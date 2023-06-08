Vào ngày cưới, mẹ chồng đột nhiên quỳ xuống gào khóc thảm thiết, toàn hội trường chấn động còn tôi thì 'lạnh run' trước phát ngôn của bà

Tâm sự gia đình 08/06/2023 07:17

Tôi thần người trước lời nguyên do gào khóc thảm thiết của mẹ chồng.

Trương Tiểu Long năm nay 31 tuổi và bạn gái Đới Mỹ Nguyên yêu nhau được 3 năm. Đới Mỹ Nguyên hơn Trương Tiểu Long 6 tuổi và đã từng trải qua một cuộc hôn nhân 10 năm, không chỉ vậy, Đới Mỹ Nguyên còn có một người con riêng.

Trong khi đó, Đới Mỹ Nguyên lại là mối tình đầu của Trương Tiểu Long, vì điều kiện gia đình bình thường nên Tiểu Long chưa từng hẹn hò với ai. Cả hai gặp và yêu nhau khi làm việc tại khu công nghiệp, Tiểu Long cho biết anh bị thu hút bởi đức tính dịu dàng của bạn gái. Anh biết bạn gái từng có gia đình và có con riêng nhưng anh không quan tâm. Chỉ cần cả hai cảm thấy hạnh phúc bên nhau là đủ rồi, không cần quan tâm đến quá khứ của nhau.

Vào ngày cưới, mẹ chồng đột nhiên quỳ xuống gào khóc thảm thiết, toàn hội trường chấn động còn tôi thì 'lạnh run' trước phát ngôn của bà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt 3 năm yêu nhau, Đới Mỹ Nguyên đã mang thai 3 lần, 2 lần đầu bị sảy thai vì lý do sức khỏe, đến lần thứ 3 mới thành công. Cả hai đều rất mong chờ sự kết tinh của tình yêu này, họ thậm chí đã đặt tên cho con đồng thời cũng chuẩn bị đi đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, đúng lúc này Trương Tiểu Long được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu cấp tính, có thể đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Trong khi Tiểu Long nằm viện chống chọi với bệnh tật, Đới Mỹ Nguyên đã bí mật trở về quê để phá cái thai 5 tháng trong bụng mà không có sự đồng ý của bạn trai. Sự việc này khiến Tiểu Long vô cùng đau đớn, mọi hy vọng chữa bệnh của anh đều trông chờ vào đứa con chưa chào đời này. Mẹ của Tiểu Long khóc hết nước mắt vì thương đứa con trai bệnh tật.

 

Khi Đới Mỹ Nguyên nhìn thấy mẹ chồng tương lai và bạn trai, cô không giải thích vì sao cô phá thai. Đới Mỹ Nguyên nói rằng cô chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho người bạn trai đang nằm trên giường bệnh, sau này nếu có cơ hội cô vẫn sẽ sinh con cho bạn trai. Vậy nhưng mẹ Tiểu Long lúc này bật khóc nói: “Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nữa”.

Vào ngày cưới, mẹ chồng đột nhiên quỳ xuống gào khóc thảm thiết, toàn hội trường chấn động còn tôi thì 'lạnh run' trước phát ngôn của bà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc này, Đới Mỹ Nguyên mới nói, cô không muốn sinh đứa trẻ là vì hoàn cảnh hiện tại không cho phép, bác sĩ cũng nói với cô rằng đứa trẻ có nguy cơ mắc bệnh di truyền rất cao nên cô mới quyết định phá thai. Đới Mỹ Nguyên không muốn thế hệ sau phải chịu đựng nỗi đau như vậy, nhìn thấy ánh mắt của bạn trai, Đới Mỹ Nguyên thấy rất áy náy và hối hận.

Để bạn trai yên tâm chữa bệnh, Đới Mỹ Nguyên quyết định hiện thực hóa giấc mơ của Trương Tiểu Long đó là đăng ký kết hôn với anh. Vậy nhưng gia đình cô kiên quyết phản đối vì cô đã từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Mặc dù gia đình phản đối nhưng Đới Mỹ Nguyên vẫn kiên quyết tổ chức đám cưới với Trương Tiểu Long.

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