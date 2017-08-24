Vợ làm được điều này, dù cưới nhau 10 năm chồng vẫn yêu và say mê như ngày đầu

Tâm sự gia đình 24/08/2017 15:31

Là phụ nữ ai cũng phải biết bí quyết này để chồng mãi say mê như ngày đầu, không bao giờ tơ tưởng đến chuyện ngoại tình.

Dù thời gian trôi qua thì tình yêu và sự si mê chồng dành cho bạn vẫn không hề thay đổi nến nắm được bí quyết này.

Biết cách làm mới chính mình

Vợ làm được điều này, dù cưới nhau 10 năm chồng vẫn yêu và say mê như ngày đầu - Ảnh 1
Phụ nữ hãy không ngừng yêu chiều, chăm sóc bản thân nếu muốn được chồng yêu mãi không rời - Ảnh: Internet

Đàn bà thường than trách đàn ông ‘hám của lạ’, vậy tại sao ta không tự ý thức việc không ngừng làm mới bản thân để chồng không chán. Hãy khiến chồng thích thú với kiểu tóc, trang phục hay một mùi nước hoa mới bạn khoác lên người. Đừng nghĩ là của nhau rồi thì không cần phải quyến rũ nhau, hãy khiến chồng ngày sàng say mê bạn với mẹo nhỏ này.

Luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ

Đừng dại nghĩ rằng ‘đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai’, bởi lẽ đàn ông thời nay yêu bằng con tim, nhưng dùng mắt và tai để duy trì tình yêu. Nếu đã biết chăm chút bản thân thì chớ quên việc luôn dịu dàng với chàng. Hãy khiến chồng răm rắp nghe lời bạn một cách tự nguyện và vui vẻ.

Biến nhà chồng thành gia đình mình

Vợ làm được điều này, dù cưới nhau 10 năm chồng vẫn yêu và say mê như ngày đầu - Ảnh 2
Chẳng người chồng nào có thể ngừng yêu người vợ biết cách chăm sóc, vun vén gia đình - Ảnh: Internet

Đừng bao giờ phân biệt nhà chồng với nhà mẹ đẻ, hãy dùng chân thành để đối xử tốt với gia đình chồng, rồi bạn sẽ nhận được sự yêu thương gần gũi từ nhà chồng. Một người phụ nữ có được sự ‘hậu thuẫn’ vững chắc từ mẹ chồng sẽ khiến các chàng không bao giờ dám léng phéng bên ngoài. Chưa kể, anh ấy sẽ rất tự hào khi vợ là người biết cách cư xử, vun vén.

Không kiểm soát chồng

Đừng xâm phạm không gian riêng hay những thú vui lành mạnh của đàn ông. Sự tôn trọng bạn dành cho đam mê của chàng sẽ được anh ấy ghi nhận và thầm cảm ơn bạn. Một người vợ hiểu chồng mình thích gì, muốn gì và không ‘kỳ thị’ sở thích ấy sẽ khiến chồng bạn thầm cảm ơn vô cùng. Phụ nữ sẽ chịu thiệt thòi khi tự biến mình thành bà mẹ thứ hai của chồng.

Không thôi kiêu kỳ

Hãy nhớ lại xem thuở mới yêu bạn khó tiếp cận và bí ẩn với chàng như thế nào. Hãy nhớ những đặc điểm ở bạn khiến chàng say mê, áp dụng những điểm đáng yêu này vào cuộc sống lứa đôi.

Đôi khi hãy tỏ ra khó đoán, đáng yêu, nũng nịu để chồng thấy rằng bạn vẫn mãi là cô bé con ngày nào anh ấy theo đuổi, khơi dậy tình yêu nồng nàn như thuở ban đầu.

Ngoan hiền lúc muốn, hư hỏng lúc cần

Vợ làm được điều này, dù cưới nhau 10 năm chồng vẫn yêu và say mê như ngày đầu - Ảnh 3
Hãy ngoan hiền khi muốn, hư hỏng khi cần để chồng vừa nể vừa thương - Ảnh: Internet

Đàn bà đừng quá ngoan, cũng đừng quá hư, hãy ngoan hiền khi muốn và hư hỏng khi cần để trói chặt trái tim đàn ông. Chính sự linh hoạt, sinh động này nơi tính cách của bạn khiến chồng luôn cảm thấy tươi mới, thú vị. Đây chính là tuyệt chiêu của vợ khiến nhiều đàn ông thừa nhận rằng họ như phát cuồng vì sự cuốn hút khó cưỡng này từ vợ.

Nói cảm ơn chồng

Mỗi khi chàng giúp đỡ bạn một việc gì đó, dù là nhỏ nhặt thì cũng đừng quên nói lời cảm ơn. Không chỉ giúp chồng cảm thấy họ thật có ích mà còn giúp họ có trách nhiệm giúp đỡ vợ nhiều hơn trong việc nhà, những việc cần ‘trụ cột gia đình’.

Xin lỗi khi sai

Đừng nghĩ vì là đàn ông nên chồng phải nhận sai trong mọi hoàn cảnh, sự vô lý này của bạn sẽ giết chết tình yêu trong chàng. Hãy dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình, chân thành xin lỗi và có thiện chí sử sai. Chính sự thành khẩn của bạn sẽ khiến chàng dù muốn cũng không thể giận bạn lâu thêm nữa.

 

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Đàn bà bao đời nay vẫn luôn cố gắng làm hài lòng đàn ông, họ quên mất rằng việc tự làm hài lòng chính mình mới nên là phương châm sống

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