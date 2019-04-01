Những cách ‘thôi miên’ cảm xúc của chồng hiệu quả, chị em phụ nữ nên học hỏi

Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những lần cãi vã, mâu thuẫn. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan phải biết cách điều khiển cảm xúc của chồng để mọi chuyện dừng lại đúng lúc. Không phải lúc nào cũng gân cổ cãi tay đôi với chồng, bạn phải biết cách để đàn ông tự nguôi giận, như vậy gia đạo mới ấm êm.

Đàn ông không thích kiểu phụ nữ nói quá nhiều hoặc tranh luận mãi không có điểm dừng. Họ có lòng tự trọng cao nên phụ nữ phải biết dừng đúng lúc.

Đàn ông đã nóng giận, phụ nữ nên bớt lời. Đừng đứng ra cãi tay đôi, cố hơn thua với chồng. Thay vào đó, hãy im lặng đúng thời điểm để làm nguội cơn giận của đàn ông. Là vợ, bớt nói vài câu, bạn sẽ tự cứu lấy cuộc hôn nhân của mình.

Khi bạn bớt lời, đàn ông cũng sẽ tự khắc im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống hôn nhân, tốt nhất nên có những khoảng lặng để cả hai suy nghĩ về vấn đề mâu thuẫn. Suy xét lại xem đối phương có tổn thương không, suy xét lại những lời mình nói có quá đáng hay không. Đó mới là cách giúp hôn nhân bền vững.

Rơi nước mắt đúng lúc

Nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Hãy nhỏ lệ đúng lúc để điều khiển cảm xúc của đàn ông. Nhìn thấy sự yếu đuối của bạn, anh ấy sẽ biết dừng lại và không làm bạn tổn thương nữa.

Rơi nước mắt đúng lúc là cách nắm bắt được tâm lý của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời anh ấy cũng sẽ biết bản thân mình sai ở chỗ nào. Người đàn ông thương bạn thật sự sẽ cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn. Anh ấy sẽ biết tiết chế lại những lời nói của bản thân, thậm chí sẽ xuống nước để dỗ dành và ôm bạn vào lòng.

Thế nên phụ nữ hãy khôn ngoan sử dụng chiêu này để điều khiển cảm xúc của chồng. Tuy nhiên đừng quá lạm dụng, bởi bạn khóc quá nhiều đàn ông sẽ cảm thấy phiền phức và mệt mỏi.

Ôm từ phía sau

Một cái ôm từ phía sau giúp bạn giải quyết được rất nhiều chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Đây là chiêu khiến đàn ông chết đứ đừ. Một cái ôm từ phía sau thể hiện được tình yêu thương của bạn. Khi cảm nhận được điều đó, anh ấy cũng sẽ đáp lại. Bởi vậy khi đàn ông cảm thấy khó chịu, hoặc cả hai có những cuộc tranh luận, bạn hãy dùng chiêu này để làm dịu cơn nóng giận trong lòng anh ấy.

Sau đó hãy thủ thỉ bên tai những lỗi lầm của cả hai. Khi hiểu nhau hơn, bạn sẽ hạn chế được những cuộc cãi vã. Một cái ôm từ phía sau sẽ xóa tan được những hiểu lầm, đồng thời giúp cả hai cảm thấy ấm lòng hơn.

Ăn mặc nửa kín nửa hở

Hãy quyến rũ chồng bằng cách này để giữ hòa khí trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi cách ăn mặc của bạn sẽ điều khiển được những cảm xúc của chồng. Nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của bạn, đảm bảo chẳng có người đàn ông nào nỡ nặng lời trách móc. Đàn ông vốn thích nhìn những điều đẹp đẽ, phụ nữ nên biết cách tận dụng để chiếm giữ trái tim của anh ấy.