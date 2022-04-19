Theo lời kể, tác giả là ông A có một cô con gái 15 tuổi và một cậu con trai 9 tuổi. Vợ ông đã kiểm soát các con một cách bệnh hoạn.

Cụ thể là trên một trang cộng đồng trực tuyến "Nate Pan" đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Vợ tôi kiểm soát con cái một cách thái quá".

Vợ ông A không chỉ kiểm tra điện thoại di động, bà còn theo dõi vị trí và thậm chí nghe lén điện thoại di động của con gái mình. Kết quả là, khi biết rằng con gái đã nhắn tin qua lại với một chàng trai, vợ ông A đã la mắng ấy con gái và gây náo loạn. Còn đứa con trai 9 tuổi không có điện thoại di động.

Các việc kiểm soát một cách bệnh hoạn của vợ ông A là theo dõi vị trí và nghe lén.

Sự can thiệp và kiểm soát vào cuộc sống hàng ngày của các con không chỉ kết thúc ở những việc đó. Vợ ông A còn lục lọi nhật ký của bọn trẻ và ngăn chặn các con không được gặp những đứa trẻ mà vợ ông A không thích.

Hơn nữa, hầu hết tất cả các quyết định đều do vợ ông A đưa ra. Kết quả là bọn trẻ thậm chí rất khó để tự chọn quần cho mình.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, vợ ông A cũng tức giận hoặc hét lên khi bọn trẻ chỉ vi phạm các lỗi nhỏ hoặc khi vợ ông A dạy học cho bọn trẻ.

Ông A xin lời khuyên: "Vốn dĩ trước khi sinh con, cô ấy đã đối xử như thế này với tôi, nhưng khi nghĩ đến việc ly hôn thì tôi bắt đầu suy nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra với những đứa con của tôi. Bây giờ tôi đang suy nghĩ đến việc ly hôn.”

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện này đã rất sốc trước các hành động của người vợ và đề nghị ông A ly hôn. Cư dân mạng để lại những bình luận như: "Sợ những đứa con sẽ bị ảnh hưởng và không được bình thường nữa. Hãy cho chúng đi chữa trị ngay đi", "Bạn phải ly hôn ngay và chăm sóc con cái trong môi trường thoải mái", "Nếu bạn để chúng một mình, các con bạn sẽ đi đến đâu, đảm bảo sẽ nhập viện."