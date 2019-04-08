‘Mỡ dâng tận miệng’ đàn ông cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu vợ làm được những điều này

Phụ nữ yêu 08/04/2019 05:30

Vợ làm được những điều này, mỡ có dâng đến tận miệng, đàn ông cũng sẽ biết cách từ chối và không bao giờ phản bội.

Đàn bà khôn phải biết làm những điều này để chồng luôn muốn về nhà. Đi đâu cũng nhớ vợ con da diết, dù gái đẹp đứng trước mặt cũng phớt lờ như không.

Thương chồng nhưng đừng thể hiện ra mặt

Phụ nữ dù có thương chồng đến mấy cũng đừng thể hiện ra mặt quá nhiều. Đây là tuyệt chiêu kéo thả giúp bạn giữ được trái tim của đàn ông nhanh chóng nhất. Bởi vì đàn ông tuy ưa ngọt, nhưng ngọt ngào quá họ lại không thích.

‘Mỡ dâng tận miệng’ đàn ông cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu vợ làm được những điều này - Ảnh 1
Thương chồng nhưng đừng biểu lộ quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan dù có thương chồng đến mấy cũng không biểu lộ cảm xúc của mình. Và đặc biệt họ sẽ biết buông bỏ khi người đàn ông đó quá đáng. Họ sẽ không nói quá nhiều mà chọn cách thờ ơ lạnh nhạt để đàn ông tự nhận ra lỗi sai của mình.

Dù thương chồng nhưng cũng đừng bảo bọc anh ấy quá mức. Không phải lúc nào bạn cũng ở bên cạnh chăm lo cho chồng từng chút một. Bạn phải biết tạo cho chồng cảm giác thiếu vắng để anh ấy nhận ra giá trị của vợ.

‘Mỡ dâng tận miệng’ đàn ông cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu vợ làm được những điều này - Ảnh 2
Hãy mềm mỏng và cứng rắn đúng thời điểm để giữ trái tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nấu ăn ngon

Phụ nữ dù có tệ đến mấy cũng phải trang bị cho mình kỹ năng nấu ăn. Có câu đường đến trái tim đàn ông nhanh nhất là thông qua bao tử. Hãy học nấu ăn để chiếm được trái tim của chồng triệt để. Hơn nữa, phụ nữ phải biết cách vun vén gia đình sao cho vẹn tròn nhất.

‘Mỡ dâng tận miệng’ đàn ông cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu vợ làm được những điều này - Ảnh 3
Phụ nữ nấu ăn ngon là cách khôn ngoan để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn không có người đàn ông nào không muốn ăn cơm nhà. Ăn phở hoài, anh ấy cũng sẽ cảm thấy chán ngán và chỉ muốn có một bữa cơm nhà đúng nghĩa. Những người vợ hãy trở thành đầu bếp giỏi để anh ấy dù có đi đâu cũng nhớ hương vị vợ nấu.

Tạo không khí thoải mái

Đàn ông đã quá áp lực bên ngoài, vì vậy về nhà họ chỉ muốn nghỉ ngơi, thư giãn. Nắm bắt được điều này, những người vợ hãy khôn ngoan tạo không khí gia đình vui vẻ. Thay vì cứ càm ràm những chuyện không đâu, hãy nở nụ cười thật tươi.

‘Mỡ dâng tận miệng’ đàn ông cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu vợ làm được những điều này - Ảnh 4
Hãy tạo không khí ấm áp trong gia đình để chồng thoải mái, thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó, đàn ông sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Chứ đừng để chồng bạn phải tìm những thú vui bên ngoài vì thói quen nói nhiều, cằn nhằn của bạn.

Không ghen tuông vô cớ

Ghen đúng lúc, đúng thời điểm sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn thêm thú vị. Nhưng ghen quá mức sẽ khiến bạn trở nên ngốc nghếch trong mắt đàn ông. 

‘Mỡ dâng tận miệng’ đàn ông cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu vợ làm được những điều này - Ảnh 5
Phụ nữ đừng quá ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thích những người quá quan tâm đến mình. Vả lại nếu bạn cứ ghen tuông vô cớ, họ sẽ sợ hãi và chỉ muốn tránh xa bạn.

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