Vợ sắp đến ngày sinh nhưng chồng vẫn lén đưa bồ đi du lịch và cái kết đau lòng khi trở về

Tâm sự gia đình 15/11/2022 19:40

Trong khi đó, Nga ở trong bệnh viện đang ôm con, nghe người hàng xóm nói thái độ của chồng cô có vẻ rất ăn năn hối cải thì Nga mới cười khẩy:

Lúc trước, Hưng quan tâm chiều chuộng Nga bao nhiêu thì giờ anh vô tâm với cô bấy nhiêu. Người ta thường nói những thứ có rồi thì không trân trọng quả là không sai. Từ ngày về nhà chồng, Nga lúc nào cũng phải nhún nhường với chồng vì anh quá nóng tính và gia trưởng.

Thậm chí mới cưới được 2 năm, Hưng còn ngang nhiên cặp bồ khiến vợ anh sửng sốt. Đó là cô đồng nghiệp nóng bỏng mà ngày nào cũng nhờ Hưng chở đi làm. Ban đầu, khi Nga biết được thì Hưng còn chối, anh nói rằng:

- Cô ấy không đi được xe máy nên nhờ thôi, đằng nào cũng tiện đường, đồng nghiệp không lẽ không giúp đỡ nhau được?

Nhưng thời gian sau, Nga nhìn thấy chồng và cô gái đó cùng nhau đi vào nhà nghỉ. Lúc đó, cô tức giận hỏi chồng cho ra nhẽ thì anh ta thản nhiên đáp:

Vợ sắp đến ngày sinh nhưng chồng vẫn lén đưa bồ đi du lịch và cái kết đau lòng khi trở về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Ừ thì tôi và cô ấy qua lại với nhau đấy, có sao không? Tôi thích thì cặp bồ thôi, cô cản được chắc?

Nga chết điếng người định ly hôn, nào ngờ đúng lúc đó cô lại phát hiện mình đã mang thai được 2 tháng. Vậy nên, Nga quyết định sẽ sinh con xong để xem thái độ của chồng có thay đổi không rồi sẽ tìm cách giải quyết tiếp.

Suốt những tháng vợ có bầu, Hưng không hề quan tâm chăm sóc. Thậm chí, nhân lúc vợ bụng mang dạ chửa không làm gì được, Hưng lại càng tự do đi với bồ mà không sợ vợ đánh ghen.

Cho đến khi cái thai được hơn 8 tháng, 1 hôm Hưng về nhà xách quần áo đi đột ngột, Nga hỏi anh đi đâu thì anh chỉ đáp:

- Du lịch.

Nga biết thừa chồng dẫn bồ đi du lịch nhưng cô vẫn phải nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Sao anh lại đi lúc này? Em sắp sinh đến nơi rồi, bố mẹ ở quê thì đau ốm đều không lên được, mình em ở nhà biết làm sao đây?

Hưng dùng dằng:

- Cô bớt càu nhàu đi, tôi đi vài hôm là về, cô còn hơn tuần nữa mới sinh cơ mà. Cứ làm như mỗi cô biết đẻ con không bằng.

Mặc cho vợ có cầu xin thế nào, Hưng vẫn cương quyết bỏ đi với bồ.

Thế nhưng, 4 ngày sau Hưng trở về nhà thì thấy nhà cửa trống trơn, anh bốc máy gọi vợ thì chỉ nghe tiếng tút dài. 1 lúc sau, người hàng xóm chạy sang với vẻ mặt hốt hoảng, anh ta thấy Hưng thì nói:

Vợ sắp đến ngày sinh nhưng chồng vẫn lén đưa bồ đi du lịch và cái kết đau lòng khi trở về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Sao bây giờ anh mới về, đêm qua vợ anh đau bụng nhưng không ai biết, đến khi tôi đưa được cô ấy vào viện thì…thì…

Hưng quát lên:

- Thì sao?

- Thì…mọi việc đã quá muộn, cả vợ anh và đứa con đều…qua đời rồi. Xác cô ấy được đưa về quê rồi.

Hưng chết lặng người, anh ngồi sụp xuống đất không thể nói được lời nào, cơn hối hận và sợ hãi của anh dâng lên tận đỉnh đầu. Anh vội vã lao đi tìm vợ trong vô vọng, vừa chạy vừa nói:

- Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi.

Trong khi đó, Nga ở trong bệnh viện đang ôm con, nghe người hàng xóm nói thái độ của chồng cô có vẻ rất ăn năn hối cải thì Nga mới cười khẩy:

- Để xem tiếp theo anh ta sẽ làm gì? Nếu thực sự anh ta thay đổi được thì tôi sẽ quay về, còn không, tôi cho anh ta tưởng rằng tôi đã chết thật rồi.

Thì ra đó chỉ là màn thử chồng và dạy cho anh 1 bài học của Nga, nhưng không ngờ Hưng đã sáng mắt thực sự sau lần đó. Cũng kể từ đó trở đi, anh luôn rất sợ cảm giác mất vợ con nên không dám ngoại tình nữa, thay vào đó anh luôn quan tâm chăm sóc vợ chu đáo.

Đang cuống cuồng đưa vợ đi đẻ, chồng lặng người khi biết sự thật đau lòng trong bức thư vợ dúi vào tay bác sĩ trước lúc sinh mổ

Đang cuống cuồng đưa vợ đi đẻ, chồng lặng người khi biết sự thật đau lòng trong bức thư vợ dúi vào tay bác sĩ trước lúc sinh mổ

Hằng được đưa ra phòng hồi sức. Anh đợi Hằng tỉnh dậy rồi hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Hết thuốc mê, Hằng tỉnh dậy, vừa thấy anh cô đã hỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 4 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân