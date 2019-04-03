Phụ nữ dại tìm hạnh phúc bên đàn ông, phụ nữ khôn tìm bình yên bên con cái

Tâm sự gia đình 03/04/2019 11:13

Người dại cứ mãi loay hoay tìm hạnh phúc bên đàn ông, còn phụ nữ khôn sẽ tự tìm bình yên bên những đứa con của mình. Bởi chồng có thể phản bội còn con thì không.

Phụ nữ hạnh phúc không phải là người kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống sang chảnh. Mà là người biết đủ, biết tìm bình yên bên con cái chứ không dại dột mong cầu hạnh phúc bên chồng.

Phụ nữ dại tìm hạnh phúc bên đàn ông, phụ nữ khôn tìm bình yên bên con cái - Ảnh 1
Phụ nữ dại tìm hạnh phúc bên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Có những người chỉ vì một lời nói của đàn ông mà đánh đổi cả tuổi xuân. Có những người chỉ vì lời thề non hẹn biển mà tận tụy hết cả cuộc đời. Để rồi sau này, họ mới chợt nhận ra lời hứa chẳng còn, lòng người cũng thay đổi.

Tôi đã từng nghĩ chồng là niềm an ủi lúc về già của mình. Nhưng khi ở tuổi 50 rồi, tôi mới nhận ra con cái mới là hạnh phúc, là bình yên mà tôi luôn kiếm tìm. Sau tất cả, món quà lớn nhất mà ông trời đã ưu ái ban cho tôi đó là ba đứa con. Nhìn con trưởng thành mỗi ngày, lòng tôi chợt thấy chẳng còn niềm vui nào sánh bằng.

Phụ nữ dại tìm hạnh phúc bên đàn ông, phụ nữ khôn tìm bình yên bên con cái - Ảnh 2
Phụ nữ khôn tìm bình yên bên con cái - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn được hơn 10 năm nay, tôi sống một mình nuôi con và không có ý định sẽ đi bước nữa. Dù cô đơn, dù tủi thân nhưng tôi vẫn không muốn lại bị phản bội thêm lần nữa. Việc nuôi con một mình giúp tôi dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Ba đứa con đã cùng tôi trải qua những tháng năm khổ cực. Là người mà dù tôi có xấu xí, có luộm thuộm cũng không bỏ mặc, không chê bai. Là người đã mang lại động lực rất lớn cho tôi trong cuộc đời này.

Suốt ngần ấy năm, tôi nhận ra hạnh phúc bên đàn ông ngắn ngủi lắm. Những lời thề ước ngọt ngào của họ cũng chẳng đáng tin. Chỉ khi ở bên con cái, tôi mới tìm thấy bình yên đúng nghĩa của cuộc đời mình. Tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng và an yên thật sự.

Phụ nữ dại tìm hạnh phúc bên đàn ông, phụ nữ khôn tìm bình yên bên con cái - Ảnh 3
Phụ nữ hãy khôn ngoan tự biết tìm niềm vui cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở bên con cái, tôi chẳng cần phải lo lắng mình sẽ bị phản bội. Cũng chẳng phải mệt mỏi vì những nỗi buồn không tên. Mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của con, lòng tôi chẳng còn dậy sóng nữa. Những vết thương ngày xưa cũng dần khép miệng.

Nghĩ cũng đúng, đàn ông vốn chỉ là người dưng. Họ muốn làm mình đau bao nhiêu cũng được. Họ tệ bạc bao nhiêu cũng chẳng thể trách. Đàn ông như chim trời, tự do bay mất chẳng biết đường đâu mà tìm.

Phụ nữ dại tìm hạnh phúc bên đàn ông, phụ nữ khôn tìm bình yên bên con cái - Ảnh 4
Đừng mãi dại khờ tìm hạnh phúc quanh quẩn bên người đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Còn con cái là do chính mình đứt ruột sinh ra, chúng có muốn bội bạc cũng chẳng thể nào. Dù ở ngoài kia chúng có là người như thế nào thì khi về nhà vẫn là những đứa con ngoan ngoãn, nghe lời. Dù chúng có thành gia lập thất rồi cũng sẽ về bên mẹ.

Phụ nữ ơi, đừng mãi quẩn quanh bên đàn ông. Đừng tìm nguồn sống, hạnh phúc nơi họ. Mà hãy khôn ngoan tìm niềm vui bên những đứa con của mình. Chúng là máu mủ, là ruột rà, là nguồn sống duy nhất giúp bạn gượng dậy sau những vấp ngã. Con cái là món quà quý giá nhất, vì vậy hãy biết nâng niu và trân trọng.

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Chồng ngoại tình, đàn bà hãy nở nụ cười thản nhiên, sẵn sàng ly hôn khi đã quá mệt mỏi

Hôn nhân sẽ chẳng bao giờ có sự xuất hiện của kẻ thứ ba nếu người đàn ông không tạo cơ hội, không chừa một khoảng trống, không yếu lòng, không ngọt miệng tán tỉnh. Người đã tệ bạc như vậy, bỏ đi chứ tiếc làm gì.

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