Thấy chồng và bồ đang ân ái trong ô tô, chị vợ không lao vào đánh ghen mà thản nhiên đứng nói chuyện với bà bán rau nhưng 5 phút sau thì...

Tâm sự gia đình 30/11/2017 11:49

Hồi mới cưới, Linh được chồng quan tâm chiều chuộng lắm, nhưng dạo gần đây không biết vì sao anh trở nên vô tâm với vợ.

Nhiều khi thấy Linh thắc mắc thì chồng cô đều viện lý do là vì công việc bận rộn . Cứ nghĩ chồng đang cố gắng kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp vững chắc hơn nên Linh cũng không than vãn gì nữa. Nhưng cho đến 1 hôm, cô mới phát hiện ra sự thật không phải như những gì anh nói mà sự thật chính là vì anh đã có người con gái khác bên ngoài.

Hôm ấy, Linh bị đau bụng phải xin nghỉ ở nhà, chồng cô thì đã đi làm từ sáng sớm. Linh gọi điện cho chồng nhờ anh mua thuốc thì anh nói:

- Anh đang bận đi khảo sát thị trường, em đau bụng thì tự mua thuốc uống đi, không lẽ cái gì cũng đến tay anh như thế.

Linh chạnh lòng nhưng không dám nói lại, cô lật đật ra hiệu thuốc đầu ngõ mua thuốc giảm đau rồi nằm ngủ khoảng 30 phút thì thấy đỡ hơn. Khi ấy, chợt nhớ ra hôm qua trên công ty còn báo cáo phải nộp chưa làm xong, Linh cố gắng chạy đến để làm nốt việc.

Ai ngờ lúc chạy qua đoạn đường chợ tạm thì thấy xe hơi của chồng đang đỗ ở đó, cứ nghĩ chồng đang khảo sát thị trường ở đây, Linh định lại gần nhờ anh chở đi làm cho đỡ nắng ai ngờ vừa ngó vào xe thì thấy chồng đang hôn say đắm rồi sờ soạng khắp người 1 ả đàn bà.

Nhìn kỹ thì hóa ra đó chính là cô thư ký mới của công ty chồng mà Linh đã từng gặp. Linh sốc nặng nhưng cô khẽ lùi lại phía sau rồi vờ đứng nói chuyện với chị bán rau. Được 1 lúc sau, cô đau bụng quá nên lên xe đi thẳng đến công ty luôn.

Thấy chồng và bồ đang ân ái trong ô tô, chị vợ không lao vào đánh ghen mà thản nhiên đứng nói chuyện với bà bán rau nhưng 5 phút sau thì... - Ảnh 1
Các chị tha cho em..em xin các chị -Ảnh Internet

Bỗng nhiên chị bán rau đem cả sạp rau đổ lên xe hơi của chồng Linh, vài người ở đâu hùng hổ chạy tới:

- Bắt đôi gian phu dâm phụ, đánh chết chúng nó.

Chồng Linh và cô bồ bên trong xe giật bắn mình vội buông nhau ra, anh vừa mở cánh của xe thì bất chợt người phụ nữ lạ mặt kia ném thẳng bó rau vào mặt anh, mấy người còn lại thì lôi cô bồ ra giật tóc lột váy đánh đập dã man giữa đường.

Ả bồ liên tục kêu cứu:

- Các chị tha cho em..em xin các chị.

Chồng Linh thì quát lên:

- Các bà điên hả? Các bà là ai? Sao lại đánh chúng tôi?

Người phụ nữ bán rau bây giờ mới cười nói:

- Vợ anh vừa đi qua đây, vì cô ấy đang đau bụng nên không có sức đánh ghen, cô ấy thuê chúng tôi dạy cho các người 1 bài học đó.

Chồng Linh nghe vậy thì sốc ngất, chỉ biết ú ớ, người bán hàng nói:

- Tôi là tôi ghét nhất loại đàn ông ngoại tình và đàn bà lăng loàn, chị em đâu, đánh chết con giáp thứ 13 đi, lột sạch đồ nó cho nó ê chề đi.

Những người phụ nữ xung quanh kéo ả bồ của chồng Linh ra giữa đường lột luôn chiếc quần lót trên người cô ta và cười hả hê.

1 lúc sau, thấy điện thoại đổ chuông liên tục, biết là chồng gọi, Linh không buồn bắt máy, cô đang suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì, nên bỏ chồng hay cho anh ta 1 cơ hội?

Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết

Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết

Đàn bà muốn hạnh phúc, phải học cách buông bỏ. Cái gì nặng quá thì vứt đi, điều gì nhọc lòng quá thì cũng bỏ qua. Nắm hoài làm gì thứ làm mình đau, hại mình, hại cả người thương mình, đáng không?

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tinh vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 56 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới