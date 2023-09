Phụ nữ không sợ chồng nghèo tiền của, chỉ sợ đàn ông nghèo ý chí

“Chị không sợ anh ấy nghèo tiền nghèo của, nhưng lại quá sợ một người chồng nghèo ý chí, cố gắng” - Ảnh minh họa: Internet

Chị tôi trước khi ly hôn vẫn nói trong nước mắt: “Chị không sợ anh ấy nghèo tiền nghèo của, nhưng lại quá sợ một người chồng nghèo ý chí, cố gắng”.

Một người chồng không có chí cầu tiến không chỉ đem đến vất vả cho chị mà còn là khổ tâm tổn thương. Vì không có ý chí cố gắng, anh ta lười nhác trong mọi việc. Chị không chỉ một mình lo chuyện bên ngoài, còn phải hầu hạ anh ta khi về nhà. Vì không có nỗ lực đi lên, anh ta đổ mọi trách nhiệm, sai trái cho vợ mình sau mỗi lần thất bại. Nếu chị không hài lòng về anh ta, anh ta sẽ tự ái mà tổn thương chị. Đến khi chị không thể chịu nổi mà rời đi, anh ta lại cho rằng chị vô tình vô nghĩa.

Chị nói, rời đi vì hết thương thì không hẳn, nhưng khi khổ quá rồi người ta sẽ không còn thiết thương yêu nữa. Không ai chịu được nghèo khó và khổ sở khi họ không có người đồng hành và chia sẻ.

Phụ nữ sẽ rời đi khi những hy sinh họ bỏ ra không thể đổi lấy sự cố gắng nỗ lực của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể chọn một người đàn ông trong tay chưa có gì để chung sống cả đời. Họ có thể đồng cam cộng khổ cùng chồng, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Sự thủy chung của phụ nữ vượt qua mọi rào cản giàu nghèo ở đời. Ngay cả khi chồng có không giàu có bằng người khác, có không cho họ đủ đầy thì đó cũng không phải là lý do để phụ nữ ly hôn. Vì họ không chọn kết hôn chỉ vì tiền. Nhưng phụ nữ sẽ rời đi khi những hy sinh họ bỏ ra không thể đổi lấy sự cố gắng nỗ lực của chồng.

Chuyện nghèo hay giàu của một người đàn ông đôi khi không phải do số phận. Đàn ông nếu cố gắng, nỗ lực thì họ có thể lo đủ những gì thiết yếu cho gia đình của mình. Đàn ông quá nghèo để vợ phải lâm vào chật vật khốn cùng không phải do cha mẹ anh ấy nghèo, hay vì may mắn chưa tới, mà là ở bản thân anh ấy không có nỗ lực, làm ít mà mong nhiều, giậm chân mà muốn tiến. Đàn ông trước 30 tuổi còn nghèo khó có thể vì chưa đủ vận may. Nhưng sau 30 nếu đàn ông vẫn không thể lo cho vợ con thì chính là không có chí tiến thủ. Đàn ông khi ấy chính là ích kỷ và vô trách nhiệm. Thế thì nếu bị vợ bỏ lại cũng đừng trách cứ ai, đó là cái giá phải trả khi đàn ông không biết quý trọng gia đình.