Những người phụ nữ đang làm mẹ, làm vợ hãy nói KHÔNG với điều này để chẳng còn rơi giọt nước mắt nào

Phụ nữ yêu 05/04/2019 16:30

Đã chọn con đường làm mẹ làm vợ thì phụ nữ hãy mạnh mẽ, dứt khoát nói không với những điều này để không phải khổ sở, thôi rơi nước mắt hằng đêm.

Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng mà ở cách sống. Không phải ai cũng biết cách sống phù hợp trong hôn nhân. Không phải ai cũng có đủ dũng khí, mạnh mẽ để nói không với những điều này. Tuy nhiên hãy thử khước từ những điều đó để thấy cuộc sống hôn nhân vốn chẳng hề đáng sợ.

Không cơm bưng nước rót, hầu hạ chồng con

Dù thương chồng, yêu con đến mấy, bạn cũng đừng dại cơm bưng nước rót, hầu hạ hết mực. Bởi đây là thói quen xấu khiến chồng con ỷ lại vào bạn. Thử nghĩ đi, nếu bạn có đi đâu vắng nhà, liệu chồng con có tự lo cho mình được không? Hay là họ cứ gọi réo bạn mỗi ngày?

Những người phụ nữ đang làm mẹ, làm vợ hãy nói KHÔNG với điều này để chẳng còn rơi giọt nước mắt nào - Ảnh 1
Phụ nữ đừng cung phụng chồng quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường làm những điều này vì quá thương chồng con. Họ nghĩ cung phụng chồng con không có gì xấu. Bởi bản chất của phụ nữ là người tận tụy, hết lòng vì gia đình. Tuy nhiên đây là việc mà phụ nữ tự chuốc khổ vào mình.

Những người phụ nữ đang làm mẹ, làm vợ hãy nói KHÔNG với điều này để chẳng còn rơi giọt nước mắt nào - Ảnh 2
Phụ nữ sẽ hạnh phúc khi để chồng con tự lập - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã tạo thói quen cho chồng con, bạn sẽ khó mà thoát khỏi được cảnh dựa dẫm và nhờ cậy của họ. Vì vậy hãy tập cho họ làm những việc dù là nhỏ nhất để tự biết chăm sóc cho bản thân.

Không tin tưởng chồng tuyệt đối

Thương nhưng đừng quá tin tưởng vào người đàn ông bên cạnh. Hãy tin vào những gì mình thấy và nghe được, chứ đừng tin vào những lời chồng nói. Phụ nữ càng tin những lời ngọt ngào của đàn ông càng khổ sở không dứt.

Những người phụ nữ đang làm mẹ, làm vợ hãy nói KHÔNG với điều này để chẳng còn rơi giọt nước mắt nào - Ảnh 3
Muốn hạnh phúc thì đừng tin tưởng vào người khác quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Hãy là một người vợ khôn ngoan để không bị cắm sừng và phản bội mà không hay. Hãy trở thành người sáng suốt để biết được những gì nên tin và điều gì không nên tin.

Không quá bảo bọc con

Đừng sợ con vấp ngã và thất bại. Đừng sợ chúng bị tổn thương. Đôi khi đó là những bài học giúp chúng trưởng thành hơn. Bạn đừng làm những chuyện khiến con cái có xu hướng dựa dẫm hay ỷ lại.

Những người phụ nữ đang làm mẹ, làm vợ hãy nói KHÔNG với điều này để chẳng còn rơi giọt nước mắt nào - Ảnh 4
Phụ nữ đừng chuyện gì cũng bảo bọc con - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để chúng tự do làm những điều chúng muốn. Có thất bại mới là cuộc sống, có thất bại mới giúp chúng rút ra bài học. Đừng suốt ngày bảo bọc và che chở con quá mức. 

Không nói nhiều

Phụ nữ nói ít sẽ sang, đừng nói mãi khiến chồng con cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Bạn nên nhớ, dù chồng không về nhà sớm, dù con không nghe lời, bạn cũng nên biết tiết chế cảm xúc của mình.

Những người phụ nữ đang làm mẹ, làm vợ hãy nói KHÔNG với điều này để chẳng còn rơi giọt nước mắt nào - Ảnh 5
Hãy nói đúng lúc, đúng chuyện để được chồng con tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quát tháo, cũng đừng nói quá nhiều để bắt chồng con phục tùng mình. Hãy cư xử khôn ngoan một chút để không trở thành nỗi ám ảnh của chồng con.

Không phải xinh đẹp, phụ nữ có những đặc điểm này mới giúp chồng ăn nên làm ra, giàu có thành đạt

Không phải xinh đẹp, phụ nữ có những đặc điểm này mới giúp chồng ăn nên làm ra, giàu có thành đạt

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình rất quan trọng. Không chỉ mang lại nguồn tài khí lớn mà họ còn giúp chồng thành đạt, thăng quan tiến chức không ngờ.

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