Nghịch lý đàn ông: Có vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn thích tìm cảm giác lạ

Tâm sự gia đình 03/04/2019 16:57

Trên đời này chẳng ai có suy nghĩ kỳ lạ như đàn ông. Ở bên cạnh đã có vợ đẹp con ngoan, một gia đình đủ đầy hạnh phúc nhưng vẫn mải miết tìm kiếm cảm giác lạ.

Không ít đàn ông có vợ đẹp con ngoan, một gia đình đủ đầy nhiều người thèm muốn. Nhưng khi có cơ hội lên giường với người đàn bà khác thì họ luôn nắm lấy. Đàn ông là vậy, luôn thích những điều mới lạ, dù cuối cùng họ cũng sẽ quay về với gia đình.

Nghịch lý đàn ông: Có vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn thích tìm cảm giác lạ - Ảnh 1
Đàn ông thường thích của lạ dù đã có vợ đẹp ở nhà - Ảnh minh họa: Internet

Mười người đàn ông thì hết chín người đã không chịu đựng được cám dỗ. Khi đứng trước "của lạ", ai cũng muốn nếm thử một lần cho biết. Cũng vì thế, bao nhiêu gia đình tan nhà nát cửa, bao nhiêu đứa trẻ không thể sống trong mái ấm đủ đầy cha mẹ. Cũng vì sự lạc lòng của đàn ông mà nhiều người có cái nhìn không tốt về hôn nhân. 

Với đàn ông, có lẽ bản năng lấn át bản lĩnh. Vì vậy khó ai có thể kiềm chế được dục vọng. Họ không thể nào chối từ những cô nàng lả lơi đang đứng trước mặt mình.

Nghịch lý đàn ông: Có vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn thích tìm cảm giác lạ - Ảnh 2
Họ luôn thích tìm kiếm những điều thú vị ngoài vợ - Ảnh minh họa: Internet

Giống như một người bạn của tôi, có vợ đẹp làm nhân viên công ty nước ngoài, đứa con gái đầu lòng ngoan ngoãn, dễ thương. Nhưng sau những cuộc nhậu với bạn bè, anh ấy lại đề nghị đi kiếm gái. Anh ấy nói lâu lâu phải đổi món để cuộc đời thêm thú vị, vợ đẹp ngắm hoài cũng chán.

Đó cũng là lý do mà đàn ông thường ra ngoài tìm kiếm "của lạ". Chưa hẳn người phụ nữ kia đã đẹp hơn vợ nhưng chắc chắn sẽ lạ hơn. Chưa chắc người phụ nữ kia dịu dàng hơn vợ nhưng chắc chắn cô ấy sẽ biết chiều chuộng đàn ông hơn. Đàn ông viện ra vô số lý do để bào chữa cho chuyện ngoại tình, nhưng chung quy lại vẫn chỉ nhằm thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi.

Nghịch lý đàn ông: Có vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn thích tìm cảm giác lạ - Ảnh 3
Đàn ông hơn nhau ở chỗ biết dừng lại đúng lúc trước cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet

Họ thích tìm gái lạ mặc dù ở nhà đã có vợ con đề huề. Họ thích lên giường với gái lạ để tìm cảm giác mới mẻ. Bởi vậy trên đời này chẳng ai giống đàn ông. Có trong tay những điều tốt đẹp khiến nhiều người thèm khát nhưng chưa bao giờ biết đủ. Thậm chí có người ngoài miệng nói thương vợ nhưng vẫn âm thầm phản bội. 

Nghịch lý đàn ông: Có vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn thích tìm cảm giác lạ - Ảnh 4
Dù đã có vợ nhưng đàn ông vẫn thích lăng nhăng bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vợ rồi nhưng vẫn không từ bỏ những cuộc vui. Còn đàn bà thì lại chấp nhận đánh đổi sự tự do để yên phận làm một người mẹ, người vợ tốt. Biết rằng sau tất cả đàn ông cũng sẽ quay về, nhưng liệu đàn bà có đợi được đến ngày đó?

Khi đã nhận đủ tổn thương, họ sẽ tự động rời đi. Họ sẽ buông bỏ cuộc hôn nhân của mình, mặc kệ những lời van xin của chồng. Thế nên đàn ông ơi, làm việc gì cũng nên suy tính kỹ càng. Đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận. Đừng vì thú vui nhất thời mà đánh mất điều quý giá một đời.

Thư gửi chồng vô tâm: Anh đã muốn buông thì em cũng chẳng giữ làm gì!

Thư gửi chồng vô tâm: Anh đã muốn buông thì em cũng chẳng giữ làm gì!

Chúng ta ly hôn thôi, em đã quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân này rồi. Sự vô tâm của anh đã khiến em chẳng còn muốn tận tụy nữa. Sự vô tâm của anh khiến em cảm thấy bị khinh thường, xem rẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình cám dỗ của đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 19 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động