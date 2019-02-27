Dưới đây là những điều đàn ông làm khiến phụ nữ vô cùng tổn thương, thậm chí còn đau đớn hơn cả chuyện phản bội.

Vợ không màng đến địa vị của chồng ở bên ngoài như thế nào hay kiếm được bao nhiêu tiền. Thứ họ quan tâm là tấm lòng của đàn ông. Họ quan tâm đến những lời hỏi han của chồng, khao khát có được sự yêu thương từ người đàn ông mà họ thương nhất.

Đàn ông vô tâm, đàn bà chết tâm gấp trăm lần. Với phụ nữ, chuyện đàn ông ngoại tình đôi khi chưa đau bằng chuyện đối xử lạnh nhạt với vợ. Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là sự lạnh lùng và thờ ơ của chồng. Phụ nữ có thể chịu đựng được những khổ cực nhưng khó lòng chấp nhận việc sống chung với một người chồng vô tâm.

Thử nghĩ nếu sống chung với một người chẳng xem vợ ra gì, chẳng quan tâm đến cảm xúc của vợ, liệu mấy ai có đủ kiên định, can đảm để tận tụy và hy sinh đây?

Khinh thường vợ ăn bám

Đàn bà chấp nhận cuộc sống nội trợ không phải vì lười biếng mà bởi thương chồng. Họ muốn dành thời gian để lo cho chồng con được tốt nhất. Nhưng nhiều ông chồng nghĩ vợ chỉ biết ăn bám. Họ nghĩ bản thân kiếm được tiền rồi có quyền hoạnh họe, hạch sách vợ con.

Đàn ông đừng cho mình cái quyền nói vợ là ăn bám - Ảnh minh họa: Internet

Họ cho mình cái quyền được lớn tiếng, mắng nhiếc vợ là đồ ăn bám. Tuy nhiên đàn ông có biết đó là hành động tàn nhẫn nhất không? Anh có biết phụ nữ sẽ cảm thấy như thế nào khi phải chịu đựng những lời đó không?

Đàn ông có bản lĩnh sẽ không bao giờ nói những lời khiến vợ phải đau lòng. Sẽ không vì bản thân là trụ cột của gia đình mà có quyền khinh thường vợ.

Xem trọng bạn bè hơn gia đình

Đàn ông có thói quen xem trọng những mối quan hệ của mình hơn là gia đình. Người ta nói đàn ông thường làm hài lòng người dưng và phiền lòng người thân. Họ không muốn phật lòng người khác nhưng lại có xu hướng xem nhẹ những điều vợ nói.

Đàn bà không thích chồng phớt lờ lời nói của mình - Ảnh minh họa: Internet

Những điều vợ khuyên, hay những yêu cầu của vợ, họ thường xem như gió thoảng mây bay. Đàn ông luôn tốt với thiên hạ nhưng lại khiến vợ mình tổn thương. Bởi họ nghĩ vợ có thể tha thứ cho những điều mà họ làm.

Dành quá nhiều thời gian cho công việc

Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm đầu, điều này không sai. Nhưng bạn nên nhớ bên cạnh mình còn có những ai. Bản thân đã có gia đình thì hãy biết cách dung hòa.

Đàn ông dành nhiều thời gian cho công việc khiến phụ nữ tủi thân - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá ham công tiếc việc rồi đến khi nhìn lại, vợ con đã bỏ đi mất. Đàn ông có công việc ổn định, làm ông nọ bà kia là điều đáng mừng, nhưng đừng quên dành thời gian cho vợ con kẻo họ tổn thương.