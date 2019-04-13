Vợ chồng vì yêu mà đến, vì nợ mới kết đôi, đâu ngờ cũng có ngày chán nhau như thế này!

Tâm sự gia đình 13/04/2019 05:30

Vợ chồng có duyên có nợ mới tìm được nhau giữa thế giới hơn 7 tỷ người này. Nhưng không ngờ lại có một ngày chúng tôi chán nhau đến tận cổ, những nụ cười hạnh phúc đã thay bằng cái nhìn đay nghiến và những câu nói xúc phạm nhau.

Tôi và anh cưới nhau hơn 5 năm nay. Chúng tôi đều trân trọng mối quan hệ này. Nhiều lần trắc trở, cả hai tưởng chừng đã buông tay nhưng vẫn cố gắng để đi đến cái kết viên mãn. 

Vợ chồng vì yêu mà đến, vì nợ mới kết đôi, đâu ngờ cũng có ngày chán nhau như thế này! - Ảnh 1
Vợ chồng có duyên có nợ nhưng không ngờ lại chán nhau như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Tôi lớn hơn anh 4 tuổi, cũng vì vậy mà ban đầu cha mẹ anh không đồng ý. Anh phải mất khá nhiều thời gian để thuyết phục gia đình. Khi đó chúng tôi cãi vã khá nhiều tưởng chừng chia tay, nhưng rồi cuối cùng cũng được gia đình anh ưng thuận.

Tuy nhiên từ ngày tôi về làm dâu đến giờ, mẹ anh tỏ ra không ưa tôi. Bà không nói thẳng nhưng thái độ và hành động của bà khiến tôi cảm nhận được bà không hề xem tôi là dâu con trong nhà. Bằng chứng là khi người con dâu thứ hai, thứ ba về, bà đều đón tiếp vui vẻ. Chỉ có tôi là bà đối xử khác hoàn toàn.

Vợ chồng vì yêu mà đến, vì nợ mới kết đôi, đâu ngờ cũng có ngày chán nhau như thế này! - Ảnh 2
Anh cảm thấy mệt mỏi vì tôi tâm sự những điều khúc mắc trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân nhưng chẳng biết nói với ai. Tâm sự với chồng thì anh lại phớt lờ, tỏ vẻ không quan tâm. Anh nói đi làm về mệt nên không muốn nghe bất cứ chuyện gì. Từ ngày về làm dâu đến giờ, tôi vô cùng mệt mỏi, dẫn đến stress nặng.

Vì vậy mà đời sống chăn gối của vợ chồng tôi cũng chẳng còn mặn nồng. Mỗi lần anh chạm vào người là tôi lại tìm cớ rút lui. Tôi nói mệt nên không muốn làm chuyện đó. Cũng vì vậy mà anh “ăn bánh trả tiền” bên ngoài. Dần dần tôi chán không thèm nói nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Vợ chồng vì yêu mà đến, vì nợ mới kết đôi, đâu ngờ cũng có ngày chán nhau như thế này! - Ảnh 3
Vợ chồng tôi dần chán nhau - Ảnh minh họa: Internet

Từng xem nhau là tất cả nhưng giờ đây không hiểu sao chúng tôi lại chán nhau đến tận cổ như thế này. Chán đến mức chẳng muốn nhìn mặt, chẳng muốn nói chuyện hay tâm sự bất cứ điều gì. Anh có bí mật, tôi cũng không tò mò. Tôi cũng chẳng còn than vãn về việc mẹ chồng không tốt với tôi.

Những tháng năm vừa qua, tôi đã sống như một cái xác không hồn trong chính ngôi nhà của mình. Biết rằng vợ chồng là duyên là nợ, không tự dưng mà gặp được nhau, nhưng thật sự tôi đã quá mệt mỏi và chỉ muốn buông bỏ.

Vợ chồng vì yêu mà đến, vì nợ mới kết đôi, đâu ngờ cũng có ngày chán nhau như thế này! - Ảnh 4
Chúng tôi không còn nói cười hạnh phúc như trước - Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra những khó khăn mà chúng tôi đã từng vượt qua cùng nhau cũng chẳng cứu vãn được gì. Tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau cũng không thể nào đánh bại được sự chán chường nơi nhau.

Anh dần thay đổi, tôi cũng thế. Chúng tôi giờ đây sống chung một nhà nhưng thật sự chẳng khác nào người dưng. Mỗi ngày nhìn anh, tôi chẳng có chút cảm giác gì.

Vợ chồng vì yêu mà đến, vì nợ mới kết đôi, đâu ngờ cũng có ngày chán nhau như thế này! - Ảnh 5
Chúng tôi không còn xem nhau là vợ chồng nhưng chẳng buồn ngồi xuống nói rõ cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống vợ chồng tôi bắt đầu nguội lạnh và có những đổ vỡ từ bên trong nhưng chẳng ai thèm đề cập đến. Không chia tay nhưng lại không cư xử với nhau như vợ chồng. Điều này khiến tôi vô cùng mệt mỏi và chán nản, chẳng còn muốn cố gắng vun vén gì nữa. Giờ tôi phải làm sao đây?

Những người phụ nữ đang làm mẹ, làm vợ hãy nói KHÔNG với điều này để chẳng còn rơi giọt nước mắt nào

Những người phụ nữ đang làm mẹ, làm vợ hãy nói KHÔNG với điều này để chẳng còn rơi giọt nước mắt nào

Đã chọn con đường làm mẹ làm vợ thì phụ nữ hãy mạnh mẽ, dứt khoát nói không với những điều này để không phải khổ sở, thôi rơi nước mắt hằng đêm.

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Từ khóa:   vợ chồng chán nhau duyên vợ chồng

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