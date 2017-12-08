Hưng yêu Hoa đã được 2 năm trước khi về chung một nhà. Hoa không phải cô gái có nhan sắc quá mức, nhưng cô cũng được xem như cô gái dễ nhìn và tính cách khá hòa đồng. Sự thân thiện của Hoa là điểm cộng lớn khiến cho nhiều chàng trai ngỏ ý theo đuổi em và trong đó có Hưng.

Có lẽ Hưng chính là gã đàn ông bất ngờ nhất với những gì mình chứng kiến. Càng nghĩ anh càng không thể nào ngờ được rằng gã đàn ông như mình lại rơi vào hoàn cảnh cay đắng đến vậy.

Với anh, Hoa luôn là cô gái ngoan ngoãn hiền lành. Thế nên, chưa khi nào cô khiến anh thất vọng với suy nghĩ đó suốt gần 6 năm làm vợ làm chồng với nhau. Anh cũng là người đàn ông vô cùng tốt tính nên anh tin gia đình nhỏ của mình sẽ hạnh phúc cho đến khi anh nhận ra rằng vợ mình đã lừa dối.

May mắn nằm ở chỗ Hoa đồng ý trở thành bạn gái của Hưng và rồi sau này trở thành vợ của anh. Thật sự với một người đàn ông anh ta không cần quá nhiều ở người phụ nữ của mình. Chỉ cần cô ấy ngoan và chân thành là đủ. Bởi anh đủ khả năng lo lắng cho vợ về cả kinh tế lẫn sự thương yêu và tin tưởng của mình để khiến vợ an tâm.

Hoa nói với anh rằng trước kia chỉ yêu một người đàn ông một thời gian ngắn với nhau. Thậm chí còn chưa gần gũi. Vì thế đêm tân hôn nhìn thấy giọt máu trinh trên ga giường càng khiến cho Hưng thấy mình may mắn vì có người vợ trọn vẹn. Anh trân trọng vợ bao nhiêu, thương vợ bao nhiêu khi vợ mang bầu mới được vài tháng con đã chết lưu trong bụng mẹ.

Đưa đi khám bác sĩ không nói gì với anh. Anh nào có biết chị đã nhờ bác sĩ trước đó và nhất định có chuyện gì chỉ được đến duy nhất bệnh viện đó là vì thế. Thấy Hoa khóc anh càng thương nhiều hơn. Hưng cũng sống tình cảm nên chỉ biết an ủi vài câu bình thường. Nhiều khi Hoa khóc anh cũng nghẹn lại:

- Đừng lo lắng, sẽ sớm có con lại thôi. Em đừng khóc nữa.

- Em buồn lắm anh à.

- Không sao đâu mà, nín đi đừng khóc nữa. Có thể chúng mình chưa có duyên với con cái thôi.

Hoa chỉ khóc, Hưng cứ thế vỗ về. Nhưng chuyện nằm ở chỗ không phải 1 lần mà đến 3 lần Hoa mang bầu con đều chết lưu ở tháng thứ 4. Lo lắng chứ, người đàn ông là chồng ấy lo lắng không nguôi.

Rồi quá lo anh đã tìm đến một thầy bói thử xem có phải vì nhà mình có vong gì theo không. Nào ngờ, vừa gặp thầy bói vợ đã òa khóc quỳ xuống. Thầy bói lắc đầu:

- Sao tạo nghiệp thế hả con, nó mới 4 tháng đã giết nó giờ nó về trả thù đấy.

- Thầy, thầy nói sao cơ? – Hưng cuống lên hỏi, thầy bói nói:

- Vợ cậu trước kia từng bỏ đứa bé đi giờ nó hận nó trách nên đến phá nhà cậu không cho con đầu thai vào. Thôi làm cái lễ mà cầu siêu cho con đi.

- Em, chuyện này là sao? – Hoa quỳ đó kéo lấy vạt áo anh nức nở:

- Em xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu anh mọi chuyện. Anh có thể tha thứ cho em không anh?

- Anh có thể tha thứ nếu em thành thật. Nhưng không có ngày hôm nay liệu em có cho anh biết mọi chuyện không?

- Em... em... không biết nữa.

Hưng lập tức bỏ đi để Hoa ở lại đó vẫn khóc. Thật sự tâm trạng anh không còn đủ tỉnh táo để biết được mình nên làm gì vào lúc này. Càng nghĩ anh càng sợ, càng không biết phải làm sao. Cuộc hôn nhân của anh rồi sẽ đi đâu về đâu khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp mà vợ đã giấu kín suốt những năm qua?