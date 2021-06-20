Bé gái 4 tuổi mất tích bí ẩn gần một năm và âm mưu tàn độc của người mẹ 31 tuổi

Thế giới 20/06/2021 06:32

Không ai nhìn thấy đứa trẻ 4 tuổi từ mùa hè năm ngoái cho đến khi thi thể của em được tìm thấy ở sân sau nhà vào tháng 5 năm nay.

Theo thông tin từ truyền thông Mỹ, một người phụ nữ ở Bắc Carolina đã bị truy tố tội giết ngườilạm dụng trẻ em. Người phụ này tên là Malikah Bennett, 31 tuổi, con gái 4 tuổi của cô đã là Majelic Young đã chết vào năm ngoái. 

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 Người mẹ 31 tuổi đã phạt cô con gái 4 tuổi của mình đứng 3 ngày liên tiếp

Thông báo bắt giữ cho thấy, có thể Majelic đã chết vào tháng 8/2020 khi em bé bị mẹ trừng phạt vì đã làm bẩn ra người. Chị gái 13 tuổi của Majelic nói với cảnh sát rằng mẹ của cô đã trừng phạt Majelic vì việc này và bắt bé gái 4 tuổi phải đứng trong phòng giặt là ba ngày liên tiếp.

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 Mệt mỏi vì phải đứng 3 ngày liên tiếp, cô bé đã bị ngã và tử vong

Theo cảnh sát, người phụ nữ này đã không cho phép đứa trẻ 4 tuổi ngồi hoặc nghỉ ngơi khiến sức khỏe cô bé rất yếu vào ngày thứ 3. Sau đó, cô bé bị ngã ngửa, vùng đầu bị tổn thương nặng. Lúc này người mẹ đã cố gắng hô hấp cho cô bé nhưng đứa trẻ tội nghiệp này đã tử vong. Người phụ nữ này sau đó đã cho thi thể của con gái vào hai túi ni lông để vào cốp xe ô tô mà không thông báo cho cơ quan chức năng về cái chết của con gái mình.

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 Người mẹ độc ác đã giấu thi thể của con gái trong cốp xe rồi sau đó chôn ngay tại sân sau của ngôi nhà

Theo báo cáo, thi thể của Majelic bị bỏ trong cốp xe ô tô vài ngày, sau khi mùi hôi thối bốc lên không thể chịu nổi, người mẹ độc ác đã chôn xác cô bé ở sân sau của ngôi nhà và buộc cô con gái 13 tuổi phải giúp mình chôn cất em gái. Trước khi thi thể của Majelic được tìm thấy, người phụ nữ này đã nói dối rằng con gái cô đi thăm các thành viên khác trong gia đình khi có người hỏi thăm về cô bé.

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Từ khóa:   bị mẹ trừng phạt tội giết người lạm dụng trẻ em

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