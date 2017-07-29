Tôi muốn kết liễu cuộc đời vì không chịu được sự sỉ nhục của chồng

Tâm sự gia đình 29/07/2017 09:36

Tôi thực sự không biết phải tiếp tục sống như thế nào khi bị chồng thường xuyên đem lỗi lầm quá khứ ra sỉ nhục. Chửi mắng chưa đủ, anh còn gieo vào tâm trí của các con tôi về hình ảnh một người mẹ lăng loàn, đáng phỉ nhổ.

Tôi đã mất trinh trước khi lấy chồng

Khoảng 3 năm sau ngày chia tay người cũ thì tôi lấy chồng. Anh là sếp trực tiếp lãnh đạo tôi. Anh là người cầu toàn, galăng với phụ nữ và có nhiều tài lẻ. Anh theo đuổi tôi hơn một năm thì tôi gật đầu yêu, sau đó làm đám cưới. Đêm tân hôn, sau khi quan hệ, chồng tôi đã khựng lại khi tìm dấu vết chứng minh sự trong trắng của tôi mà không thấy. Anh ấy đã tra hỏi suốt đêm nên tôi đành thú nhận mình đã trao sự trong trắng cho người đàn ông khác. Quan hệ vợ chồng cũng từ đó mà thay đổi…

Tôi biết, chồng đối xử với tôi không được tốt như tôi mong đợi bởi anh ghen với tình cũ của tôi. Tuy buồn nhưng tôi đành nín nhịn, hết mực yêu thương chăm sóc chồng. Tôi có dấu hiệu mang thai ngay sau đó. Ban đầu chồng tôi khá vui khi biết tin sắp được làm bố. Anh đã chăm sóc tôi khá chu đáo, nhưng do sức khỏe không được tốt nên tôi đã sinh mổ con gái đầu lòng ngay ở tháng mang thai thứ 7.

Khi đón đứa con đầu lòng trên tay, chồng tôi không vui như tôi tưởng. Ánh mắt anh hơi tối lại khi đứa con đỏ hỏn chẳng có nét nào giống anh. Mẹ chồng tôi lên thăm, bà cũng bế đứa bé lên, săm soi từng nét mặt của cháu nội rồi thắc mắc vì không giống bố. Trước những lời nói vô tình của mẹ, anh bỏ ra ngoài hút thuốc và suốt từ lúc đó đến khi đón tôi về nhà anh chẳng nói năng gì.  Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng từ đó có nhiều rạn nứt.

Tôi muốn kết liễu cuộc đời vì không chịu được sự sỉ nhục của chồng - Ảnh 1
Nếu không còn tình yêu thương với người bạn đời, có thể chia tay trong sự tôn trọng, đừng lôi trẻ con vào “cuộc chiến” của người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi luôn ghen với quá khứ của tôi

Hai năm sau, tôi lại có dấu hiệu mang thai lần thứ 2. Chính tôi cũng không thể lý giải được tại sao bé trai lần này lại không có nhiều nét giống bố. Bạn bè tôi giải thích có thể do các con tôi giống gien lặn của bố mẹ, có thể do chúng còn quá bé, các nét bị phá nên chưa xác định giống ai…Nhưng chồng tôi lại không nghĩ thế. Hạnh phúc gia đình lại một lần nữa lung lay khi mỗi lần bế các con, anh lại nhìn ngắm chúng rồi thở dài.

Cuộc sống lặng lẽ trôi qua, các con tôi lớn dần. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để vun vén hạnh phúc gia đình. Nhưng quả thật, cuộc đời chẳng ai biết trước chữ ngờ. Người yêu cũ của tôi chuyển công tác ra Hà Nội và qua bạn bè cũ anh lần ra được địa chỉ chỗ làm của tôi. Anh tìm đến tôi để nói một lời xin lỗi. Anh nói anh rất ân hận vì ngày trước đã bỏ rơi tôi. Sau khi chia tay tôi anh cũng đã lấy vợ nhưng do vợ anh là người rất quá quắt nên họ đã chia tay.

Chồng tôi biết chuyện. Mặc dù tôi đã cố hết sức giải thích tôi với người yêu cũ chỉ vô tình gặp lại nhau chứ không có gì, nhưng chồng tôi một mực không tin. Cũng từ hôm đó, anh thay đổi thái độ, đặc biệt là chuyện quan hệ vợ chồng. Trong phòng ngủ, anh như một người khác. Anh đòi tôi thỏa mãn mọi ham muốn của anh và không để ý gì đến cảm xúc và sức khoẻ của tôi. Anh cũng lạnh nhạt dần với các con. Anh dễ cáu gắt với bọn trẻ và sẵn sàng đánh chúng khi chúng chỉ phạm những nỗi nhỏ.

Thậm chí có lần, khi đứa con gái sà vào lòng anh, anh đã đẩy con bé ra và mắng chúng: “Ra với con mẹ hư hỏng của mày đi!”. Chưa hết, trong một lần say rượu anh nói với tôi rằng anh “nuôi ong tay áo”, rằng những đứa con của chúng tôi không phải là con anh, rằng anh sẽ đi xét nghiệm ADN. Cuộc sống nặng nề, tủi nhục đè nặng lên hôn nhân gia đình tôi trong nhiều năm. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến cái chết, nhưng thương con nên tôi lại lần lữa nhịn nhục…

Giờ tôi phải làm sao đây, mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

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