Xong xuôi mọi việc trong ngày cưới, tôi tắt đèn đi ngủ thì chồng đề nghị mở cho bằng được, nhưng vừa thấy ánh sáng anh lại đỏ mặt ‘đứng hình’

Thế là chúng tôi cãi nhau, sau một ngày đám cưới mệt nhọc, ai cũng muốn người kia chiều theo ý mình.

Tôi là đàn ông nhưng tôi sợ bóng tối các chị ạ. Nói ra thì đúng là xấu hổ, nhưng nỗi sợ này của tôi xuất phát từ khi còn bé đến giờ dù cố gắng kiểu nào đi chăng nữa thì cũng không khắc phục được. Buổi tối tôi ngủ phải bật đèn ngủ, đèn tối quá cũng không được. Cũng vì thế mà thông thường tôi không đi chơi quá 8 giờ tối, lúc nào cũng phải chăm chăm về sớm. Thanh niên 26 tuổi mà sợ tối như tôi chắc chẳng mấy người. Khi tôi yêu Th, tôi cũng nói cho Th biết chuyện tôi sợ tối nhưng Th chẳng lưu tâm. Vì thế mới có chuyện dở khóc dở cười ngay trong ngày đầu về chung sống với nhau. Chẳng là đêm tân hôn, sau khi xong xuôi mọi việc, vợ tắt đèn đi ngủ thì tôi đề nghị bật đèn ngủ. Tôi cố chỉnh cho tối một chút và để vợ nằm trong nhưng cô ấy không chịu. Vợ bảo rằng cứ có chút ánh sáng là cô ấy không ngủ được, phải tối đen hoàn toàn giấc ngủ mới sâu, da dẻ mới phục hồi.

Ảnh minh họa: Internet Thế là chúng tôi cãi nhau, sau một ngày đám cưới mệt nhọc, ai cũng muốn người kia chiều theo ý mình nên cuối cùng vợ tức giận đuổi tôi ra phòng khách ngủ. Tôi sợ ra phòng khách mà bố mẹ biết chuyện vợ chồng cãi nhau ngay đêm tân hôn thì ông bà lại buồn phiền nên cố gắng ở lại. Nhưng thuyết phục kiểu gì cũng không được.

Tôi cũng cố nhắm mắt ngủ, song cứ nằm trong bóng tối là đầu óc tôi nghĩ linh tinh sợ hãi, rồi chỉ cần tiếng động nhẹ cũng làm tôi giật mình, thật không ngủ nổi. Nhưng chỉ cần tôi cựa quậy là vợ lại lầm rầm than thở, bảo tôi trật tự cho cô ấy ngủ. Tôi mất ngủ đêm hôm đó, sáng hôm sau bố mẹ nhìn thấy mặt tôi mệt mỏi thì cười bảo tôi nên tiết chế. Ảnh minh họa: Internet Lúc ăn sáng, chỉ có 2 vợ chồng nên tôi bàn với vợ để có cách khắc phục nhưng cô ấy nói thích thì phân phòng ngủ riêng, nhưng tôi làm sao có thể ngủ riêng phòng khi vừa mới cưới được. Thế nên tôi lại thỏa hiệp với vợ. Chờ vợ ngủ say rồi, tôi đắp riêng một cái chăn và bật đèn điện thoại trong chăn. Song chỉ nằm một lúc đã ngộp thở, không thể chịu được. Kết quả, đêm đó tôi lại thức trắng đêm. Tôi thật không biết phải làm gì nữa mọi người ạ. Là vợ chồng mà Th không hề thông cảm cho tôi khiến vừa cưới được vài ngày mà tôi đã cảm thấy thất vọng, chán nản về cuộc hôn nhân này quá. Tôi phải làm thế nào đây? Có nên nói chuyện với bố mẹ rồi phân phòng ngủ không?

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