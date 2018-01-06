Vợ cầm chiếc khăn tắm vào phòng tắm với ô sin: 'Để chị lau người cho em, chứ chồng chị đang bận làm việc rồi'

Tâm sự gia đình 06/01/2018 10:17

Anh yêu về rồi hả, anh đưa cho em cái khăn tắm vào đây lau người cho em với. – chị cười nụ cười chua chát, cay đắng cầm theo chiếc khăn tắm đi vào phòng tắm rồi nói...

Chị từng có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên cạnh chồng con. Bởi vì chị là người phụ nữ biết chu toàn mọi việc trong gia đình. Chị giỏi giang, thông minh có công việc ổn định với thu nhập cao. Chồng chị cũng vậy, anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Thu nhập của cả hai đều khá nên kinh tế gia đình cũng khấm khá hơn những gia đình khác.

Chị chưa từng nghĩ người đàn ông của mình có thể làm điều đó, đối xử với chị như vậy khiến cho bản thân chị vô cùng đau lòng.

Anh cũng từng yêu thương chị, từng hết mình chăm lo cho gia đình ấy cho đến ngày chị béo hơn, xấu hơn khi sinh đứa con thứ hai. Cơ thể của chị sồ sề đi trông thấy. Nhìn một người phụ nữ có hai con tất bật với việc con cái, bếp núc lại thêm công việc khiến chị chẳng còn lấy một chút thời gian nào chăm sóc bản thân.

Càng ngày, chị càng xấu hơn, công việc càng bận hơn, con cái càng cần có người chăm sóc. Anh đề nghị chị thuê ô sin, anh đưa về một cô gái còn khá trẻ và nói rằng đó là họ hàng của bạn ở công ty anh. Nghe thế chị cũng yên tâm phần nào. Cô gái còn trẻ nên có phần nhanh nhẹn, làm được việc khiến chị cũng lấy đó làm mừng.

Từ ngày có ô sin, chị thảnh thơi hơn, có thời gian chăm chút cho bản thân hơn một chút. Đến lúc này chị mới nhận ra mình xấu đi nhiều quá. Cái cơ thể này dường như chẳng còn thuộc về chị nữa. Thân hình chị to béo hơn, bụng chị bắt đầu sồ sề cả một rổ mỡ. Nhìn vào những vết sẹo trên bụng sau một lần sinh mổ chị thấy chán chường hơn.

Rồi đúng khoảng thời gian chị khủng hoảng nhất thì chị phát hiện ra anh ngoại tình. Người anh ngoại tình không ai khác chính là ô sin trong nhà. Lúc này chị mới nhận ra, những gì anh nói muốn giúp chị đỡ vất vả chỉ là một cái cớ để đưa cô nhân tình bé nhỏ về nhà cho dễ bề ngoại tình mà chị không hề hay biết.

Vợ cầm chiếc khăn tắm vào phòng tắm với ô sin: 'Để chị lau người cho em, chứ chồng chị đang bận làm việc rồi' - Ảnh 1
Để chị lau người cho em, chứ chồng chị đang bận làm việc rồi - Ảnh: Internet

Phát hiện ra mọi chuyện, chị im lặng không làm to chuyện hơn. Chị vờ như mình đi công tác rồi trở về nhà. Chồng chị đi làm, cô ô sin đang tắm thấy tiếng mở cửa tưởng rằng chồng chị về liền ý ới gọi:

- Anh yêu về rồi hả, anh đưa cho em cái khăn tắm vào đây lau người cho em với. – chị cười nụ cười chua chát, cay đắng cầm theo chiếc khăn tắm đi vào phòng tắm rồi nói:

- Để chị lau người cho em, chứ chồng chị đang bận làm việc rồi.

- Em... em.. – ô sin cứ lắp bắp, chị tiếp tục:

- Em à, em còn trẻ, còn có nhiều lựa chọn sao phải bám lấy một gã đàn ông đã có gia đình như chồng chị làm gì cho mệt?

- Chị không biết rồi, anh ấy yêu em. – cô ta lớn tiếng, chị cười:

- Em quên mất rằng em chỉ là ô sin cho nhà chị thôi sao? trước kia, chị cũng từng đẹp, từng lộng lẫy hơn em nhiều. Em đừng lấy vài năm tuổi thanh xuân của mình ra để đánh đổi. Bởi vì, em sẽ chẳng giữ được người đàn ông đó mấy năm đâu.

- Chị đừng lừa tôi, anh ấy sẽ ly hôn chị cưới tôi về làm vợ. – anh vừa đi làm về tức tốc chạy vào chỉ mặt cô ô sin quát lớn:

- Cô điên sao, tôi không bao giờ bỏ vợ con lấy cô đâu.

- Anh dám lừa tôi, anh đã nói sẽ bỏ cô vợ già lấy tôi.

- Cô im đi, tôi nói thế bao giờ chứ. Tôi đâu có ngu mà bỏ vợ con đi theo cô cơ chứ.

- Anh... anh sẽ hối hận vì ngày hôm nay.

- Tôi sẽ không hối hận đâu, cô đừng có mong ngày đó.

Cô ô sin bực mình bỏ đi, còn anh thì vội vã quỳ xuống xin lỗi chị. Thật ra, bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng từng có sóng gió. Chỉ là, vợ chồng có cùng nhau trải qua được những ngày gian khó đó hay không mà thôi. Chị chỉ hi vọng sau lần này gia đình nhỏ của chị có thể êm ấm như ngày xưa. Bởi nó sẽ là bài học dành cho cả anh và chị biết cách trân trọng cuộc hôn nhân của mình hơn.

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Từ khóa:   khăn tắm hôn nhân ngoại tình

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