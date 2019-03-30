Phụ nữ hay ghen, hay giận dỗi, nói nhiều là ‘cực phẩm’, đàn ông có được thì nên trân trọng

Tâm sự gia đình 30/03/2019 14:26

Phụ nữ thích ghen tuông, thích hờn dỗi, thích nói nhiều. Chung quy họ chỉ muốn tốt cho chồng mà thôi. Nhưng có lẽ, ít người đàn ông nào có thể hiểu thấu nỗi lòng của vợ.

"Vợ tôi lúc nào cũng ghen tuông vô cớ. Mới sáng nay còn lôi chiếc áo tôi mới mặc hôm qua ra chất vấn vì có mùi nước hoa lạ. Mặc tôi giải thích khô họng, cô ấy cũng không chịu tin", anh B. thở dài khi nói về người vợ của mình.

"Còn vợ tôi thì lúc nào cũng giận hờn. Không đưa cô ấy đi xem phim, mua sắm cũng giận đến mấy ngày. Không dành thời gian cho gia đình, cô ấy cũng trách móc, không nhìn mặt tận một tuần", anh C. thì than ngắn thở dài vì tính khí thất thường của vợ.

Phụ nữ hay ghen, hay giận dỗi, nói nhiều là ‘cực phẩm’, đàn ông có được thì nên trân trọng - Ảnh 1
Phụ nữ hay ghen chẳng qua là thương chồng quá đỗi - Ảnh minh họa: Internet

Vợ các ông làm gì qua được vợ tôi. Cô ấy có thể nói từ sáng đến chiều chỉ với một vấn đề rằng tôi lười biếng, không chịu giúp vợ việc nhà. Khi yêu nhau, cạy miệng, cô ấy cũng không nói một câu. Bây giờ có muốn cô ấy im cũng khó nên lúc nào tôi cũng rủ các ông ra đây ăn nhậu để đỡ về nhà nghe vợ càm ràm", anh D. vừa nói vừa nâng ly bia lên uống cạn.

"Xem ra các anh còn may mắn hơn tôi nhiều rồi. Vợ tôi cứ lầm lầm lì lì, không nói không rằng. Làm chuyện gì cũng không báo với chồng. Bây giờ tôi có muốn nghe giọng nói của cô ấy cũng khó. Không hiểu sao tôi lại thèm có cảm giác được vợ giận dỗi, ghen tuông, càm ràm như vậy.

Phụ nữ hay ghen, hay giận dỗi, nói nhiều là ‘cực phẩm’, đàn ông có được thì nên trân trọng - Ảnh 2
Họ hay càm ràm chỉ là muốn tốt cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Còn nhớ thời gian trước, cô ấy còn ríu rít suốt ngày. Còn mè nheo muốn tôi chở đi mua sắm, xem phim. Nhưng giờ đây cô ấy chẳng cần đến tôi nữa. Tôi có cảm giác như bản thân mình là người thừa trong ngôi nhà này.

Mới hai ngày trước, cô ấy đặt một tờ giấy ở nhà rồi đưa con về quê. Cô ấy muốn ly thân, tôi như chết lặng chẳng biết làm gì. Bây giờ ngày nào cũng trở về ngôi nhà rộng lớn một mình, tôi thật sự rất nhớ những chuỗi ngày cô ấy cười nói, vui vẻ hay giận hờn vu vơ", anh M. buồn rầu kể.

Phụ nữ hay ghen, hay giận dỗi, nói nhiều là ‘cực phẩm’, đàn ông có được thì nên trân trọng - Ảnh 3
Đàn ông ít ai hiểu được những nỗi lòng của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Những người còn lại trong bàn nhậu chợt im lặng. Phụ nữ ai cũng vậy, cũng thích ghen tuông, thích hờn dỗi, thích nói nhiều. Chung quy họ chỉ muốn tốt cho chồng mà thôi. Nhưng có lẽ, ít người đàn ông nào có thể hiểu thấu nỗi lòng của vợ.

Họ xem đó là điều rất phiền phức, rất mệt mỏi. Họ nghĩ bản thân đã đủ vất vả rồi nên về nhà chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Họ để ngoài tai những lời khuyên chân thành của vợ. Thậm chí họ còn phản bác lại những điều vợ nói và cho đó là những chuyện vô lý.

Phụ nữ hay ghen, hay giận dỗi, nói nhiều là ‘cực phẩm’, đàn ông có được thì nên trân trọng - Ảnh 4
Đàn ông nên thương và hiểu cho vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sự thật là phụ nữ chẳng muốn hao hơi tổn sức nhiều như vậy đâu. Cô ấy chẳng muốn nói nhiều, chẳng muốn ghen tuông, cũng chẳng muốn hờn dỗi. Chẳng qua là cô ấy không cảm nhận được sự an toàn từ người đàn ông bên cạnh. Cô ấy cảm thấy bất an rằng chồng sẽ phản bội mình bất cứ lúc nào.

Phụ nữ còn nói là còn thương, còn hờn ghen là còn quý trọng người chồng của mình. Nhưng một khi đã không còn muốn quan tâm nữa, họ sẽ chọn cách im lặng, đến chồng cũng sẽ bất ngờ về sự thay đổi đáng sợ này của họ. Thế nên đàn ông ơi, có vợ nói nhiều, ghen tuông, hay hờn dỗi thì hãy trân trọng, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc.

Tâm sự người đàn ông tham lam: Muốn có nhân tình nhưng vẫn cần vợ

Tâm sự người đàn ông tham lam: Muốn có nhân tình nhưng vẫn cần vợ

Nhân tình cho tôi những cảm giác mới lạ, còn vợ thì lo từng bữa cơm, từng bộ quần áo, vì vậy mà tôi dùng dằng chẳng nỡ buông tay.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ càm ràm đàn bà hay ghen đàn bà nói nhiều phụ nữ cực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 32 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 10 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động