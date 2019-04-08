Tâm sự mẹ đơn thân: Lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của con rồi quay lưng lau khô nước mắt

Tâm sự gia đình 08/04/2019 05:30

Từ ngày anh rời bỏ mẹ con tôi, không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần. Dù cuộc sống bên con hạnh phúc nhưng trong lòng tôi vẫn không thể quên được nỗi đau trong quá khứ.

Tôi làm mẹ đơn thân đã được hơn 4 năm nay. Cuộc sống chỉ hai mẹ con quanh quẩn bên nhau. Khó khăn gì cũng tự nương tựa nhau mà sống, chứ chẳng biết nhờ ai. Mỗi ngày nhìn con vui cười, lòng tôi cũng bất giác vui lây. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi lại vùi đầu trong gối khóc như một đứa trẻ.

Tâm sự mẹ đơn thân: Lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của con rồi quay lưng lau khô nước mắt - Ảnh 1
Tôi một mình nuôi con đã 4 năm - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày anh rời bỏ mẹ con tôi, không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần. Dù cuộc sống bên con hạnh phúc nhưng trong lòng tôi vẫn không thể quên được nỗi đau trong quá khứ. 

Chúng tôi quen nhau hơn 10 năm, những tưởng sẽ có một cái kết viên mãn. Nhưng anh lại âm thầm quen một người phụ nữ khác, kết hôn rồi ra nước ngoài sống. Ngày nhận được tin, khi đó trong bụng tôi cũng đang mang giọt máu của anh. Cú sốc quá lớn khiến tôi gần như ngã quỵ. Tôi nhắn tin bảo mình đã mang cốt nhục của anh, nhưng anh vẫn im lặng.

Tâm sự mẹ đơn thân: Lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của con rồi quay lưng lau khô nước mắt - Ảnh 2
Đêm nào tôi cũng khóc ướt gối vì tủi thân - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần tôi muốn tự tử nhưng rồi lại yếu lòng. Không thể vì lỗi lầm của tôi mà hại một sinh linh vô tội như vậy được. Tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Nhắm mắt, bịt tai bỏ qua hết những lời cay đắng của thiên hạ, tôi cố gắng một mình nuôi con. Sáng cười nói bên con, nhưng đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng. Mơ thấy người đàn ông tệ bạc kia cười nói bên người phụ nữ khác. Mơ thấy chính mình của những tháng ngày trước. Những tháng ngày qua, tôi phải dùng thuốc ngủ để có thể ngủ được.

Tâm sự mẹ đơn thân: Lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của con rồi quay lưng lau khô nước mắt - Ảnh 3
Nhìn con hạnh phúc, tôi vui nhưng lòng lại đau - Ảnh minh họa: Internet

Dạo gần đây, tôi nghe tin anh về Việt Nam. Lần đó, có số điện thoại lạ gọi vào máy tôi. Nghe giọng nói quen thuộc của anh, cảm xúc cũ lại ùa về. Anh nói muốn gặp con, tôi từ chối. Tôi sợ gặp lại người cũ rồi lại rung động. Vả lại tôi cũng chẳng muốn gặp người tệ bạc như anh. Những lần sau anh lại gọi, tôi không bắt máy. 

Tâm sự mẹ đơn thân: Lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của con rồi quay lưng lau khô nước mắt - Ảnh 4
Ngày anh quay về tìm mẹ con tôi, lòng tôi có cảm giác bất an - Ảnh minh họa: Internet

Anh nhắn tin xin nuôi bé Bin. Vợ chồng anh ở Mỹ không có con nên muốn nuôi nấng con tôi. Tôi nhất quyết từ chối. Anh đe dọa kiện ra tòa đòi quyền nuôi con. Anh bảo anh có thể cho con những điều kiện tốt nhất, còn tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương, thiếu thốn đủ đường.

Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ đưa con cho anh nuôi. Vì chuyện này mà tôi ăn không ngon, ngủ không yên nhiều ngày qua. Ngày nào cũng lo sợ rằng anh sẽ bắt bé Bin đi mất.

Tâm sự mẹ đơn thân: Lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của con rồi quay lưng lau khô nước mắt - Ảnh 5
Tôi đã quá mệt mỏi rồi - Ảnh minh họa: Internet

Cứ tưởng mọi giông bão đã qua đi, bây giờ tôi sẽ được bình yên bên con. Nhưng nào ngờ sóng gió lại ập đến như thế này. Tôi phải làm sao đây? 

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