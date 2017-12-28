2 giờ sáng chồng hay dậy cõng mẹ liệt đi vệ sinh, 1 lần mất ngủ vợ vào nhà tắm thì thấy chồng không cõng mẹ mà đang cõng...

Tâm sự gia đình 28/12/2017 17:32

'Mẹ mình mà để người ngoài chăm là anh không an tâm. Cứ để đêm anh xuống cõng mẹ vệ sinh xong rồi lên ngủ cũng được. Chứ chị ô sin nhà mình không chịu ngủ với người già đâu.'

Vợ chồng Thắng và Hà cưới nhau đến nay đã được hơn 6 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với Thắng khi cưới được cô vợ nết na, biết chăm lo cho gia đình như Hà. Nhất là cái việc Hà bàn chồng đưa người mẹ chồng bị liệt lên thành phố chăm sóc. Xưa nay người ta vẫn nói dâu phố sướng quen rồi nên chẳng biết làm gì cả, nhưng với Hà thì ngược lại. Cô một tay chăm mẹ chồng vô cùng chu đáo mà không than vãn bất cứ điều gì.

Đón mẹ chồng lên được hơn 2 tháng thì Hà quyết định thuê ô sin về nhà phụ giúp vì một tay cô làm không xuể. Được bạn bè giới thiệu thì Hà thuê một chị ô sin lớn hơn cô 3 tuổi, từ ngày có chị ô sin thì Hà thấy khỏe hẳn ra. Về phần Thắng thì mới đầu nói có người lạ ở trong nhà anh cũng hơi khó chịu, nhưng sau để vợ bớt vất vả thì anh cũng phải chiều theo ý của Hà. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến dạo gần đây thì mẹ chồng Hà đi vệ sinh không tự chủ được. Lắm hôm trước khi ngủ Hà hỏi mẹ chồng có đi vệ sinh không thì bà lắc đầu, nhưng nửa đêm lại đi cả ra quần rồi dính vào chăn chiếu.

Sáng nào cũng phải thay ga giường rồi chăn chiếu mà trời mưa phơi mãi không khô nên Hà cũng khổ tâm lắm.

2 giờ sáng chồng hay dậy cõng mẹ liệt đi vệ sinh, 1 lần mất ngủ vợ vào nhà tắm thì thấy chồng không cõng mẹ mà đang cõng... - Ảnh 1
Mẹ cũng khá nặng...em cõng bà không nổi đâu, cứ để anh cõng mẹ đi vệ sinh. Ảnh: Internet

- Dạo này mẹ mình đi vệ sinh đêm anh ạ. Em định trả thêm tiền cho ô sin để chị ấy ngủ với mẹ rồi khi mẹ đi vệ sinh là đưa mẹ đi luôn. Như vậy mẹ cũng sạch sẽ hơn.

- Như vậy sao được, mẹ mình mà để người ngoài chăm là anh không an tâm. Cứ để đêm anh xuống cõng mẹ vệ sinh xong rồi lên ngủ cũng được. Chứ chị ô sin nhà mình không chịu ngủ với người già đâu.

- Có gì mà không ngủ được. Em trả thêm cho mỗi tháng 4 triệu chỉ việc ngủ với mẹ rồi cho bà đi vệ sinh là nhàn hạ quá còn gì.

- Nhưng mà nửa đêm trông mẹ thế sáng ra chị ta lại không làm được việc thì cũng bằng thừa.

- Nhưng mà anh có mẹ đi vệ sinh có ngại không? Hay là để em đưa mẹ đi vệ sinh.

- Ngại gì chứ? Mẹ đẻ anh ra thì anh còn gì ngại, anh phải báo hiếu mẹ chứ. Em không cần phải lo đâu, em đi làm đã vất vả lắm rồi. Hơn nữa mẹ cũng khá nặng...em cõng bà không nổi đâu.

Thế cứ 2 giờ sáng là Thắng lại dậy để cõng mẹ đi vệ sinh, cũng vì thế mà giường chiếu sạch sẽ hơn nên Hà an tâm lắm. Thế nhưng dạo gần đây Hà thấy cứ chồng dậy cõng mẹ đi vệ sin là rất lâu mới lên, mà người lại còn ướt đẫm mồ hôi.

- Anh cõng mẹ hay là làm gì mờ ám thế hả? Người ướt hết thế này không khác gì làm....

- Làm gì?

- Làm chuyện ấy...

- Em lại nghĩ linh tinh rồi đấy. 2 giờ sáng có cô nào mà đi ngoại tình hả? Có vợ đẹp con xinh nên anh chẳng ham hố đâu nhé.

- Thế sao anh đổ mồ hôi thế này.

- Thì tại em đấy, hàng ngày cho mẹ ăn sướng nên cân nặng của mẹ ngày càng tăng. Anh cõng mẹ mà mệt muốn xỉu luôn.

2 giờ sáng chồng hay dậy cõng mẹ liệt đi vệ sinh, 1 lần mất ngủ vợ vào nhà tắm thì thấy chồng không cõng mẹ mà đang cõng... - Ảnh 2
Anh cõng mẹ hay là làm gì mờ ám mà người ướt sững mồ hồi thế hả? - Ảnh minh họa: Internet

Thấy chồng nói vậy thì Hà ôm Thắng ngủ, cô chỉ trêu chồng thôi chứ đàn ông trên đời này có ngoại tình thì Hà biết Thắng cũng không hư hỏng. Ấy thế nhưng cho đến một ngày thì hôm đó lỡ uống cốc trà nên Hà không tài nào ngủ được. Thế là lúc mà Thắng xuống cõng mẹ đi vệ sinh thì 5 phút sau Hà cũng dậy để xem như nào, ấy thế nhưng lúc qua phòng mẹ chồng thì Hà chết sững thấy bà đang ngủ ngon lành...mà cửa nhà tắm lại sáng.

Hà tiến lại nhẹ nhàng nhìn vào trong thì chết đứng khi  biết Thắng mồ hôi nhễ nhại là vì cho mẹ chồng đi vệ sinh xong là Khánh lại bận "cõng" ô sin. Không giữ được bình tĩnh Hà lao đến hét lên.

- Có muốn ân ái thì khép chặt cửa vào chồng của em ạ. Anh và ả ô sin rên rỉ đến mức hàng xóm nghe được rồi đấy.

- Em..sao em...Nghe anh giải thích.

- Anh còn muốn giải thích nữa hả? Tôi đúng là mù mắt khi tin tưởng anh, muốn nói gì thì đợi ra tòa đi. Còn giờ tôi sẽ gọi công an để giải quyết chuyện mèo mả gà đồng của 2 kẻ khốn nạn như các người.

Cả chồng lẫn ô sin quỳ xuống xin Hà tha tội nhưng cô không đồng ý, hơn ai hết lúc này Hà căm phẫn người chồng của mình tột cùng.

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Từ khóa:   mẹ chồng ngoại tình với ô sin

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