báo cáo được công bố trên tờ Ahmedabad Mirror, trong quá trình giao dịch, nạn nhân được yêu cầu chuyển 7.999 Rupee làm lệ phí trước và anh ta thậm chí còn chia sẻ một số thông tin cá nhân với bị cáo. Tuy nhiên, người gọi đến đã khiến Bhoi tin tưởng và hắn bắt đầu đòi thêm tiền từ chàng thanh niên. Chàng thanh niên đã đồng ý và chuyển 98.999 Rupee vào tài khoản của hắn.

Cái kết đắng cho chàng trai trẻ khi cố gắng mua xe máy điện trên trang mạng trực tuyến và rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo khi mất trắng 99.000 Rupee - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền khủng, người gọi điện đã không liên lạc với Bhoi trong một thời gian dài, nạn nhân đã gọi đến số chăm sóc khách hàng của công ty và hãi hùng khi được thông báo rằng công ty không nhận được đăng ký mua trực tuyến nào từ chàng trai. Chàng thanh niên nhận ra rằng anh ta đã bị lừa và một đơn khiếu nại về vấn đề này đã được chàng trai nộp lên công an.

Theo timesnewnows

Bà mẹ hai con bị chồng 'tác động vật lý' ngay tại nhà bố mẹ đẻ vì sử dụng điện thoại di động

Bà mẹ hai con bị chồng 'tác động vật lý' ngay tại nhà bố mẹ đẻ vì sử dụng điện thoại di động

Trong đơn khiếu nại với cảnh sát Vasna, người phụ nữ này nói rằng chồng cô ấy đã bảo cô không được dùng điện thoại di động khi anh ta vắng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   lừa đảo online mua hàng trên mạng bị lừa mua hàng qua mạng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 40 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích