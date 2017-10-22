Vợ đến ngày đèn đỏ, chồng cả đêm chỉ biết khóc ròng nhưng khi vừa thiu thiu ngủ đã bị vợ giật dậy cởi quần ra

Tâm sự gia đình 22/10/2017 11:00

Đàn ông mà nhu cầu chuyện chăn gối cũng cao hơn phụ nữ. Có lẽ chồng chị còn cao hơn thế khi anh thường xuyên đòi hỏi vợ mình, chỉ có 3 ngày đèn đỏ của vợ đã không thể nào chịu nổi.

Anh với chị mới kết hôn được có hai tuần nay thôi. Đó cũng chính là lý do khiến cho anh lúc nào cũng muốn được gần gũi với vợ mình. Anh ham hố lắm chứ, chuyện với vợ ai mà không ham cho được huống gì anh mới với vợ mới về chung 1 nhà.

Chuyện hài hước cũng từ đấy mà ra. Hôm đó khi mà anh đang thiu thiu ngủ thì nhận ra rằng mình vô cùng thèm vợ, đã 3 ngày hôm nay rồi anh không được vợ cho gần gũi rồi. Cũng vì thế nên khi mà anh nhìn vợ ngủ say anh càng ham hơn bao giờ hết.

Đêm đó anh chỉ biết khóc ròng khi hay tin vợ mình vẫn vào ngày đèn đỏ. Nhưng rồi khi vừa mới thiu thiu ngủ thì anh bị tỉnh giấc khi có cái gì đó khiến chỗ ấy của anh man mát. Anh giật mình tỉnh dậy thì tá hỏa thấy vợ cởi quần mình ra. Anh nhìn vợ chăm chú:

- Em làm gì đấy, sao còn không ngủ đi?

- Em muốn sờ 1 chút ý mà. – anh tròn mắt từ chối:

- Không được đâu, em làm thế sao mà anh ngủ được?

- Kệ anh chứ, em ngủ được là được rồi.

Vợ đến ngày đèn đỏ, chồng cả đêm chỉ biết khóc ròng nhưng khi vừa thiu thiu ngủ đã bị vợ giật dậy cởi quần ra - Ảnh 1
Kệ anh chứ, em ngủ được là được rồi - Ảnh minh họa: Internet

- Anh nói không là không mà, không được đâu.

- Nhưng mà em thích như thế, anh không thương em nữa chứ gì?

- Không phải như vậy, lại nghĩ linh ta linh tinh rồi đấy nhé. Em đừng có như thế nữa.

- Thế có cho em sờ của anh không?

- Có – anh mếu máo đồng ý chứ giờ biết làm sao.

Ngặt một nỗi vợ anh không chỉ sờ bình thường mà còn có ý định nghịch ngợm hơn. Trong cái lúc vợ cứ khiến anh không thể nào chịu đựng nổi thì vợ lại cười nắc nẻ như bắt được vàng. Điên người lắm anh đè lên vợ rồi tuyên bố luôn:

- Đấy nhé, tại vợ anh bị mất ngủ. Giờ thì mặc kệ đèn đỏ anh vẫn cứ đòi.

- Em có bảo em còn đèn đỏ đâu?

- Thế sao, sao hôm qua lại bảo có.

- Vợ để xem chồng chịu được bao lâu thôi. Ai ngờ mới được 3 ngày đã không chịu nổi rồi.

- Tại vợ của chồng quá hấp dẫn thôi.

- Nịnh nọt.

- Không tin chồng à, chồng nói thật mà. Điện nước đầy đủ như vợ ai mà không ham cho được chứ.

- Thôi đi, có mà...

Vợ đến ngày đèn đỏ, chồng cả đêm chỉ biết khóc ròng nhưng khi vừa thiu thiu ngủ đã bị vợ giật dậy cởi quần ra - Ảnh 2
Nhưng mà em thích như thế, anh không thương em nữa chứ gì? - Ảnh minh họa: Internet

- Chồng không thôi đấy, đêm nay vợ chết với chồng chồng sẽ hành vợ tới bến luôn.

- Được mấy hiệp mà chồng mạnh bạo thế?

- Vợ muốn mấy hiệp chồng chiều bằng đó.

Đêm đó anh tiến tới và có với vợ 1 đêm vô cùng ngọt ngào. Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, giật bắn khi thứ đó dính đầy chân mình thì hét toáng. Vợ anh cũng hoảng hốt hóa ra đêm qua mới chính thức ngày vợ đèn đỏ thật.

Thôi sáng tỉnh dậy hai vợ chồng nhìn nhau đi vào phòng tắm rồi ra dọn ga giường và chăn đi giặt nhanh chứ không mẹ chồng mà qua nhìn thấy chắc ngại chết mất...

Ham vui với bồ đến sáng mới về nhà thì chết điếng khi nghe tiếng con gái nức nở: 'Mẹ ơi, mẹ dậy đi sao mẹ cứ nhắm mắt mãi thế'

Ham vui với bồ đến sáng mới về nhà thì chết điếng khi nghe tiếng con gái nức nở: 'Mẹ ơi, mẹ dậy đi sao mẹ cứ nhắm mắt mãi thế'

Hối hận muộn màng của một người đàn ông đã có gia đình chính là khi tự tay đánh mất hạnh phúc mà mình đang có chỉ vì một phút ham vui nhất thời.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng chuyện yêu

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 24 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới