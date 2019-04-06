Tâm sự đàn bà 40: Chẳng cần hơn ai, chỉ cần hơn mình của năm 20, 30 tuổi

Phụ nữ 40, chẳng cần phải giỏi giang, xinh đẹp, hiểu chuyện hơn ai, chỉ cần có thể sống tốt và khôn ngoan hơn mình của năm 20, 30 tuổi. Cái độ tuổi mà còn phải sống vì người khác, phải làm những điều người khác muốn thay vì thỏa mãn chính mình.

20 tuổi, bạn còn sống vì những định kiến mà người đời gán ghép cho mình. Bạn sợ vấp ngã, bạn sợ phải đối mặt với thị phi, miệng lưỡi thiên hạ. 30 tuổi, bạn bắt đầu cuộc sống gia đình, chồng con là số một, những thứ khác chỉ là phù du. Phụ nữ 40 chỉ muốn hơn bản thân mình thời trẻ - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ ở những độ tuổi đó, bạn chưa một lần nhìn lại bản thân xem mình muốn gì. Bạn chưa một lần lắng nghe bản thân. Độ tuổi này, bạn nếm không ít khổ đau vì cứ mãi sống vì người khác. Phụ nữ là vậy, khi có chồng rồi thì mọi thứ khác chẳng để tâm nữa.

Bạn cho đó là trách nhiệm mà bản thân cần phải làm. Bạn vô tình bỏ rơi bản thân và cứ mãi tận tụy vì một người. Bạn tranh đua thiệt hơn rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất. Phải chứng tỏ cho cả thế giới biết bạn được chồng yêu thương đến dường nào. Nhưng những điều đó không thật sự khiến bạn hạnh phúc. Đàn bà 40 chỉ muốn có cái nhìn sắc bén và sự nhẫn tâm nhất định hơn thời 20, 30 tuổi - nh minh họa: Internet Vì cứ mãi chạy theo người khác, vì mãi hơn thua, cuối cùng bạn chẳng đổi lại được gì. Vì vậy mà đến năm 40 tuổi, phụ nữ chỉ mong có thể hơn bản thân mình thời trẻ. Chẳng cần phải giỏi giang, xinh đẹp, giàu có hơn ai. Chỉ cần có thể buông bỏ những điều khiến mình đau và sống vì mình nhiều hơn thời xuân xanh.

Phụ nữ 40 chẳng cần phải có nhà cao cửa rộng, hay được chồng yêu thương. Họ chỉ mong có một cuộc sống bình yên đúng nghĩa. Một cuộc sống an yên có thể kiếm tiền nuôi con và tự nuôi lấy mình. Họ chẳng mong một sắc vóc như thời 20, cũng chẳng mong độ mặn mà của thời 30. Bởi những điều đó họ có thể tự làm được. Phụ nữ 30 chưa đủ trưởng thành vì vậy mà còn phải sống vì người khác - Ảnh minh họa: Internet Vóc dáng muốn đẹp thì chăm tập thể dục mỗi ngày, có chế độ ăn dinh dưỡng. Muốn xinh đẹp thì chỉ cần bỏ tiền ra làm đẹp, chứ chẳng nhờ vào ai. Người ta nói, phụ nữ tuổi 20 nhẹ nhàng, e lệ, dễ tổn thương nhưng cũng dễ lành. Phụ nữ 30 chín chắn hơn một chút nhưng chưa gọi là trưởng thành. Chỉ có phụ nữ tuổi 40 mới là cực phẩm, biết buông bỏ những điều làm mình đau. Biết xem nhẹ mọi chuyện khiến mình phiền lòng, biết dửng dưng trước những lời gièm pha không đúng. Họ nhìn cuộc sống không chút gợn sóng, mặc nhiên để cuộc đời trôi qua một cách an yên. Phụ nữ 40 chỉ mong sống tốt hơn mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet Mỗi ngày họ chỉ mong có thể làm công việc mình yêu thích, nhìn những đứa con trưởng thành là cảm thấy hạnh phúc. Bởi vậy, phụ nữ 40 chẳng cần hơn thua, tính toán với ai, chỉ cần sống tốt hơn mình thời trẻ. Chỉ cần biết gạt bỏ miệng lưỡi thiên hạ, chỉ cần buông bỏ những gánh nặng mà mình tự rước vào thân. Phụ nữ 40 nhìn đời chẳng chút đắn đo, mặc nhiên để mọi thứ diễn ra theo quy luật. Không phụ người cũng không để người phụ. Không hơn thua với ai mà chỉ một mình cố gắng nỗ lực để sống tốt hơn bản thân mình thời trẻ.

Những người phụ nữ đang làm mẹ, làm vợ hãy nói KHÔNG với điều này để chẳng còn rơi giọt nước mắt nào Đã chọn con đường làm mẹ làm vợ thì phụ nữ hãy mạnh mẽ, dứt khoát nói không với những điều này để không phải khổ sở, thôi rơi nước mắt hằng đêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-dan-ba-40-chang-can-hon-ai-chi-can-hon-minh-cua-nam-20-30-tuoi-320879.html