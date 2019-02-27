Tâm sự đàn ông quay về sau cơn say nắng: Vợ đã cạn tâm, con cũng không còn tôn trọng tôi

Tâm sự gia đình 27/02/2019 16:43

Quay về sau cơn say nắng, tôi nhận cái kết đắng chát cho cuộc đời mình. Vợ tôi cạn tâm, chẳng buồn nói một lời nào, con cái cũng không còn tôn trọng tôi như trước.

Người ta mắng tôi ngu vì có vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc mà không biết hưởng. Tôi cũng đã ân hận về những chuyện mình làm. Nhưng giờ đây tôi phải làm gì để lấy lại những tháng năm vui vẻ, hạnh phúc như trước?

Tâm sự đàn ông quay về sau cơn say nắng: Vợ đã cạn tâm, con cũng không còn tôn trọng tôi - Ảnh 1
Tôi quay về sau cơn say nắng, vợ đã chết tâm - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ đối diện với gương mặt lạnh tanh của cô ấy mỗi ngày, tôi cảm thấy như mình là kẻ tội đồ đáng chết. Thậm chí hai đứa con gái cũng không còn mến chân mến tay với tôi như trước đây nữa.

Mỗi lần tôi đến gần, chúng đều tỏ ra khó chịu, thậm chí còn phớt lờ những lời tôi nói. Có lẽ lớn rồi, chúng hiểu được những điều tồi tệ mà cha chúng đã làm. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận và tiếc nuối vì bản thân đã đánh mất đi thứ giá trị nhất. Một gia đình đang hạnh phúc đã bị chính bàn tay tôi phá hủy chỉ vì dục vọng của mình.

Tâm sự đàn ông quay về sau cơn say nắng: Vợ đã cạn tâm, con cũng không còn tôn trọng tôi - Ảnh 2
Cô ấy không còn quan tâm tôi như trước - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã cố gắng bù đắp lại cho vợ con nhưng có lẽ vết nhơ ngày đó chưa thể nào gột sạch được. Tôi vẫn là người đàn ông tệ bạc, đáng khinh thường trong mắt vợ. Vẫn là người cha vô trách nhiệm, hèn hạ trong mắt những đứa con thân yêu.

Bây giờ tôi mới nhận ra hậu quả sau cơn say nắng là một gia đình đổ vỡ, rạn nứt từ bên trong. Tuy vợ không nói nhưng tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Phụ nữ dù có vị tha, bao dung đến mấy cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho người đã phản bội.

Tâm sự đàn ông quay về sau cơn say nắng: Vợ đã cạn tâm, con cũng không còn tôn trọng tôi - Ảnh 3
Khi bị phản bội, trái tim của người vợ đã vỡ nát - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết cô ấy đã mang trong tim một vết thương lớn, không bao giờ lành. Ngoài mặt cô ấy có thể cười nói vì con cái nhưng bên trong nỗi căm thù với tôi chưa bao giờ vơi. Bây giờ những việc trong nhà, tôi chẳng còn quyền quyết định. Việc học của con, tôi cũng đứng ngoài lề, không được nhúng tay vào.

Ngày đó, những chuyện như thay bóng đèn, sửa ống nước trong nhà, cô ấy đều sẽ nhờ tôi giúp. Nhưng giờ đây một mình cô ấy gánh vác hết mọi việc, nếu không thì gọi thợ đến sửa, chứ chẳng còn bảo tôi phụ như trước. Tôi có cảm giác bản thân như người thừa trong gia đình này, người thừa trong mắt vợ con.

Tâm sự đàn ông quay về sau cơn say nắng: Vợ đã cạn tâm, con cũng không còn tôn trọng tôi - Ảnh 4
Cô ấy thờ ơ trước những gì tôi làm - Ảnh minh họa: Internet

Sự hối hận của tôi chưa bao giờ khiến cô ấy cảm động. Và những hành động lầm lỗi của tôi trong quá khứ giống như cái gai trong mắt cô ấy. Có lẽ tôi đã đứng ngoài cuộc hôn nhân này quá lâu nên mọi thứ giờ đây chẳng còn thuộc về tôi nữa.

Tôi đã từng là người mà vợ con tin tưởng nhất nhưng bây giờ lại như người thừa. Tôi phải làm thế nào để lấy lại những chuỗi ngày ấm êm như trước? Tôi phải làm như thế nào để có được lòng tin của vợ, sự tôn trọng của con đây?

Tàn nhẫn hơn cả ngoại tình, đây là những điều đàn ông làm khiến phụ nữ tổn thương trầm trọng nhất

Tàn nhẫn hơn cả ngoại tình, đây là những điều đàn ông làm khiến phụ nữ tổn thương trầm trọng nhất

Ngoại tình đôi khi không đáng sợ bằng những hành động này của đàn ông. Phụ nữ cũng vì điều đó mà tổn thương, chết tâm không biết bao nhiêu lần, nhưng đàn ông lại không nhận ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự đàn ông ngoại tình đàn ông say nắng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 7 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 37 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 38 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 51 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống