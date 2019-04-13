Vợ chồng cãi nhau liên miên không dứt, đây là tuyệt chiêu chấm dứt ngay điều đó

Phụ nữ yêu 13/04/2019 05:30

Sau đây là tuyệt chiêu giúp vợ chồng chấm dứt ngay việc cãi vã thường xuyên, ai cũng nên biết để giữ gìn hôn nhân của mình.

Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những cãi vã. Có câu vợ chồng không cãi nhau thì không thể hiểu được nhau. Tuy nhiên cãi nhau vài lần còn có thể chấp nhận được, chứ việc xảy ra mâu thuẫn mỗi ngày chỉ khiến mối quan hệ dần đổ vỡ. Dưới đây là tuyệt chiêu giúp vợ chồng ngăn chặn ngay sự rạn nứt từ bên trong.

Vợ nhường một lời, chồng lùi một bước

Vợ chồng cãi nhau liên miên không dứt, đây là tuyệt chiêu chấm dứt ngay điều đó - Ảnh 1
Vợ nhường chồng một lời để mọi chuyện êm xuôi...

Phụ nữ nên nhường một lời, đừng hơn thua với chồng. Còn chồng nên lùi về sau một bước để nguôi cơn giận trong lòng. Đặc biệt trong khi cãi nhau, đàn ông đừng động chân động tay. Bởi một cái tát của chồng sẽ khiến vợ tổn thương hơn gấp trăm lần một lời nói. Vì vậy hãy giữ cho đầu óc thật tỉnh táo để không đi quá giới hạn.

Trong hôn nhân, vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình. Nhưng cãi xong rồi hãy bỏ qua chứ đừng để bụng. Đặc biệt khi cãi nhau, phụ nữ nên bớt lời. Đừng lôi những khuyết điểm của chồng ra mà công kích.

Vợ chồng cãi nhau liên miên không dứt, đây là tuyệt chiêu chấm dứt ngay điều đó - Ảnh 2
... chồng cũng nên bình tĩnh, đừng 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng đừng vì giận quá mà đánh vợ. Nếu được cứ giữ im lặng để mọi chuyện lắng xuống rồi tìm cơ hội để nói cho nhau nghe. Trong cuộc sống hôn nhân, quan trọng nhất là một chữ “nhịn”. Vợ nhịn chồng, chồng nhường vợ, mọi việc sẽ có cách giải quyết.

Không chiến tranh lạnh

Dù có bất cứ chuyện gì, cả hai đừng chọn chiến tranh lạnh. Đừng để cuộc hôn nhân của mình đóng băng. Bởi khi đó, chồng sẽ chán nản và dễ sa ngã. Vợ cũng cảm thấy mệt mỏi và sẽ buông bỏ.

Vợ chồng cãi nhau liên miên không dứt, đây là tuyệt chiêu chấm dứt ngay điều đó - Ảnh 3
Vợ chồng có chuyện gì cứ nói với nhau, đừng chọn chiến tranh lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chiến tranh lạnh là cách giết chết hôn nhân nhanh nhất. Vì những gì đổ vỡ xuất phát từ bên trong thường khó lòng mà giải quyết triệt để được. Nó giống như ngọn lửa âm thầm thiêu rụi mối quan hệ của bạn lúc nào không hay.

Đã là vợ chồng rồi thì có chuyện gì hãy nói thẳng cùng nhau. Đừng vì cái tôi quá lớn của bản thân mà khiến mọi thứ đổ vỡ. Đừng vì những hiềm khích trong lòng mà khiến mối quan hệ phải chấm dứt.

Không quy tội cho ai

Không có lửa sẽ không có khói, tất cả mọi cuộc tranh cãi đều sẽ xuất phát từ những sai lầm. Tuy nhiên đừng cố vạch ra tội lỗi của ai mà đôi bên phải tự suy xét lại. Vợ hãy xem lại bản thân đã làm gì sai. Chồng cũng tự kiểm điểm rằng mình có chỗ nào không tốt với vợ hay không. Như vậy, cả hai mới tìm ra được điểm mấu chốt và giải quyết dứt điểm vấn đề. 

Vợ chồng cãi nhau liên miên không dứt, đây là tuyệt chiêu chấm dứt ngay điều đó - Ảnh 4
Vợ đừng cố gắng bới móc tội trạng của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ, đừng cố gắng bới móc những khuyết điểm của chồng. Dù anh ấy có sai, bạn cũng nên khuyên nhủ nhẹ nhàng, đừng hơn thua. Về phần mình, đàn ông đừng quy hết tội lỗi cho vợ. Bởi có nhiều người đàn ông thường sẽ đổ hết tội lỗi cho vợ và không bao giờ nhận mình sai. Điều này chỉ khiến mối quan hệ dần rạn nứt mà thôi.

Vợ chồng cãi nhau liên miên không dứt, đây là tuyệt chiêu chấm dứt ngay điều đó - Ảnh 5
Chồng cũng đừng đổ hết lỗi cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ chồng hãy cùng nhau ngồi lại xem bản thân đã làm sai những gì. Vì con người ai cũng có khuyết điểm. Đừng ngại khi mắc lỗi mà phải cảm thấy tự hào vì bản thân đã mạnh mẽ đứng ra nhận lỗi.

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