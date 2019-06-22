Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc: Bản lĩnh và sự khôn ngoan là hai thứ đi đầu!

Tâm sự gia đình 22/06/2019 16:46

Phụ nữ lấy chồng giống như đánh một canh bạc lớn nhất của cuộc đời mình. Người nắm trong tay quân bài tốt chưa hẳn đã thắng mà còn phải dựa vào bản lĩnh và cách chơi.

Lấy chồng sướng hay khổ đều dựa vào bản thân mình. Nhiều chị em thường than thân trách phận, ganh tỵ với cuộc sống của những người phụ nữ khác. Nhưng bạn phải biết một điều rằng, để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc đó, người ta đã phải bỏ ra công sức như thế nào.

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Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc, sướng khổ đều dựa vào bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Phụ nữ ngoan ngoãn, chiều chồng thương con chắc chắn gia đình đó sẽ êm ấm, thuận hòa. Nhưng ngày nay phụ nữ phải có bản lĩnh để bảo vệ ngôi nhà của mình bên trong lẫn bên ngoài. Phụ nữ không chỉ giúp chồng xây tổ ấm, mà còn phải khôn ngoan tự xây hàng rào bảo vệ ngôi nhà của mình.

Phụ nữ lấy chồng quan trọng nhất là bản lĩnh. Ngoài kia có đầy rẫy những cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng đừng quá lo lắng. Hôn nhân có hạnh phúc và vững vàng trước sóng gió hay không đều dựa vào nỗ lực bản thân mình.

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Lấy chồng rồi phải có bản lĩnh giữ gìn hạnh phúc của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong tất cả các mối quan hệ chẳng thể bình yên hoài mà phải có sóng gió. Khi đó cần đến một người phụ nữ thật sự bản lĩnh để chống chọi lại và đưa con thuyền cập bến an toàn. Cần một người khôn ngoan biết cách loại bỏ những vật cản trong mối quan hệ của mình để không phải đổ vỡ.

Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc, cầm trong tay quân bài tốt cũng không bằng biết cách chơi. Hôn nhân giống như một cuộc đấu tranh của cả hai để bảo vệ hạnh phúc của mình. Người đàn ông cần phải vượt qua thử thách lớn nhất cuộc đời mình đó là ngoại tình. Còn đàn bà cần phải mạnh mẽ và bản lĩnh để có thể giữ được người đàn ông bên cạnh.

phu nu lay chong nhu danh canh bac
Phụ nữ bản lĩnh, đàn ông mới nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân như một ván bài không thể biết trước được kết quả. Mỗi nước bài đánh ra đều có những trở ngại và thử thách. Thứ bạn cần có là sự bình tĩnh và bản lĩnh. 

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Phụ nữ khôn ngoan mới có thể sống sót trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng nên trang bị hai thứ là bản lĩnh và sự khôn ngoan. Chỉ cần hai thứ đó, bạn nhất định sẽ sống sót và sống tốt trong mối quan hệ của mình. Canh bạc này chỉ có bạn tự đánh chứ chẳng ai cầm tay chỉ dẫn. Hạnh phúc hay khổ đau, chỉ có bản thân bạn mới quyết định được.

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