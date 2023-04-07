Bỏ bạn gái để chạy theo cô nàng TÂM HỒN TO, chỉ 2 tháng sau tôi hối không kịp vì điều này 

Vì thế mà xung quanh tôi có nhiều cô gái vây quanh. Bạn gái tôi cũng làm cùng công ty. Từ đầu cô ấy hoàn toàn không thích tôi nhưng tôi thì có cảm tình với cô ấy trước. Tuy không sắc nước hương trời nhưng bạn gái tôi có gương mặt trẻ hơn tuổi rất nhiều, nụ cười đẹp, khá hài hước, tâm lý, lại nấu ăn ngon.

Tôi vốn là quản lý của một công ty về marketing, tuy là công ty không quá lớn nhưng vị thế của tôi cũng không phải thấp. Tôi không phải cao to đẹp trai gì nhưng nhờ ăn nói có duyên, lại làm trong lĩnh vực marketing nên “dẻo mồm dẻo miệng” và nắm bắt tâm lý phái nữ cực kỳ giỏi.

Cô ấy hiền lành, tốt tính, đôi lúc có hơi trẻ con một chút nhưng tôi hoàn toàn hài lòng với bạn gái hiện tại. Trong chuyện ấy, chúng tôi cũng rất hòa hợp dù khi đến với tôi, nàng hoàn toàn chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường. Về cơ bản chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc.

Tuy nhiên một thời gian sau, công ty có một nhân viên nữ mới vào. Cô này nhỏ tuổi hơn bạn gái tôi nhưng về khoản nhan sắc thì có phần nhỉnh hơn. Nếu bạn gái tôi toát lên vẻ hồn nhiên, thánh thiện thì cô gái này có phần sắc sảo, quyến rũ. Đặc biệt, body của cô ấy hấp dẫn hơn, mông to và đặc biệt là vòng một rất đầy đặn, hấp dẫn.

Nói thật đàn ông nào nhìn cô ấy cũng “thèm nhỏ dãi” chứ đừng nói gì tôi. Khi về công ty, cô ấy trở thành cấp dưới của tôi và được tôi trực tiếp đào tạo. Lâu ngày giữa chúng tôi có nhiều cơ hội để gần gũi, tiếp xúc nhau và tâm sự với nhau nhiều hơn khiến tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Bạn gái tôi vì làm cùng công ty nên có vẻ như đã “đánh hơi” được và tỏ ý ghen tuông. Trong khi tôi một mực khẳng định rằng mình không có gì và hoàn toàn trong sáng với cô gái kia.

Tuy nhiên càng ngày tôi và cô gái kia lại càng kéo gần khoảng cách hơn. Cô ấy tâm sự với tôi nhiều về gia đình, về hoàn cảnh của bản thân, về những nỗi đau đã đi qua khiến tôi rung cảm và muốn chở che. Phần nào sức hấp dẫn về mặt thể xác của cô ấy làm cho tôi không thể rời mắt.

Cuối cùng tôi quyết định chia tay bạn gái mình nhưng không vội công khai hẹn hò với cô gái này. Bạn gái tôi đồng ý chia tay mà không níu kéo, tôi cũng khá bất ngờ nhưng như vậy tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Sau chia tay, bạn gái cũ của tôi cũng nghỉ việc tại công ty. Điều này càng thuận lợi hơn cho tôi đến với người mới. Dĩ nhiên tôi cũng đã qua lại với nàng khi vừa chia tay bạn gái cũ, chỉ là đợi thêm một thời gian mới bắt đầu công khai.

Chuyện chúng tôi sau đó cả công ty đều biết nhưng chẳng ai nói gì. Cũng phải thôi vì tôi chia tay bạn gái cũ rồi mới hẹn hò người mới. Về cơ bản, tôi chẳng làm gì sai cả. Từ khi chính thức yêu nhau, tôi say đắm trong hạnh phúc mới.

Bạn gái mới của tôi không chỉ xinh đẹp, ngoại giao tốt, công việc cũng tốt mà lại còn có body bốc lửa. Mỗi lần gần gũi, tôi lúc nào cũng thấy thỏa mãn vì bộ ngực đẹp tuyệt trần của nàng. Nhớ lại bạn gái cũ trước đây hơi lép, tôi thấy mình chọn cô gái này là đúng. Đàn ông nào chẳng mê gái đẹp, đặc biệt là gái đẹp có “tâm hồn to”.

Khi hẹn hò với cô gái có "tâm hồn to", tôi mới vỡ lẽ nhiều điều. Ảnh minh họa

Tuy nhiên hạnh phúc chẳng được bao lâu, chỉ sau 2 tháng tôi đã bắt đầu hoài nghi vì lựa chọn của chính mình. Cô bạn gái “tâm hồn to” hiện tại có lẽ đã “diễn” rất xuất sắc đến nỗi tôi tin rằng mình chọn đúng người. Hẹn hò rồi tôi mới biết cô nàng là người thực dụng, suốt ngày đòi tôi mua cái này, mua cái kia, tặng cái nọ. Trong khi bạn gái cũ trước kia của tôi chẳng bao giờ đòi hỏi cả.

Không những thế, cô nàng còn khá đanh đá, thường xuyên lớn tiếng với tôi, nói chuyện hỗn hào,... Tất cả những điều này trước đây tôi chưa từng biết. Trong khi cô bạn gái cũ lúc nào cũng chiều chuộng tôi thì cô nàng này bắt tôi phải chiều cô ấy, phải đưa đi ăn, đi chơi thường xuyên khiến tôi vỡ mộng.

Càng ngày tôi càng nhận ra mình đã sai lầm khi chia tay người cũ để đến với cô gái hiện tại. Bởi lẽ sau những lúc gần gũi nhau, tôi không muốn nói chuyện hay chia sẻ điều gì với cô ấy, vì cô nàng kém tuổi hơn tôi nhiều, không thể thấu hiểu và sẻ chia. Tôi cảm thấy nhớ bạn gái cũ của mình hơn, nhưng hiện tại cũng chưa chia tay cô gái này. Liệu khi tôi chia tay cô ấy và trở về với người cũ thì bạn gái cũ có thể yêu tôi lại như ngày xưa không? Tôi thấy mình có kết cuộc như hôm nay quả là “đáng đời” mà!