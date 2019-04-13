Gửi những người đàn bà sống vì trách nhiệm và bổn phận trong hôn nhân

Tâm sự gia đình 13/04/2019 05:30

Trong hôn nhân, đàn ông và phụ nữ đều có trách nhiệm, nghĩa vụ ngang nhau. Em không thể nào cứ ôm hết vào người. Để khi tổn thương, có ai ở bên để an ủi hay đoái hoài đến em đâu.

Gửi em, những người đàn bà sống vì trách nhiệm và bổn phận. Em có mệt không? Nếu mệt rồi thì hãy buông bỏ đi, đừng cố gánh vác nữa. Bởi cuộc hôn nhân này không chỉ có em mà còn có người đàn ông bên cạnh. Hãy san sớt cho anh ấy đi để bản thân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

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Đàn bà sống vì chồng là dại - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, đàn ông và phụ nữ đều có trách nhiệm, nghĩa vụ ngang nhau. Em không thể nào cứ ôm hết vào người. Để khi tổn thương, có ai ở bên để an ủi hay đoái hoài đến em đâu.

Đừng nói em sống vì chồng, cũng đừng nói sống vì con. Em phải sống cho bản thân mình trước đã. Bởi em không thương mình thì ai thương đây. Em không thương em thì có quyền gì đòi hỏi người khác phải thương. Em phải có trách nhiệm với chính mình đã rồi hãy nghĩ đến người khác. Sống phải nghĩ cho mình, đừng cứ mãi chạy theo những điều người khác thích.

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Hãy là chính mình để cảm thấy thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn bà đừng vì người khác mà đánh đổi quá nhiều. Chẳng hạn như trong hôn nhân, sống có trách nhiệm là đúng. Nhưng đừng sống "vì" những điều đó. Chẳng ai bắt đàn bà phải tận tụy hết lòng vì chồng con. 

Gửi những người đàn bà sống vì trách nhiệm và bổn phận trong hôn nhân - Ảnh 3
Trách nhiệm làm gì khi chỉ có bản thân cảm thấy mệt mỏi...

Hôn nhân là chuyện của hai người. Em đừng chỉ xem đó là bổn phận và trách nhiệm của riêng mình. Mọi việc sẽ tốt hơn nếu em biết buông bỏ những điều khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi.

Thanh xuân phụ nữ vốn ngắn ngủi, hà cớ gì phải đau đáu mãi về hai chữ trách nhiệm. Trách nhiệm như con dao hai lưỡi, có thể cứu sống cũng có thể giết chết cuộc đời của em. Vì vậy đừng quá đặt nặng hai chữ này.

Gửi những người đàn bà sống vì trách nhiệm và bổn phận trong hôn nhân - Ảnh 4
... bổn phận làm gì khi chỉ có bản thân là thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Bổn phận của phụ nữ khi lấy chồng không phải là để cung phụng chồng và gia đình nhà chồng. Không phải là người nội trợ, cũng chẳng phải là osin cao cấp để chồng mặc nhiên sai khiến.

Trách nhiệm của phụ nữ không phải là lúc nào cũng nhẫn nhịn, xem chồng là tất cả. Còn đàn ông, đừng đòi hỏi hai chữ trách nhiệm nơi phụ nữ khi các anh đã thật sự làm đúng bổn phận của mình hay chưa?

Gửi những người đàn bà sống vì trách nhiệm và bổn phận trong hôn nhân - Ảnh 5
Sống tốt phần đời của mình thôi, đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường ví hôn nhân giống như hai bàn tay cùng vỗ mới thành tiếng. Nếu các anh không thể có trách nhiệm với vợ con thì đừng đòi hỏi người vợ của mình phải tận tụy.

Phụ nữ ơi, sống đúng với con người thật của mình là được, sống làm sao để mình cảm thấy thoải mái nhất. Miễn sao đừng vi phạm đến đạo đức lương tâm là được. Đừng đặt nặng định kiến của xã hội, vì mình trước đã rồi hãy nghĩ đến việc quan tâm, chăm sóc người khác.

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