Thư gửi chồng vô tâm: Anh đã muốn buông thì em cũng chẳng giữ làm gì!

Tâm sự gia đình 03/04/2019 15:40

Chúng ta ly hôn thôi, em đã quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân này rồi. Sự vô tâm của anh đã khiến em chẳng còn muốn tận tụy nữa. Sự vô tâm của anh khiến em cảm thấy bị khinh thường, xem rẻ.

Nếu anh đã muốn buông thì em cũng chẳng giữ làm gì. Anh đã không trân trọng cuộc hôn nhân này thì thôi, chúng ta kết thúc. Em đã quá mệt mỏi khi mỗi ngày phải sống với một người vô tâm như anh rồi.

Thư gửi chồng vô tâm: Anh đã muốn buông thì em cũng chẳng giữ làm gì! - Ảnh 1
Anh đã muốn buông tay thì em cũng chẳng muốn giữ làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Anh có biết điều mà người phụ nữ sợ nhất là gì không? Đó là sự vô tâm, lạnh nhạt từ người chồng của mình. Em sợ bị đối xử lạnh nhạt hơn là việc ăn không no, mặc không ấm. Em sợ nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của anh hơn là khó khăn ập đến với gia đình mình. 

Mọi khó khăn và vất vả, em có thể chịu được nhưng không thể chấp nhận được ánh nhìn lạnh thấu xương của anh. Anh đã từng thề thốt sẽ không phản bội em. Nhưng thái độ của anh giờ đây còn khiến em đau gấp trăm lần việc bị anh cắm sừng.

Thư gửi chồng vô tâm: Anh đã muốn buông thì em cũng chẳng giữ làm gì! - Ảnh 2
Phụ nữ sợ nhất là người chồng của mình vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ đàn ông nghĩ sự vô tâm của mình sẽ chẳng hề hấn gì. Nhưng anh có biết, sự thờ ơ, vô tâm đó có thể giết chết trái tim của một người đàn bà hay không? Nhiều người phụ nữ bị trầm cảm chỉ vì chồng không quan tâm. Và họ đã tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Vậy đàn ông định sẽ vô tâm đến khi nào?

Nhiều ngày qua em đã suy nghĩ khá nhiều về cuộc hôn nhân của mình. Em cố gắng bao nhiêu thì anh vẫn lạnh nhạt, thờ ơ bấy nhiêu. Một người nỗ lực hết mình để níu giữ, còn một người đã nhẫn tâm buông tay thì có cố gắng bao nhiêu cũng bằng thừa. Anh đã không còn cần gia đình này nữa thì em cũng chẳng giữ làm gì cho mệt.

Thư gửi chồng vô tâm: Anh đã muốn buông thì em cũng chẳng giữ làm gì! - Ảnh 3
Em đã quá mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này rồi - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta ly hôn thôi, em đã quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân này rồi. Sự vô tâm của anh đã khiến em chẳng còn muốn tận tụy. Sự vô tâm của anh đã khiến em cảm thấy bản thân bị khinh thường, xem rẻ. Anh đã không muốn giữ, không muốn vun vén cuộc hôn nhân này, em cũng sẽ buông tay cho nhẹ lòng.

Mỗi lần nhìn thấy anh xem trọng chiếc điện thoại của mình hơn vợ, thấy anh trân trọng người ngoài hơn là vợ con, lòng em lại đau như cắt. Không lẽ đàn ông ai cũng vậy, thích làm hài lòng người dưng nhưng lại khiến người thân của mình phải đau lòng?

Thư gửi chồng vô tâm: Anh đã muốn buông thì em cũng chẳng giữ làm gì! - Ảnh 4
Em không còn muốn cố gắng thêm nữa - Ảnh minh họa: Internet

Em đã từng nghĩ sẽ tha thứ cho anh, bởi anh cũng có những bộn bề lo toan. Nhưng quả thật em chẳng thể nào chịu đựng được sự lạnh nhạt của anh. Phụ nữ có cần gì nhiều ngoài những câu hỏi han của chồng đâu anh? Phụ nữ có cần gì ngoài sự để tâm của người đàn ông đâu anh?

Những điều đó có khó khăn gì đâu mà anh chẳng làm được. Khi yêu hứa hẹn đủ điều, vậy tại sao bây giờ lại không còn cố gắng vì nhau nữa? Khi yêu, tiếng cười nói tràn ngập ngôi nhà, giờ đây tiếng thở dài đã che lấp hết tất cả.

Thư gửi chồng vô tâm: Anh đã muốn buông thì em cũng chẳng giữ làm gì! - Ảnh 5
Anh đã muốn buông thì em cũng chẳng giữ làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Chung quy anh đã muốn buông bỏ, thôi thì em sẽ cho anh toại nguyện. Những năm tháng qua đã quá mệt mỏi rồi, em sẽ giải thoát cho anh cũng như chính bản thân mình. 

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