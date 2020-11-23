Một người chồng ngoại tình với người phụ nữ bằng tuổi mẹ mình và bị vợ trẻ phát hiện, phát ngôn của tiểu tam gây sốc cộng đồng mạng.

Sự việc khiến cộng đồng mạng xứ Trung sôi sục những ngày vừa qua đó là chuyện vợ phát hiện chồng ngoại tình với một người phụ nữ 52 tuổi. Trang Sohu cho biết, cô Vương và anh Đinh (34 tuổi, ngụ Hồ Nam) bên nhau chưa đến 3 năm. Họ kết hôn vào năm ngoái khi cô Vương 30 tuổi. Tháng 6/2019, cô Vương hạ sinh cho chồng một đứa con trai. Vậy nhưng tháng 5 vừa rồi cô cảm thấy chồng đang giấu mình chuyện gì đó. Xem trộm điện thoại của chồng, cô Vương phát hiện nhật ký trò chuyện bất thường của anh Đinh và một người phụ nữ họ Kiều.

Mặc dù vợ mới sinh con hơn 1 năm, anh Đinh đã ngoại tình với người phụ nữ 52 tuổi - Ảnh: Internet

Âm thầm tìm hiểu, cô Vương phát hiện ngày thứ 2 sau khi quen biết, chồng cô và người phụ nữ hơn 50 tuổi họ Kiều đã quan hệ tình dục. Sau đó anh Đinh nhiều lần qua đêm ở nhà của người tình lớn tuổi. Không chịu nổi sự phản bội này, tháng 8 vừa rồi cô Vương và chồng chính thức ly hôn. Điều đáng nói là sau khi ly hôn với vợ cũ hơn 10 ngày, anh Đinh đã đăng ký kết hôn với bà Kiều – người phụ nữ bằng tuổi mẹ anh.

Sau khi cướp chồng người khác, bà Kiều còn công khai chỉ trích cô Vương có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng đây vẫn chưa phải là đỉnh điểm của sự việc. Người phụ nữ họ Kiều còn công khai chỉ trích vợ cũ của anh Đinh: “Con người cô Vương rất tốt, nếu như hôn nhân của họ không gặp phải vấn đề gì, cô ấy còn có một đứa con, vậy thì thua một người phụ nữ lớn tuổi như tôi là vấn đề của cô ấy”.

Bà Kiều hứng chịu rất nhiều "gạch đá" từ dư luận sau phát ngôn này. Nhiều người nhận xét người phụ nữ 52 tuổi này thực sự không biết xấu hổ là gì. Hơn nữa, sau khi cướp chồng người khác, bà ta còn lớn tiếng chỉ trích người vợ chính chuyên và tận hưởng chiến thắng trên sự đau khổ của người khác.

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