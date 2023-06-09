Vốn Huy rất thích có đông con cái nhưng vì nghèo nên vợ chồng Huy bàn bạc sẽ chỉ sinh một đứa con thôi. Vậy nhưng đến khi cô con gái được 5 tuổi thì vợ chồng Huy vỡ kế hoạch khi Liên mang thai đứa con thứ hai, với người ta đó là niềm vui nhưng với Huy thì đó là cả khó khăn phải đương đầu vì nếu sinh con ra anh không biết có đủ sức nuôi con hay không. Bây giờ chỉ mới có một đứa con gái mà vợ chồng anh đã chật vật, chắt chiu đừng đồng lắm rồi, nếu sinh đứa con thứ này ra nữa thì chỉ có ra đường dắt nhau đi ăn mày.

Hơn 35 tuổi Huy mới góp được số tiền kha khá để cưới Liên về làm vợ, cả hai vợ chồng Huy đều là người ít học hành, đi làm công nhân lương ba cọc ba đồng không đủ sống. Dù khó khăn như vậy nhưng cả hai tự nhủ chỉ cần nỗ lực thì rồi nhất định sẽ thoát nghèo. Nhất là sau khi hai vợ chồng sinh được cô con gái đầu lòng thì tổ ấm nhỏ của cả hai vợ chồng luôn ngập tràn tiếng cưới.

Vậy nhưng từ ngày Liên sinh vì sức khỏe yếu cộng với không ai giữ con cho nên Liên đành ở nhà. Mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của Huy. Đến khi đứa con thứ 2 được 3 tháng thì Liên lại không đủ sữa phải mua sữa ngoài rất tốn kém. Lắm lúc đi làm về mệt mỏi mà nghe con trai khóc còn con gái mếu máo đòi ăn khiến Huy mệt mỏi vô cùng. Thương chồng vất vả nên khi con trai được hơn 1 tuổi thì Liên đi làm lại.

Suy nghĩ đến mấy đêm mất ăn mất ngủ nhưng Huy vẫn không tìm ra cách nào khác. Anh muốn bỏ việc công nhân lương 3 triệu/tháng để kiếm việc khác lương cao hơn. Nhưng mà thời buổi xin việc khó khăn giờ đi đâu với người không có bằng cấp như Huy thì rất khó. Thậm chí vì khổ sở quá mà Liên còn bàn với chồng đi phá thai, thế nhưng khi đến viện bác sỹ báo là giới tính thai nhi là trai thì vợ chồng anh lại thương con nên quyết định giữ lại.

Vì không đủ tiền thuê người trông giữ con nên vợ chồng Huy để cho con gái lớn ở nhà trông coi luôn đứa con nhỏ.

- Bây giờ con cũng lớn rồi, ngoan ở nhà trông em cho ba mẹ đi làm nghe chưa? Phải biết phụ bố mẹ đi chứ đừng có đi chơi lêu lổng nữa.

- Dạ, con biết rồi ạ.

Dù bố mẹ dặn là thế nhưng cô con gái đầu tính còn ham chơi nên nhiều lúc cũng quên mất việc để em khóc khàn cả tiếng. Có lần đi làm về sớm thấy con gái chơi ngoài sân còn đứa con trai đang nằm lăn lóc trên giường dính cả phân lẫn nước đái thì Huy cầm roi đánh luôn đứa con gái.

- Bống đâu, vào đây ngay.

- Con đây bố

- Bố dặn con ở nhà trông em cơ mà. Sao để em bẩn thỉu nằm chơi một mình thế này hả?

- Con thấy em ngủ rồi nên mới....

- Lại còn dám cãi nữa hả? Con cái hư thân này, hư thân này.

Vừa nói Huy vừa cầm roi quất mạnh vào chân con gái, nó chỉ biết bật khóc rồi xin bố tha cho nó. Nhìn con khóc Huy cũng thương nhưng sợ con lại không nghe lời nên Huy vẫn đánh. Thế rồi cho đến một ngày thì cả vợ chồng Huy và Liên đều ở lại tăng ca để kiếm thêm tiền. Việc trong coi nhà cửa và cậu con trai nhỏ đều giao cả cho con gái lớn, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến sáng hôm sau vợ đi chợ thì Huy tranh thủ ngủ một tý lấy lại sức.

- Trông em cho bố ngủ tý nghe chưa Bống. Bố mà nghe tiếng em khóc thì bố đánh nát đít nghe chưa.

- Vâng ạ.

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Vậy nhưng mới ngủ được 2 tiếng thì Huy đã bị con gái đánh thức dậy.

- Bố ơi, bố dậy coi em như nào đi bố...

- Con trông em cho bố ngủ. Bố cả đêm đi làm con không biết à?

- Nhưng người em tím tái rồi bố ạ.

- Sao em lại tím tái...

- Con không biết. Em khóc to quá...Con chỉ lấy giẻ bịt miệng em lại để em khỏi khóc để cho bố ngủ, giờ bỏ ra thì em tím người rồi.

Huy bật dậy lao đến ôm đứa con trai vào lòng nhưng người con lạnh toát không còn thở nữa.

- Mày giết em mày rồi con ơi. Sao mày hư thân thế hả?

Nghe Huy thì cô con gái lớn hoảng sợ bỏ chạy, ngày hôm đó vợ chồng Huy và Liên tức tốc đưa con đi viện nhưng không thể cứu chữa được. Cả đám tang của đứa con thì Huy điếng người không nhìn thấy con gái đâu. Anh vội vã đi tìm, vừa hối hận vừa thương con vì mình lỡ quá lời. Huy biết rõ mình đã quá tạo áp lực cho con khi mà nó còn đang tuổi ăn tuổi chơi.Vợ chồng anh đã mất đi đứa con rồi giờ không thể mất thêm đứa nữa. Suy cho cùng cũng vì hoàn cảnh quá nghèo khó mà gia đình Huy mới rơi vào nông nỗi này...đúng là cái nghèo khiến con người ta khổ sở…