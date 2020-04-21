Đàn bà đôi khi bao dung quá, nhẫn nhịn quá lại là cái cớ cho đàn ông làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Đừng gồng mình tha thứ cho chồng ngoại tình, đừng chấp nhận hết mọi bạc bẽo để mong gìn giữ trọn vẹn gia đình.

Đàn bà có muôn vàn cách để đối diện và xoa dịu nỗi đau khi bị chồng phản bội. Người hùng hổ đánh ghen, tát mặt nhân tình. Người cắt đứt, chẳng cho chồng một cơ hội để nói lời xin lỗi. Có người lại lại tìm đến một bờ vai khác như để tìm kiếm sự an ủi. Nhưng cho dù đàn bà có chọn phương án nào đi nữa thì họ cũng đau đớn và khổ sở trăm bề. Và đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình cũng như thế! Bình yên chẳng có chỉ thấy mỗi ngày trôi qua cuộc sống của mình chẳng khác gì ôm một cây xương rồng giá buốt. Tha thứ cho chồng ngoại tình, đàn bà có bình yên không? - Ảnh minh họa: Internet Buổi trưa, chị đồng nghiệp gọi tôi đi ăn rồi cà phê tâm sự. Đĩa cơm gọi ra mà chị chỉ xúc được vài muỗng rồi không ăn nữa. Tôi biết chị đang buồn vì chuyện gì bởi gương mặt sầu thảm của chị như vậy tôi đã thấy nhiều lần. Tôi hỏi: “Lại chuyện chồng bồ bịch, lăng nhăng hả chị?”. Chị nén tiếng thờ dài, khẽ gật đầu. Tôi làm chung công ty với chị gần 5 năm. Khoảng thời gian đó cũng đủ để chúng tôi thân thiết và hiểu hết về cuộc sống của nhau. Tôi chưa chồng, còn chị đã có chồng và 2 đứa con. Chị có nhà thành phố. Mọi chuyện với chị hẳn sẽ rất tốt đẹp nếu chồng chị không có máu trăng hoa.

Tôi nhớ cách đây ba năm, một lần chị tự tử bất thành vì tận mắt chứng kiến cảnh chồng ăn nằm với người khác. Tưởng sau lần ấy đường ai nấy đi nhưng chị chấp nhận tha thứ và cho anh ta cơ hội. Đàn bà lạ lắm, khi đàn ông phản bội họ đau đớn đến chết đi sống lại nhưng khi chồng ngọt nhạt vài câu lại mềm lòng tha thứ. Đó không phải lần duy nhất anh ta ngoại tình, còn bao nhiêu cuộc chơi qua đêm bên ngoài. Chị biết, đau đớn nhưng rồi lại nuốt nước mắt mà tha thứ. Chị đã từng tự tử vì chồng ngoại tình nhưng rồi lại tha thứ - Ảnh minh họa: Internet Tôi từng hỏi chị rằng, tha thứ như vậy chị có thấy bớt đau hơn khi chồng phản bội? Chị bảo mình chưa bao giờ bớt đau và chưa bao giờ quên được. Sự phản bội của chồng như cái dằm nằm trong tim. Nhìn vào không thấy nhưng lúc nào cũng khiến chị nhức buốt. Nhưng chị không buông được, bởi bao nhiêu năm qua chị đã cố gắng đến cạn kiệt sức lực để gìn giữ gia đình này. Bây giờ buông tay khác nào mọi cố gắng của chị đổ sông đổ biển?

Đã nhiều lần chị cũng nghĩ đến phương án ly hôn nhưng nhìn hai đứa con chị lại không đành. Người ngoài cuộc thì nói buông dễ lắm, chứ đàn bà đã làm mẹ như chị khổ sở vô cùng. Chồng đã như vậy nếu chị buông ra thì hai đứa con sẽ lớn lên như thế nào đây khi gia đình đổ nát? Nhưng người chồng của chị lại ngoại tình hết lần này đến lần khác. Niềm tin của chị theo đó cũng chết đi dần. Tôi đã nói với chị ly hôn đi, chị chỉ trầm ngâm rồi bảo: “Chị đã cố gắng đến mức này rồi. Buông ra nghĩa là bao nhiêu năm qua mọi việc làm của chị là vô nghĩa”. Đến cuối cùng, người tổn thương và đau nhất cũng là phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Tôi vừa thấy thương vừa giận chị. Đàn bà đôi khi bao dung quá, nhẫn nhịn quá lại là cái cớ cho đàn ông làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Đừng gồng mình tha thứ, chấp nhận hết mọi vô tâm, bạc bẽo của chồng để mong gìn giữ trọn vẹn gia đình. Bởi đến cuối cùng, người đau nhất, người tổn thương nhất vẫn chỉ là đàn bà mà thôi.

Đàn bà chán chồng sẽ trở thành những người vô tâm nhất 10 năm làm vợ, đến bây giờ chị là người đàn bà chán chồng. Có những ngày quần áo dơ của chồng chất đầy trong sọt nhưng chị chẳng buồn giặt. Anh muốn có quần áo sạch sẽ để mặc thì phải tự động tay động chân giặt lấy.

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