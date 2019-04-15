Tâm sự của người đàn bà sống với chồng vô tâm: Hạnh phúc tự mình xây dựng cũng tự tay phá bỏ

Tâm sự gia đình 15/04/2019 10:28

Cố gắng bao lâu nay cũng bằng thừa, tôi đã quyết định tự tay phá bỏ thứ hạnh phúc mà bản thân dày công vun vén. Tôi không còn muốn cố gắng thêm nữa mà sẽ buông bỏ cho nhẹ lòng.

Chúng tôi ở với nhau đã có hai mặt con. Đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc vì chúng tôi có nhà riêng, công việc làm ổn định. Anh cũng hứa sẽ cho mẹ con tôi một cuộc sống đủ đầy.

Tôi chẳng mong chồng sẽ kiếm được nhiều tiền để bản thân mình được sống như bà hoàng. Chỉ cần chúng tôi có thể nói cười với nhau mỗi ngày là được, chứ chẳng mong gì hơn. Nhưng rồi thời gian dần qua đi, hôn nhân của chúng tôi cũng tới ngưỡng cửa… chán nhau.

Tâm sự của người đàn bà sống với chồng vô tâm: Hạnh phúc tự mình xây dựng cũng tự tay phá bỏ - Ảnh 1
Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet

Tâm tính của anh thay đổi, thường xuyên mang những chuyện không đâu bên ngoài về trút hết lên vợ con. Anh cũng chẳng còn quan tâm hay hỏi han tôi như trước. Thay vì những lời ngọt ngào, giờ đây từng câu từng lời anh nói ra đều đay nghiến, hằn học.

Có khi anh nói rất nhiều, đôi lúc lại im lặng đến đáng sợ. Không biết từ lúc nào mà anh có rất nhiều bí mật không muốn cho tôi biết. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì sống với một người ích kỷ như anh.

Tâm sự của người đàn bà sống với chồng vô tâm: Hạnh phúc tự mình xây dựng cũng tự tay phá bỏ - Ảnh 2
Sống với người vô tâm, tôi đã không ít lần rơi nước mắt một mình - Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc nhưng giờ đây chẳng còn muốn nói gì với nhau ngoài những cái nhìn sắc lạnh. Anh cũng bắt đầu có những mối quan hệ mới. Tôi âm thầm viết đơn ly hôn và tự tay chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.

Tôi đã từng cố gắng, nỗ lực rất nhiều để có được mái ấm như ngày hôm nay. Mặc mẹ chồng không ưa mình, tôi vẫn bỏ ngoài tai hết những lời không hay để được sống bên anh. Mặc cho anh chị em nhà chồng đay nghiến, tôi cũng gạt bỏ hết.

Tâm sự của người đàn bà sống với chồng vô tâm: Hạnh phúc tự mình xây dựng cũng tự tay phá bỏ - Ảnh 3
Những lời đay nghiến của anh khiến tôi vô cùng mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng giờ đây tôi không thể chịu được sự vô tâm của chính người đàn ông mà mình yêu thương. Thái độ lạnh nhạt của anh khiến tôi cảm thấy mình đã mắc lỗi lầm lớn. Những câu nói đay nghiến của anh đã khiến tôi tổn thương sâu sắc, có thể cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ quên. Sau tất cả, tôi cũng quyết định chấm dứt mọi thứ để giải thoát cho mình. 

Tâm sự của người đàn bà sống với chồng vô tâm: Hạnh phúc tự mình xây dựng cũng tự tay phá bỏ - Ảnh 4
Sau tất cả, tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

5 năm trước, một thân một mình làm dâu ở xứ lạ, tôi đã chịu không ít ấm ức. Nhưng tình yêu của anh đã khiến tôi mạnh mẽ hơn để chống chọi với mọi thứ. Giờ đây tình cảm đó không còn nữa thì tôi biết phải bấu víu vào đâu? Thôi thì buông bỏ tất cả để không còn cảm thấy nặng lòng nữa.

Tôi đã từng rất tiếc về những công sức mà mình bỏ ra, nhưng rồi cũng chẳng còn cách nào khác là tự tay phá bỏ. Bởi giữ cũng chẳng được gì, càng khiến đôi bên mệt mỏi thêm. Thôi thì buông tay để cả hai sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc này anh đã không cần nữa thì tôi cũng chẳng níu kéo làm gì.

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