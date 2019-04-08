Dù có thông minh, học thức cao đến mấy, phụ nữ cũng không thể tránh khỏi những khoảnh khắc đánh mất giá trị của bản thân mình vì những lí do sau đây.

Mỗi ngày họ quần quật với đống hồ sơ, thậm chí tăng ca chẳng biết giờ giấc. Guồng quay cơm áo gạo tiền khiến họ mất quá nhiều thời gian. Đôi khi họ không quan tâm đến bản thân.

Phụ nữ hiện đại không có chuyện gì không làm được. Họ cũng giỏi giang và giữ nhiều chức vụ cao trong xã hội. Tuy nhiên, vì quá bận rộn với công việc nên họ thường có xu hướng bỏ rơi chính mình.

Tuy nhiên phụ nữ ơi, hãy biết cân bằng cuộc sống và quỹ thời gian của mình. Dù bận rộn đến mấy, dù có mải miết kiếm tiền cũng đừng bao giờ bỏ rơi bản thân. Bạn hãy biết quan tâm, chăm sóc sức khỏe của mình trước. Sức khỏe là quan trọng nhất, vì vậy đừng để khi đổ bệnh rồi mới biết trân trọng.

Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dành quá nhiều thời gian chăm chồng con

Những người phụ nữ có gia đình, phần lớn thời gian đều dành hết cho chồng con. Vì vậy họ có rất ít thời gian dành cho bản thân mình. Sáng dậy quần quật trong bếp nấu cho chồng con bữa ăn ngon rồi phải vội vã đi làm. Chiều đến vội vàng tan ca để về đón con, nấu ăn, giặt giũ. Tối đến dạy con học, ru con ngủ.

Phụ nữ khôn ngoan không trở thành nô lệ của chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi đặt lưng xuống giường thì cũng đã hết một ngày mà chưa làm được gì cho bản thân. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch cũng không kịp ngó ngàng đến. Phải chăng phụ nữ đã tự làm khổ chính mình?

Ai cũng có gia đình, cũng có cuộc sống riêng. Nhưng phụ nữ khôn ngoan vẫn rất xinh đẹp, gọn gàng, có đủ thời gian dành cho bản thân. Đó là vì họ biết cách cân bằng mọi chuyện. Họ biết dành thời gian cho chồng con và bản thân một cách hợp lý nhất. Họ không ôm đồm quá nhiều chuyện vào người. Họ không trở thành nô lệ mặc chồng con sai khiến.

Ôm đồm công việc của gia đình chồng

Phụ nữ không nhất thiết chuyện gì cũng ôm hết vào người. Bạn cũng có quyền được chọn cuộc sống thoải mái, tự do như mình mong muốn. Hãy trở thành người hạnh phúc thay vì người hoàn hảo trong mắt người khác.

Phụ nữ khôn ngoan không ôm đồm quá nhiều việc vào người - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đừng tự đặt ra áp lực cho mình. Những chuyện nhà chồng, nếu giúp được cứ giúp, đừng xem đó là trách nhiệm và bổn phận của bản thân. Đừng tự cho đó là điều mà bản thân phải làm để trở nên tốt đẹp trong mắt cha mẹ chồng.

Bởi phụ nữ càng ôm đồm hết việc càng khổ chứ không được gì. Khi bạn mệt mỏi, ngã quỵ sẽ không ai đến bên hỏi han mà đó chỉ là cơ hội để họ nói những điều không hay về bạn mà thôi.