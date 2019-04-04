Tâm sự người đàn bà chán chồng: Tôi muốn một lần ngoại tình!

Tâm sự gia đình 04/04/2019 16:34

Tôi chưa từng nghĩ sẽ ngoại tình, vì bản thân đã từng lên án gay gắt điều này. Nhưng rồi chính bản thân tôi lại sa ngã vào con đường này vì… quá chán chồng. Tôi biết mình sai nhưng vẫn muốn thử một lần để biết cảm giác được yêu thương như thế nào.

Những ngày anh vui, mẹ con tôi thở phào nhẹ nhõm vì không bị đánh chửi. Còn những ngày anh về mặt mày hậm hực, đứa con nhỏ lại chạy nhanh lên phòng trốn không dám ra ngoài. Vì nó sợ bị anh đánh, sợ phải chứng kiến cảnh tượng cha đánh mẹ.

Tôi đã chịu cảnh này hơn 4 năm nay rồi nhưng không dám bỏ chồng. Mỗi ngày với tôi như sống trong địa ngục. Mỗi lần say rượu là anh lại đánh, mắng khiến những vết bầm trên da thịt tôi chẳng kịp lành.

Tâm sự người đàn bà chán chồng: Tôi muốn một lần ngoại tình! - Ảnh 1
Tôi chỉ muốn một lần ngoại tình vì quá chán chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cô bạn thân của tôi biết và nói sẽ báo với công an để giải quyết chuyện này. Nhưng vì thương chồng nên tôi không đồng ý và hứa với cô ấy sẽ tự bảo vệ lấy mình và không để chồng đánh nữa.

Nhưng rồi tôi không còn đủ sức để chống chọi. Nhìn chị em phụ nữ trong công ty được chồng thương, đón đưa mỗi ngày mà tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhìn người ta được chồng yêu thương, tôi cảm thấy chạnh lòng.

Tâm sự người đàn bà chán chồng: Tôi muốn một lần ngoại tình! - Ảnh 2
Tôi muốn tìm kiếm một tình yêu, một bờ vai an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần tan làm về nhà với tôi là một cực hình. Đối mặt với chồng khiến tôi ám ảnh không thoát ra được. Tôi sợ hãi đến mức đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Và rồi không hiểu sao trong đầu tôi lại lóe lên suy nghĩ “mình muốn ngoại tình”.

Tôi muốn thử cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng xem như thế nào. Tôi muốn thử cảm giác quan tâm mà bấy lâu nay không tìm được nơi người chồng của mình.

Tâm sự người đàn bà chán chồng: Tôi muốn một lần ngoại tình! - Ảnh 3
Tôi chỉ muốn được yêu thương, điều này khó lắm sao? - Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi quen biết Trung trong một bữa tiệc của công ty. Anh điển trai, lại lịch thiệp. Anh khác xa với người chồng của tôi. Tuy nhỏ tuổi hơn chồng tôi nhưng Trung rất biết cách nói chuyện và chín chắn.

Anh đúng kiểu “chồng nhà người ta” mà nhiều người thường nói. Nhưng đã hơn 30 tuổi mà Trung vẫn chưa quen và yêu ai. Vậy là chúng tôi trở thành bạn bè, chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau.

Tâm sự người đàn bà chán chồng: Tôi muốn một lần ngoại tình! - Ảnh 4
Đàn bà ngoại tình vướng phải quá nhiều định kiến - Ảnh minh họa: Internet

Mới đầu chỉ là để tôi giải tỏa những áp lực từ cuộc hôn nhân của mình. Tôi không có ý định sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ này vì vẫn ý thức được bản thân đã có chồng con. Nhưng rồi dần dần trái tim tôi đã hoàn toàn nghiêng về Trung. Ở bên cạnh anh, tôi có cảm giác mình thật sự là một người phụ nữ.

Còn khi ở bên chồng, cuộc sống của tôi không khác gì bị đày ải, khổ sở đến cùng cực. Tôi rất muốn có mối quan hệ xa hơn với Trung nhưng nhìn con nhỏ của mình, tôi lại không nỡ. Tôi không thể để con mang tiếng là có mẹ ngoại tình.

Tâm sự người đàn bà chán chồng: Tôi muốn một lần ngoại tình! - Ảnh 5
Có phải đàn bà muôn đời cũng không được phản bội chồng? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không thể nhìn con trưởng thành trong sự dè bỉu, khinh thường của thiên hạ. Có quá nhiều thứ định kiến tôi không thể nào buông bỏ cuộc hôn nhân đổ nát của mình.

Có quá nhiều thứ níu chân khiến tôi không thể nào được sống trọn vẹn bên Trung. Không lẽ ngoại tình với một người đàn bà khó khăn như vậy sao? Tôi chỉ muốn được yêu thương, chỉ muốn được một người đàn ông che chở thôi, điều đó là sai sao?

Đàn bà khôn không giữ người tệ bạc mà chỉ nỗ lực giữ con và tiền

Đàn bà khôn không giữ người tệ bạc mà chỉ nỗ lực giữ con và tiền

Người khôn ngoan không vì kẻ tệ bạc mà rơi nước mắt, không quỳ gối van xin thứ tình yêu đã chia đôi đó mà tự biết buông bỏ người đã làm mình đau. Họ chỉ giữ lại tiền để nuôi con, giữ lại con để làm nguồn động lực cho mình.

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