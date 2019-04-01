Tâm sự cha gửi con trai: Có tiền tỷ cũng không mua được nụ cười của vợ, nhưng hạnh phúc của vợ có thể đổi giàu sang

Vả lại phụ nữ chính là phong thủy trong gia đình. Con càng trân trọng vợ sẽ càng thành công, gia đình càng êm ấm thuận hòa. Nhớ nhé con trai, đừng bao giờ khiến người phụ nữ của con phải khóc.

Cha mẹ rồi cũng sẽ đến tuổi xế chiều, chẳng thể sống bên con trọn đời được. Con cái cũng sẽ lớn khôn, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Chỉ có vợ là mãi ở bên cạnh con. Dù con có vấp ngã bao nhiêu lần, thất bại nhiều đến mấy, nhưng chỉ cần tử tế thì người phụ nữ đó sẽ ở bên con trọn đời.

Đàn ông muốn thành công thì phải xem trọng vợ, xem trọng gia đình của mình, chứ không phải chỉ dựa vào sức lực và tài năng của bản thân. Làm một người có tài rất dễ, nhưng để trở thành người vừa có đức vừa có tài thì không phải ai cũng làm được.

Có gia đình rồi thì hãy hạn chế những cuộc vui bên ngoài. Đừng mải mê kiếm tiền mà bỏ rơi vợ không hỏi han quan tâm. Đừng vì một lúc yếu lòng mà phản bội lại nghĩa tình bấy lâu nay.

Muốn trở thành người có tài, có đức thì trước tiên hãy tử tế với vợ. Việc gì cũng phải có nền tảng, con muốn đạt được điều gì đó, nhất định phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Muốn có được một sự nghiệp vững chắc thì nhất định phải vun vén gia đình mình trước đã. Khi được vợ tin tưởng và ủng hộ, con mới có những quyết định sáng suốt trong công việc của mình.

Nụ cười của vợ là món quà đáng giá nhất dành cho con - Ảnh minh họa: Internet

Khi được vợ đứng sau hậu thuẫn, con mới có thể hoàn thành tốt những điều mình muốn. Có thể nhiều người sẽ nghĩ vai trò của phụ nữ trong gia đình chẳng có gì đáng nói. Chẳng qua chỉ là nội trợ, chăm con, chăm chồng. Tuy nhiên vợ là viên đá phong thủy quý giá trấn giữ giúp ngôi nhà ấm êm, thịnh vượng.

Vợ cũng là người giúp đàn ông thành công trong sự nghiệp. Mặc dù họ không giúp về chuyên môn nhưng lại là chỗ dựa giúp đàn ông an tâm công tác, an tâm lập nghiệp. Vì vậy con làm gì cũng được nhưng tuyệt đối phải tử tế với vợ. Phải đối xử thật tốt với người đầu ấp tay gối của mình.

Đàn ông thắng ai cũng được nhưng đừng hơn thua với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn ông chiến thắng ai cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ hơn thua với vợ. Hơn thua, tính toán với vợ chỉ có bản thân là chịu thiệt thòi chứ chẳng phải ai.

Dù có nắm tiền tỷ, có quyền cao chức trọng trong tay cũng không thể đổi lại nụ cười của vợ. Nhưng có được nụ cười của vợ, con sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Con trai hãy nhớ kỹ điều này để đừng làm khổ người mà con đã chọn làm vợ.

Vợ chồng hãy sống hòa thuận và yêu thương nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông mà làm khổ vợ chẳng đáng mặt nam nhi chút nào. Dù khi đó con có làm chức cao, quyền hành ngút trời cũng chẳng ai xem trọng con đâu. Thế nên muốn có sự nghiệp vang danh, muốn được mọi người tôn trọng, con hãy tử tế với người phụ nữ bên cạnh mình.