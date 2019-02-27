Tâm sự đàn ông quay về sau cơn say nắng: Vợ đã cạn tâm, con cũng không còn tôn trọng tôi

Bây giờ đối diện với gương mặt lạnh tanh của cô ấy mỗi ngày, tôi cảm thấy như mình là kẻ tội đồ đáng chết. Thậm chí hai đứa con gái cũng không còn mến chân mến tay với tôi như trước đây nữa.

Người ta mắng tôi ngu vì có vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc mà không biết hưởng. Tôi cũng đã ân hận về những chuyện mình làm. Nhưng giờ đây tôi phải làm gì để lấy lại những tháng năm vui vẻ, hạnh phúc như trước?

Tôi đã cố gắng bù đắp lại cho vợ con nhưng có lẽ vết nhơ ngày đó chưa thể nào gột sạch được. Tôi vẫn là người đàn ông tệ bạc, đáng khinh thường trong mắt vợ. Vẫn là người cha vô trách nhiệm, hèn hạ trong mắt những đứa con thân yêu.

Mỗi lần tôi đến gần, chúng đều tỏ ra khó chịu, thậm chí còn phớt lờ những lời tôi nói. Có lẽ lớn rồi, chúng hiểu được những điều tồi tệ mà cha chúng đã làm. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận và tiếc nuối vì bản thân đã đánh mất đi thứ giá trị nhất. Một gia đình đang hạnh phúc đã bị chính bàn tay tôi phá hủy chỉ vì dục vọng của mình.

Bây giờ tôi mới nhận ra hậu quả sau cơn say nắng là một gia đình đổ vỡ, rạn nứt từ bên trong. Tuy vợ không nói nhưng tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Phụ nữ dù có vị tha, bao dung đến mấy cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho người đã phản bội.

Khi bị phản bội, trái tim của người vợ đã vỡ nát - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết cô ấy đã mang trong tim một vết thương lớn, không bao giờ lành. Ngoài mặt cô ấy có thể cười nói vì con cái nhưng bên trong nỗi căm thù với tôi chưa bao giờ vơi. Bây giờ những việc trong nhà, tôi chẳng còn quyền quyết định. Việc học của con, tôi cũng đứng ngoài lề, không được nhúng tay vào.

Ngày đó, những chuyện như thay bóng đèn, sửa ống nước trong nhà, cô ấy đều sẽ nhờ tôi giúp. Nhưng giờ đây một mình cô ấy gánh vác hết mọi việc, nếu không thì gọi thợ đến sửa, chứ chẳng còn bảo tôi phụ như trước. Tôi có cảm giác bản thân như người thừa trong gia đình này, người thừa trong mắt vợ con.

Cô ấy thờ ơ trước những gì tôi làm - Ảnh minh họa: Internet

Sự hối hận của tôi chưa bao giờ khiến cô ấy cảm động. Và những hành động lầm lỗi của tôi trong quá khứ giống như cái gai trong mắt cô ấy. Có lẽ tôi đã đứng ngoài cuộc hôn nhân này quá lâu nên mọi thứ giờ đây chẳng còn thuộc về tôi nữa.

Tôi đã từng là người mà vợ con tin tưởng nhất nhưng bây giờ lại như người thừa. Tôi phải làm thế nào để lấy lại những chuỗi ngày ấm êm như trước? Tôi phải làm như thế nào để có được lòng tin của vợ, sự tôn trọng của con đây?