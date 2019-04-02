Khi lòng dạ đàn bà đã nguội lạnh, đàn ông nên cẩn thận!

Ngày đó chị là người phụ nữ hướng ngoại, thành đạt, mạnh mẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, nhìn chị lóng ngóng trong chiếc tạp dề, chăm sóc chồng con, không ít người cảm thấy ngỡ ngàng.

Anh có người mới, đòi ly hôn với vợ. Chị khóc hết nước mắt, dùng mọi cách để níu kéo cuộc hôn nhân này. Chị bỏ công việc để ở nhà chăm chồng con tốt hơn. Chị nghĩ ngày trước vì mình không có thời gian dành cho gia đình nên anh mới có cơ hội đi ngoại tình. Bây giờ chị dành hết thời gian chu toàn cho mái ấm của mình, mong rằng mọi chuyện có thể thay đổi.

Cứ tưởng chỉ cần chị nhường anh một bước thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng nào ngờ, anh vẫn chứng nào tật nấy. Thân xác của anh ở nhà nhưng trái tim lại đặt ở chỗ khác. Điều này khiến chị vô cùng đau lòng.

Tuy nhiên điều này cũng tốt, phụ nữ bay nhảy ở ngoài hoài không phải là điều hay. Đôi khi phải biết lùi về sau chăm lo cho mái nhà nhỏ của mình. Đó là những suy nghĩ của chị.

Đêm nào chị cũng khóc ướt gối, mất ngủ triền miên. Mới có một tuần mà nhìn chị gầy gò, xanh xao, đôi mắt trũng sâu. Thấy vợ trong bộ dạng này, anh chán nản và chẳng muốn về nhà nữa.

Đàn bà một khi đã chết tâm, đàn ông nên cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều cố gắng, chị chẳng thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình. Có người khuyên chị bỏ mặc mọi thứ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Họ khuyên chị đừng quan tâm đến những điều anh làm nữa. Với đàn ông, càng quan tâm càng khiến họ được nước lấn tới. Chỉ khi phụ nữ bất cần, thản nhiên thì đàn ông mới vội vã níu kéo.

Phụ nữ còn nói là còn thương, hết nói thì xem như chấm dứt - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị chẳng còn chăm chồng như trước, cũng chẳng còn hỏi anh về những hoạt động thường ngày. Chị dành thời gian để đi làm đẹp, thay đổi cách ăn mặc và bắt đầu đi làm trở lại. Trở lại với cuộc sống ngày xưa, chị cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này chị mới nhận ra đây mới là cuộc sống đích thực mà mình đã vô tình đánh mất bấy lâu nay.

Đây mới là cuộc sống mà chị phải theo đuổi, chứ không phải cứ mãi quấn lấy người đàn ông phụ bạc kia. Ngẫm nghĩ lại những việc mình đã làm, chị thấy bản thân mình dại quá.

Đàn bà khi thản nhiên, họ sẽ rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Mãi theo đuổi và níu kéo kẻ phụ bạc chỉ tốn công vô ích. Mãi theo đuổi một người chỉ khiến vết thương trong lòng ngày càng sâu hơn. Chị đã từng nghĩ chỉ cần mình nhường chồng một chút, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng mọi việc không như chị mong muốn.

Giờ đây nhìn thấy vợ ngày càng thay đổi, anh hơi chột dạ. Chị không biết anh đã chấm dứt với người phụ nữ kia chưa, chỉ biết ngày nào anh cũng ngoan ngoãn về nhà đúng giờ.

Anh không còn chê bai vợ, cũng chẳng còn ôm điện thoại cười một mình. Anh bắt đầu tận tâm với gia đình hơn, nhưng lòng chị đã nguội lạnh từ lâu. Trái tim của chị đã không hoàn toàn hướng về anh nữa rồi.