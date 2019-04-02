Nếu họ không tán tỉnh, chẳng có kẻ thứ ba nào có cơ hội cả. Nếu người đàn ông luôn tự nhắc nhở bản thân mình đã có vợ, chẳng ai dám đến gần.

Không ít phụ nữ nghĩ chồng ngoại tình là do bị kẻ thứ ba quyến rũ, bỏ bùa để phản bội vợ con. Nhưng thực tế, kẻ thứ ba cũng chỉ là nạn nhân trong trò chơi của đàn ông. Nếu người đàn ông đó không mở lòng, không tạo cơ hội, chẳng có người thứ ba nào có thể chen chân vào.

Phụ nữ đã sai khi lôi nhau đi đánh ghen kẻ thứ ba. Tại sao chẳng ai chịu “dạy dỗ” thật tốt người chồng của mình? Khi đàn ông ngoại tình , phụ nữ lại đánh ghen phụ nữ, chứ chẳng ai hiểu được nguồn cơn đều bắt nguồn từ người đàn ông mà mình yêu thương.

Kẻ thứ ba muôn đời sai, nhưng đừng quên lỗi cũng thuộc về đàn ông. Đàn ông yếu lòng, mê của lạ mới làm những điều có lỗi với vợ con. Nếu họ chín chắn, vững lòng thì chẳng ai có thể xô ngã, chẳng ai bắt ép họ ngoại tình.

Kẻ thứ ba sai nhưng người đàn ông của bạn cũng chẳng đúng. Chính anh ấy đã tạo cơ hội để kẻ thứ ba tìm đến. Chính anh ấy đã khiến cuộc sống của bạn trở nên lao đao, khốn cùng. Phụ nữ nên nhớ, trong những câu chuyện ngoại tình, đàn ông là người sai đầu tiên. Bạn đừng vội trách mình, cũng đừng chỉ đay nghiến kẻ thứ ba.

Phụ nữ phải giành lấy những thứ thuộc về mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, hãy nở nụ cười thản nhiên đón nhận những điều tệ hại nhất đến với mình. Cuộc đời này có lúc vui, có lúc buồn bã và bế tắc. Đó là chuyện thường tình ở đời, ai cũng phải trải qua.

Những giông bão trong cuộc sống sẽ giúp bạn trưởng thành, giúp bạn nhìn thấu một người. Giúp bạn có đủ kiên cường và mạnh mẽ để đương đầu với sóng gió ngoài kia.

Chồng ngoại tình, bạn chẳng việc gì phải than khóc, phải sợ hãi mà hãy nở nụ cười thật tươi. Nếu không thể tha thứ, hãy chuẩn bị đơn ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân này. Người đã tệ bạc, đừng dùng nước mắt để níu kéo mà hãy dùng nụ cười để tiễn đưa.

Phụ nữ hãy khôn ngoan, đừng khiến bản thân phải khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Nếu anh ấy muốn đến bên người phụ nữ kia, hãy để anh ấy toại nguyện. Phụ nữ hiện đại yêu được buông được, chẳng cần níu kéo nhọc lòng. Lấy chồng là để được hạnh phúc, được yêu thương mỗi ngày chứ không phải để chịu những nỗi đau mà người đàn ông đó mang lại.

Thế nên phụ nữ ơi, đừng đánh ghen, đừng đổ lỗi cho kẻ thứ ba. Nếu được cứ nhẹ nhàng buông tay. Khi đã quá mệt mỏi thì cứ nhẹ nhàng buông bỏ.