Đàn bà khôn không giữ người tệ bạc mà chỉ nỗ lực giữ con và tiền

Tâm sự gia đình 04/04/2019 15:18

Người khôn ngoan không vì kẻ tệ bạc mà rơi nước mắt, không quỳ gối van xin thứ tình yêu đã chia đôi đó mà tự biết buông bỏ người đã làm mình đau. Họ chỉ giữ lại tiền để nuôi con, giữ lại con để làm nguồn động lực cho mình.

Đàn bà khôn là người tự biết yêu thương lấy mình. Tự biết đau để rời đi, tự biết đau để buông bỏ những điều không xứng đáng. Họ chỉ giữ lại những gì thật sự tốt, thật sự cần, chứ chẳng giữ thứ làm mình buồn lòng.

Đàn bà khôn không giữ người tệ bạc mà chỉ nỗ lực giữ con và tiền - Ảnh 1
Đàn bà khôn không giữ người tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống hôn nhân, không phải cứ nỗ lực để có được trái tim của đàn ông là bạn giỏi. Mà người giỏi thật sự là người tự biết bảo vệ mình trước những khổ đau. Người giỏi sẽ không ở trong cuộc hôn nhân đổ nát mà chịu thiệt thòi. Người giỏi sẽ biết từ bỏ kẻ tệ bạc để tìm hạnh phúc và bình yên cho mình.

Người đàn bà khôn sẽ không lồng lộn đánh ghen khi biết chồng ngoại tình. Họ không làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm. Mà họ sẽ rời đi khi đã đủ đau, đủ tổn thương.

Đàn bà khôn không giữ người tệ bạc mà chỉ nỗ lực giữ con và tiền - Ảnh 2
Thứ mà đàn bà khôn giữ đó là tiền và con - Ảnh minh họa: Internet

Với họ, vợ chồng là duyên nợ. Hết duyên, hết nợ rồi rời đi, chẳng gì vương vấn. Vả lại người đã làm mình đau thì không xứng đáng nhận được bất cứ sự khoan dung nào. Người đã nhẫn tâm chà đạp lên nghĩa phu thê thì chẳng có lý do gì để tha thứ và dang rộng vòng tay chào đón trở về như một người anh hùng.

Phụ nữ ngày nay có học thức, có công ăn việc làm đàng hoàng, có tiếng nói và bản lĩnh không thua kém gì đàn ông. Vì vậy đừng tự trói buộc mình vào một người không ra gì. Đôi bàn tay yếu đuối của bạn không thể giữ quá nhiều thứ.

Đàn bà khôn không giữ người tệ bạc mà chỉ nỗ lực giữ con và tiền - Ảnh 3
Người đã tệ bạc đối với đàn bà khôn chẳng còn ý nghĩa gì nữa - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy chọn những điều giá trị và buông bỏ những thứ không xứng đáng, chẳng hạn như người đàn ông phản bội. Hãy để dành tâm sức để giữ những thứ khác như tiền và con. Giữ cơ hội kiếm tiền để nuôi con, giữ cơ hội kiếm tiền để có cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn hơn.

Phụ nữ hiện đại cần gì đến người tệ bạc, không chồng có thể sống, không tiền mới là chết. Không tiền, không có tiếng nói, không được tôn trọng. Không con thì không có động lực để sống tiếp, không có niềm vui. Chứ không chồng vẫn có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc như bản thân mong muốn.

Đàn bà khôn không giữ người tệ bạc mà chỉ nỗ lực giữ con và tiền - Ảnh 4
Họ sẽ tự động buông bỏ những điều khiến bản thân buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Hơi phũ phàng nhưng cuộc đời đàn bà chỉ cần có tiền và con thì vẫn sống khỏe, sống tốt. Những lúc mệt mỏi, yếu lòng, có con bên cạnh để bớt nhàm chán, có tiền để mua sắm, như vậy không tốt hơn sao?

Tôi không khuyên phụ nữ đang khổ đau trong hôn nhân nhất định phải bỏ chồng, tôi chỉ khuyên nếu đã quá mệt mỏi thì đừng làm khổ bản thân nữa. Bạn biết không? Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay. Đôi khi phải biết từ bỏ một thứ gì đó để đón nhận những điều tốt đẹp đang đợi mình ở phía trước.

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