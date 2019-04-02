Họ tiếc nuối tại sao ngày đó cứ mãi cho đi mà chẳng nghĩ đến chính mình? Tại sao ngày đó cứ thương chồng hết mực mà không yêu thương bản thân? Thế nên phụ nữ khi còn trẻ, hãy cân nhắc kỹ trước khi làm những điều này kẻo hối hận về sau.

Đàn bà trong hôn nhân thường mù quáng. Họ sẵn sàng đánh đổi thời gian hoặc công việc của mình vì gia đình. Tuy nhiên vài năm nữa, họ ngồi ngẫm lại những chuyện đã qua và cảm thấy bản thân sao dại quá.

Nhiều phụ nữ khi lấy chồng thường bỏ việc để ở nhà làm nội trợ. Tuy nhiên phụ nữ ơi, vai trò của bạn không giới hạn trong gian bếp chật hẹp. Bạn cần công việc, cần kiếm tiền để tự chủ cuộc sống.

Dù có chuyện gì cũng đừng từ bỏ công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy là một người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, có công ăn việc làm đàng hoàng để không ai xem thường. Hãy dùng tiền của mình để nuôi sống bản thân, đừng ngửa tay xin người khác.

Phụ nữ hãy sống như những đóa hoa, nở rộ đúng thời điểm để đến khi tàn cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Khi còn trẻ nên chọn công việc mình thích, đừng chọn công việc mà người khác thích.

Từ bỏ những mối quan hệ

Phụ nữ đừng khờ dại từ bỏ những mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ nhất định phải có những mối quan hệ để giúp cuộc sống thêm phong phú. Không nhất thiết phải ở bên chồng 24/24, bạn cần có bạn bè để tâm sự, chia sẻ. Vì vậy dù đã kết hôn nhưng bạn vẫn phải giữ liên lạc với bạn bè.

Đừng suốt ngày quanh quẩn bên chồng con. Đừng vì chồng không thích mà từ bỏ những mối quan hệ tốt đẹp đó. Bởi sau này, lỡ người đàn ông đó phản bội bạn, ít nhất bạn còn có người để san sẻ.

Hãy giữ liên lạc với bạn bè để có chỗ dựa tinh thần sau này - Ảnh minh họa: Internet

Đừng để khi về già, nhìn tới nhìn lui vẫn không thể nào tìm được cho mình một người bạn đúng nghĩa. Đừng để bản thân phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những mối quan hệ tốt đẹp thời trẻ.

Từ bỏ việc làm đẹp

Phụ nữ dại luôn bận rộn và không có thời gian để làm đẹp. Họ dành hết thời gian cho chồng con mà không quan tâm đến bản thân mình.

Phụ nữ đừng bao giờ từ bỏ việc chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ đừng bao giờ từ bỏ việc làm đẹp. Dù có bận rộn, dù có chồng con nhưng vẫn phải giữ thói quen chăm sóc da và vóc dáng. Đừng để khi có tuổi rồi mới giật mình hoảng hốt vì làn da sạm màu, nhợt nhạt.