Cái kết đắng cho chàng trai trẻ khi cố gắng mua xe máy điện trên trang mạng trực tuyến và rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo khi mất trắng 99.000 Rupee

Nạn nhân đã gọi đến số chăm sóc khách hàng của công ty và được thông báo rằng công ty không nhận được bất kỳ yêu cầu mua bán trực tuyến nào từ chàng trai.

Một vụ lừa đảo trực tuyến gây sốc đã được báo cáo từ Ahmedabad của bang Gujarat, một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi đã mất trắng 98.999 Rupee vào tay một kẻ lừa đảo qua mạng. Vụ lừa đảo diễn ra khi nạn nhân là Subham Bhoi đã cố gắng mua một chiếc xe máy điện trực tuyến.

Để thực hiện giao dịch mua bán, anh đã đăng ký mua trực tuyến trên mạng chiếc xe điện Revolt RV-400 trên trang web của công ty. Anh ta thậm chí còn cung cấp chi tiết thông tin liên lạc của mình trên trang web, sau đó một người mạo danh là nhân viên của Công ty đã gọi anh ta và đảm bảo với anh ta rằng chiếc xe của anh ta sẽ được giao sau một tuần với giá 1,5 Rupee lakh.

Theo báo cáo được công bố trên tờ Ahmedabad Mirror, trong quá trình giao dịch, nạn nhân được yêu cầu chuyển 7.999 Rupee làm lệ phí trước và anh ta thậm chí còn chia sẻ một số thông tin cá nhân với bị cáo. Tuy nhiên, người gọi đến đã khiến Bhoi tin tưởng và hắn bắt đầu đòi thêm tiền từ chàng thanh niên. Chàng thanh niên đã đồng ý và chuyển 98.999 Rupee vào tài khoản của hắn.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền khủng, người gọi điện đã không liên lạc với Bhoi trong một thời gian dài, nạn nhân đã gọi đến số chăm sóc khách hàng của công ty và hãi hùng khi được thông báo rằng công ty không nhận được đăng ký mua trực tuyến nào từ chàng trai. Chàng thanh niên nhận ra rằng anh ta đã bị lừa và một đơn khiếu nại về vấn đề này đã được chàng trai nộp lên công an.

Theo timesnewnows

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