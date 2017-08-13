Không phải giỏi chuyện ấy, đây mới là kiểu phụ nữ khiến 100% đàn ông mê mệt

Yêu - Hôn nhân 13/08/2017 16:15

Đàn bà bao đời nay vẫn luôn cố gắng làm hài lòng đàn ông, họ quên mất rằng việc tự làm hài lòng chính mình mới nên là phương châm sống

Phụ nữ đừng rụt rè e ngại mình không đủ đẹp, không đủ tốt mà hãy tự hỏi liệu có người đàn ông nào xứng với mình hay không. Nếu đang sở hữu những phẩm chất sau, bạn có khả năng ‘hạ gục’ mọi anh chàng ngay trong lần đầu gặp gỡ.

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Một người phụ nữ tự tin luôn có hấp lực không thể cưỡng lại với cánh mày râu - Ảnh: Internet

Phong thái tự tin

Một người phụ nữ biết rõ vị trí, giá trị của mình sẽ toát lên vẻ tự tin, thần thái chững chạc khiến đàn ông cực hứng thú. Trong vô vàn những cô gái nhút nhát, rụt rè thì một cô nàng cá tính luôn là ước ao của mọi đàn ông. Phụ nữ đừng tự nhốt mình trong những rào cản vô hình, hãy là chính mình thì bạn sẽ tìm được người đàn ông yêu bạn vì bạn là duy nhất, không trộn lẫn với ai.

Cá tính, tự lập

Những người phụ nữ sống lệ thuộc, luôn chờ đợi vào sự bao bọc, cung phụng khiến đàn ông cảm thấy chán ngán. Họ sẽ nghi hoặc liệu tình yêu bạn dành cho họ có đơn thuần hay có cả vụ lợi. Đàn ông thích một người phụ nữ tự lập trong cuộc sống, tài chính. Một người phụ nữ có thể cùng họ xây dựng gai đình chứ không phải một người hầu giỏi tiêu tiền.

Không phải giỏi chuyện ấy, đây mới là kiểu phụ nữ khiến 100% đàn ông mê mệt - Ảnh 2
Đừng rập khuôn mình với đàn bà khác, hãy là chính mình để tận hưởng cuộc đời - Ảnh: Internet

Có chính kiến, dứt khoát

Đàn ông thường thích phụ nữ ngoan, nhưng phụ nữ ngoan chứ chớ dại hiền. Bạn có thể là người phụ nữ giỏi nội trợ, giao tiếp khéo léo, biết cư xử và kính trên nhường dưới. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được nghe theo mọi lời đàn ông nói, cũng càng không được nhún nhường nhận sai khi bạn hoàn toàn đúng. Hãy mạnh mẽ, thẳng thắn thể hiện chính kiến của mình trong mọi việc. Chỉ sự thẳng thắn mới giúp bạn giải quyết mọi vấn đề rõ ràng, dứt khoát.

Có lòng kiêu hãnh

Không cần phải nói quá nhiều để thể hiện lòng kiêu hãnh của mình, phụ nữ hãy bộc lộ nó ở cách bạn trò chuyện, ăn mặc và cư xử. Hãy để không chỉ người đàn ông của mình, mà cả những đàn ông khác biết rằng bạn có cái tôi của mình và sẽ mọi giá bảo vệ cái tôi của mình. Đừng ai hy vọng cướp mất quyền kiểm soát cuộc sống của bạn.

Không phải giỏi chuyện ấy, đây mới là kiểu phụ nữ khiến 100% đàn ông mê mệt - Ảnh 3
Lòng kiêu hãnh của phụ nữ càng cao đàn ông càng chết mê chết mệt - Ảnh: Internet

Có tham vọng

Dù không nói ra nhưng đàn ông rất chán việc phải trò chuyện, chúng sống với một phụ nữ luôn chấp nhận thực tại và quá an phận. Đàn ông mạnh mẽ là thế, nhưng họ lại dễ dàng gục ngã trước những phụ nữ mạnh mẽ, có tham vọng và đam mê. Những cô gái cháy hết mình cho khát vọng, nỗ lực không ngừng để thực hiện ước mơ luôn làm cánh đàn ông đứng ngồi không yên.

Chân thành trong tình yêu

Sự chân thành không chỉ biểu hiện sự chung thủy, hết lòng trong mối quan hệ mà còn góp phần khẳng định lòng tin dành cho nhau. Chân thành là một trong những phẩm chất quyến rũ ‘chết người’, đó là khi nàng không rụt rè để nói ra những suy nghĩ thầm kín, những đòi hỏi chính đáng hay ‘vạch tội’ đàn ông không chút nhún nhường. Đây là phẩm chất được toát ra từ chính con người họ, người khác dù muốn cũng không thể học theo.

Quan tâm đến người khác

Đàn ông khi ra đường có thể ăn to nói lớn, mạnh mẽ và cứng rắn là thế nhưng khi về nhà họ như một đứa trẻ cần được chăm sóc, yêu thương. Vậy nên, họ đánh giá cao mẫu phụ nữ biết cách quan tâm, chăm sóc và tạo nên cảm giác thoải mái trong mối quan hệ hai người.

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