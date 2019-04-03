Nghịch lý đàn ông: Có vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn thích tìm cảm giác lạ

Trên đời này chẳng ai có suy nghĩ kỳ lạ như đàn ông. Ở bên cạnh đã có vợ đẹp con ngoan, một gia đình đủ đầy hạnh phúc nhưng vẫn mải miết tìm kiếm cảm giác lạ.

Không ít đàn ông có vợ đẹp con ngoan, một gia đình đủ đầy nhiều người thèm muốn. Nhưng khi có cơ hội lên giường với người đàn bà khác thì họ luôn nắm lấy. Đàn ông là vậy, luôn thích những điều mới lạ, dù cuối cùng họ cũng sẽ quay về với gia đình. Đàn ông thường thích của lạ dù đã có vợ đẹp ở nhà - Ảnh minh họa: Internet Mười người đàn ông thì hết chín người đã không chịu đựng được cám dỗ. Khi đứng trước "của lạ", ai cũng muốn nếm thử một lần cho biết. Cũng vì thế, bao nhiêu gia đình tan nhà nát cửa, bao nhiêu đứa trẻ không thể sống trong mái ấm đủ đầy cha mẹ. Cũng vì sự lạc lòng của đàn ông mà nhiều người có cái nhìn không tốt về hôn nhân.

Với đàn ông, có lẽ bản năng lấn át bản lĩnh. Vì vậy khó ai có thể kiềm chế được dục vọng. Họ không thể nào chối từ những cô nàng lả lơi đang đứng trước mặt mình. Họ luôn thích tìm kiếm những điều thú vị ngoài vợ - Ảnh minh họa: Internet Giống như một người bạn của tôi, có vợ đẹp làm nhân viên công ty nước ngoài, đứa con gái đầu lòng ngoan ngoãn, dễ thương. Nhưng sau những cuộc nhậu với bạn bè, anh ấy lại đề nghị đi kiếm gái. Anh ấy nói lâu lâu phải đổi món để cuộc đời thêm thú vị, vợ đẹp ngắm hoài cũng chán.

Đó cũng là lý do mà đàn ông thường ra ngoài tìm kiếm "của lạ". Chưa hẳn người phụ nữ kia đã đẹp hơn vợ nhưng chắc chắn sẽ lạ hơn. Chưa chắc người phụ nữ kia dịu dàng hơn vợ nhưng chắc chắn cô ấy sẽ biết chiều chuộng đàn ông hơn. Đàn ông viện ra vô số lý do để bào chữa cho chuyện ngoại tình, nhưng chung quy lại vẫn chỉ nhằm thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Đàn ông hơn nhau ở chỗ biết dừng lại đúng lúc trước cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet Họ thích tìm gái lạ mặc dù ở nhà đã có vợ con đề huề. Họ thích lên giường với gái lạ để tìm cảm giác mới mẻ. Bởi vậy trên đời này chẳng ai giống đàn ông. Có trong tay những điều tốt đẹp khiến nhiều người thèm khát nhưng chưa bao giờ biết đủ. Thậm chí có người ngoài miệng nói thương vợ nhưng vẫn âm thầm phản bội. Dù đã có vợ nhưng đàn ông vẫn thích lăng nhăng bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có vợ rồi nhưng vẫn không từ bỏ những cuộc vui. Còn đàn bà thì lại chấp nhận đánh đổi sự tự do để yên phận làm một người mẹ, người vợ tốt. Biết rằng sau tất cả đàn ông cũng sẽ quay về, nhưng liệu đàn bà có đợi được đến ngày đó? Khi đã nhận đủ tổn thương, họ sẽ tự động rời đi. Họ sẽ buông bỏ cuộc hôn nhân của mình, mặc kệ những lời van xin của chồng. Thế nên đàn ông ơi, làm việc gì cũng nên suy tính kỹ càng. Đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận. Đừng vì thú vui nhất thời mà đánh mất điều quý giá một đời.

Thư gửi chồng vô tâm: Anh đã muốn buông thì em cũng chẳng giữ làm gì! Chúng ta ly hôn thôi, em đã quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân này rồi. Sự vô tâm của anh đã khiến em chẳng còn muốn tận tụy nữa. Sự vô tâm của anh khiến em cảm thấy bị khinh thường, xem rẻ.

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