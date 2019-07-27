Vì sao người ta nói khó nhất là nghề làm vợ?

Chẳng có nghề nào trên đời này khó bằng nghề làm vợ. Mà làm vợ ở Việt Nam còn khó hơn rất nhiều bởi những quan niệm cũ kĩ và những bài học thuộc lòng được truyền từ đời này qua đời khác.

Người đời vẫn cho rằng phụ nữ không nên yêu trước tuổi 20 nhưng phải cưới trước 25 nếu không sẽ bị gọi là gái ế. Trước năm 30 tuổi phải sinh con. Nếu sinh con đầu lòng là gái phải cố sinh được con trai. Sinh một đứa chưa đủ, phải sinh nhiều con thì gia đình mới nhiều phúc đức. Nếu chẳng may không sinh được con hoặc con trai thì cũng khổ ải vô cùng. Là phụ nữ, cuộc đời đã mặc định nhiều nỗi khổ phải trải qua - Ảnh minh họa: Internet Chẳng có nghề nào trên đời này khó bằng nghề làm vợ. Mà làm vợ ở Việt Nam còn khó hơn rất nhiều bởi những quan niệm cũ kĩ và những bài học thuộc lòng được truyền từ đời này qua đời khác. Là phụ nữ phải biết hy sinh, vun vén, biết nhẫn nhịn chồng. Về nhà chồng phải đảm đang, biết lo trong lo ngoài nếu không nhà chồng sẽ nói rằng ba mẹ ruột không biết dạy con. Ngay từ bé, chúng ta luôn luôn được dạy như vậy.

Người vợ dở hơn chồng thì bị chê bai, kiềm tiền nhiều hơn chồng lại bị ghét. Phụ nữ ở nhà nội trợ, vun vén nhà cửa sẽ bị nói là ăn bám, suốt ngày chẳng làm gì cả. Nếu ra ngoài đi làm kiếm tiền, muốn gây dựng sự nghiệp cho riêng mình thì bị cho rằng bỏ bê nhà cửa, không hề quan tâm đến gia đình. Phụ nữ phải giỏi việc xã hội kiêm luôn việc gia đình. Phải kiếm tiền để không mang tiếng ăn bám nhưng lương đừng cao hơn chồng. Sau lưng người phụ nữ luôn có những ánh mắt phán xét - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà muốn sống cho mình, muốn yêu thương và chiều chuộng bản thân cũng rất khó. Không biết ăn mặc sẽ bị chê là quê mùa, ăn mặc sành điệu lại bị cho rằng chưng diện. Suốt ngày ở nhà, chăm lo cơm nước thì bị chê là tẻ nhạt, nhưng bước chân ra ngoài tụ tập bạn bè thì lại bị nói rằng ăn chơi. Sau lưng người đàn bà luôn có những ánh mắt dõi theo và phán xét.

Đàn ông muốn vợ đảm đang, lúc nào cũng cần mẫn, nhẫn nại. Nấu ăn phải ngon như đầu bếp, nhà cửa lúc nào cũng sạch đẹp nhưng nếu đàn bà để mình luộm thuộm, xấu xí, già nua lập tức sẽ bị chồng chán, chồng chê mà ra ngoài ăn vụng. Phụ nữ phải ngoan trong bếp nhưng lên giường phải biết chiều chồng, hiểu tâm lí chồng như những cô gái hư hỏng. Luôn dành cho chồng con những điều tốt nhất nhưng phải biết tiết kiệm. Tất cả những điều đó chưa đủ để minh chứng rằng khó nhất là nghề làm vợ hay sao? Đàn ông tốt với vợ thì ít nhưng vô tâm, tệ bạc lại rất nhiều - .Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ kể ra không phải để than vãn, kêu ca mà cuộc sống phụ nữ luôn luôn khó khăn và bị người đời phán xét như vậy. Làm vợ khó nhưng sẽ dễ dàng biết bao nhiêu nếu như người đàn ông bên cạnh thấu hiểu những nỗi khổ ấy mà chia sẻ, gánh vác. Nhưng tiếc thay, đàn ông tốt với vợ thì ít còn đàn ông tệ bạc, vô tâm thì lúc nào cũng nhiều.

Đàn bà đã muốn sống hy sinh thì hãy chọn người xứng đáng Phụ nữ hy sinh không sai mà sai lầm ở chỗ, đã hy sinh cho người không xứng đáng. Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng: “Người ta có xứng đáng với sự hy sinh của mình?".

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