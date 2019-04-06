Đàn ông ngoại tình, khôn khéo đến mấy cũng để lộ những dấu hiệu này

Phụ nữ yêu 06/04/2019 11:59

Phụ nữ có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén, chỉ cần cảm nhận, họ có thể biết được chồng mình thay đổi như thế nào. Vì vậy đàn ông ăn vụng có cố giấu giếm, tài tình đến mấy cũng không thể qua mắt được vợ.

Dưới đây là những dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình, dù khôn khéo đến mấy cũng sẽ bị vợ phát hiện.

Mùi hương lạ trên cơ thể

Khi tiếp xúc với những người phụ nữ khác, chắc chắn trên quần áo của đàn ông cũng sẽ vương lại chút mùi hương. Nếu vợ tinh ý nhận ra điều này sẽ sớm phát hiện được chồng đang qua lại với người phụ nữ khác. Tuy chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng sẽ là dấu hiệu giúp phụ nữ thoát khỏi tình trạng bị cắm sừng mà không hay biết.

Đàn ông ngoại tình, khôn khéo đến mấy cũng để lộ những dấu hiệu này - Ảnh 1
Phụ nữ hãy để ý xem chồng có mùi hương kỳ lạ nào trên cơ thể không - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy những người vợ hãy để ý đến quần áo của chồng khi anh ấy đi làm về. Nếu trên người chồng bạn có nhiều mùi hương kỳ lạ thì hãy hết sức chú ý. Có thể anh ấy đang có chuyện gì đó giấu giếm bạn. Phụ nữ khôn ngoan nên phát hiện trước khi chồng thú nhận mọi tội lỗi để có cách ứng phó hợp lý nhất.

Thay đổi những thói quen thường ngày

Đàn ông khi có tình yêu mới sẽ có xu hướng thay đổi bản thân và thói quen của mình. Nếu ngày xưa anh ấy không thích cầm điện thoại, nhưng bây giờ lại bấm suốt ngày, chắc chắn đã có vấn đề. Chồng bạn đang nhắn tin qua lại với một người nào đó.

Đàn ông ngoại tình, khôn khéo đến mấy cũng để lộ những dấu hiệu này - Ảnh 2
Nếu chồng của bạn có những thay đổi có lẽ anh ấy đang giấu giếm bạn bí mật nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc anh ấy không thường xuyên tặng quà cho bạn. Nhưng dạo gần đây lại ra sức lấy lòng, chiều chuộng bạn, chắc chắn là đang muốn bù đắp. Vì đã làm những điều sai trái với vợ nên đàn ông sẽ chọn cách tặng quà để xem như lấy lòng vợ.

Phụ nữ nên tinh ý một chút, quan sát những thói quen của chồng để biết anh ấy thay đổi nhiều đến mức nào. Nếu người đàn ông của bạn khác hẳn so với trước kia, chắc chắn anh ấy đang làm chuyện gì đó sau lưng bạn.

Khi nói chuyện không dám nhìn thẳng mặt vợ

Khi làm chuyện có lỗi, đàn ông sẽ có xu hướng lảng tránh ánh mắt của đối phương. Vì họ sợ ánh mắt của họ sẽ tố cáo hết những chuyện mà họ đã làm. Vì vậy vợ hãy để ý đến ánh mắt của chồng khi giao tiếp. Nếu anh ấy cứ cố tình không nhìn thẳng vào mắt bạn, chắc chắn đã có chuyện gì đó muốn giấu giếm.

Đàn ông ngoại tình, khôn khéo đến mấy cũng để lộ những dấu hiệu này - Ảnh 3
Đàn ông nói dối rất dễ bị phát hiện - Ảnh minh họa: Internet

Người ngay thẳng sẽ không làm những hành động đó. Chỉ có những người đang nuôi bí mật mới cảm thấy chột dạ, không yên tâm. Vả lại ánh mắt là đặc điểm thành thật nhất trên khuôn mặt con người. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, bạn có thể đoán được người đó có đang nói dối mình hay không.

Những câu nói không đồng nhất

Khi một người không thành thật, họ sẽ thường quên những điều họ nói ban đầu. Vì họ mải mê vạch ra cho mình một kịch bản có sẵn nên thường sẽ không nhớ đến những chi tiết trước đó mình nói.

Đàn ông ngoại tình, khôn khéo đến mấy cũng để lộ những dấu hiệu này - Ảnh 4
Những câu nói của anh ấy không đồng nhất, chắc chắn đã có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Vợ nên khôn ngoan để nhận ra điều này. Khi chồng bạn không có sự đồng nhất trong cách ăn nói, chắc chắn anh ấy có chuyện gì đó mờ ám. Khi không thành thật, anh ấy mới trở nên gượng gạo và quên trước quên sau như vậy.

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Đã chọn con đường làm mẹ làm vợ thì phụ nữ hãy mạnh mẽ, dứt khoát nói không với những điều này để không phải khổ sở, thôi rơi nước mắt hằng đêm.

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