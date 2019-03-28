Đàn bà đừng nhọc nhằn hy sinh khi đàn ông chưa từng kiên trì ở lại

Tâm sự gia đình 28/03/2019 05:30

Chị quay lưng đi dửng dưng bình thản, nhưng nước mắt vẫn rơi như chuyện cũ chỉ vừa xảy ra mới hôm trước. Nhưng rồi chị cũng lau nước mắt, lại cười. Vì thật may, chị cũng đã rời đi để cứu lấy chính mình, cứu lấy con mình khỏi một kiếp nạn từ một người đàn ông quá đỗi tệ bạc…

Thuở đó, chị cũng thuộc dạng tiểu thư nhà khá giả. Chỉ là, cha mẹ chị không chịu chị lấy anh, chê anh nghèo, không có tiền đồ. Chị lại vì thương anh mà bỏ quê, bỏ cả cha mẹ để đi theo anh.

Anh dẫn chị về quê nội của anh, ở cùng nhà với ông bà anh. Nhưng quê nghèo quá, anh ở với chị chưa được một  năm thì nuôi chí theo người quen lên thành phố làm ăn. Nghĩ cho đứa con sắp chào đời, chị sợ xa chồng mấy cũng không nỡ cản anh. Trước ngày anh đi, chị chỉ nói thế nào cũng phải nhớ tới chị và con đang ở nhà chờ anh. Anh khi ấy nụ cười vẫn ấm áp, bàn tay cũng chưa nỡ rời xa tay chị.

Anh đi ngót hai năm trời, con chị cũng đã hơn 1 tuổi. Nghe đâu, anh theo người quen xây nhà cho người ta trên thành phố. Anh mỗi lần gọi về cho chị đều nói, giờ anh xây nhà cho người ta, sau này sẽ xây nhà cho mẹ con chị. Chị nghe thôi cũng đã thấy bao tủi hờn, cực nhọc như tan biến hết.

Đàn bà đừng nhọc nhằn hy sinh khi đàn ông chưa từng kiên trì ở lại - Ảnh 1
Chị lại vì thương anh mà bỏ quê, bỏ cả cha mẹ để đi theo anh - Ảnh minh họa: Internet

Cứ vậy mà anh đi mấy năm dài, một năm về nhà được một lần. Chị mang thai rồi sinh con thứ hai. Nhưng đau buồn thay, cả hai con của chị đều bệnh tật liên miên. Con lớn lúc ấy mắc bệnh viêm phổi cấp, con nhỏ nghi có dấu hiệu u não. Chị một mình lo cho con vào viện, lo cho ông bà lại làm thêm việc thêu thùa ở nhà để có thêm tiền. Có khi túng quẫn quá, chị đành bán vài món đồ chút ít giá trị, hay mượn vay ai đỡ.

Còn anh, ban đầu cũng tỏ ra thương vợ con, ráng làm ngày đêm gửi tiền về quê. Nhưng mới được 2 năm khi biết con bệnh, anh trở nên hằn học mỗi khi chị nói con cần tiền vào viện. Những cuộc gọi từ anh cũng thưa dần.

Rồi chị nghe đâu anh quen với cô nào trong đó, hai người còn dọn về ở cùng nhau. Chị lúc đó đang ôm con trong bệnh viện, nước mắt muốn trào ra cũng không dám. Chị hết gọi điện năn nỉ anh nghĩ lại cho chị, cho con, rồi lại ấm ức mắng anh là tệ bạc. Anh khi ấy chỉ nói với chị một câu: “Anh mệt lắm rồi, em với con buông tha cho anh đi!”.

Đó là lần đầu tiên chị thấy mình thật ngu ngốc. Chị hy sinh bao nhiêu vì anh, bỏ cả cha mẹ, bỏ cả giàu sang chỉ để ở cạnh anh. Đến lúc mẹ con chị khốn cùng, anh lại chỉ biết tìm niềm vui nơi người khác. Chị và con khổ là vì ai, sao nỡ là chồng là cha lại chỉ muốn vứt bỏ gia đình?

Đàn bà đừng nhọc nhằn hy sinh khi đàn ông chưa từng kiên trì ở lại - Ảnh 2

Chị và con khổ là vì ai, sao nỡ là chồng là cha lại chỉ muốn vứt bỏ gia đình? - Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy, tiền trong túi không còn, bệnh của con cũng không thuyên giảm, còn cả nỗi đau bị chồng phản bội, chị từng có suy nghĩ hay là ba mẹ con cứ gieo mình xuống sông, có phải sẽ đỡ khổ hơn không?

Nhưng chị không làm được, chị có muốn chết thì con chị cũng muốn sống. Chị cứ nghĩ mãi, rồi trong đêm, dẫn cả hai con quay về quê ngoại…

Chị biết mình không còn tư cách làm con của cha mẹ, nhưng con của chị vẫn cần được sống. Chị muốn cứu lấy con, chị chỉ cần con khỏe mạnh. Cha mẹ chị thấy con gái dẫn cháu về nhà, còn cầu xin cứu lấy cháu khỏi bệnh, ông bà nào có nhẫn tâm mà trách mắng…

Hai năm sau đó, nhờ có tiền chạy chữa, hai con chị đều khỏe mạnh lại. Chị từ lúc về lại quê cũng chưa từng muốn liên lạc lại với chồng. Chị lao vào làm ăn, chăm sóc cho hai con và cha mẹ. Chị muốn đền bù cho họ, những người chị thấy có lỗi nhất.

Đàn bà đừng nhọc nhằn hy sinh khi đàn ông chưa từng kiên trì ở lại - Ảnh 3
Thật may, chị cũng đã rời đi, để cứu lấy chính mình, cứu lấy con mình khỏi một kiếp nạn từ một người đàn ông quá đỗi tệ bạc… - Ảnh minh họa: Internet

Rồi bẵng đi một thời gian, chồng chị chẳng biết nghe tin từ đâu mà đến tìm mẹ con chị. Chỉ còn lại “thân tàn ma dại”, chồng chị van xin chị quay về. Chị chỉ nói, 10  năm trước chị có thể bỏ đi cùng anh là vì chị nghĩ anh xứng đáng để chị hy sinh và đánh đổi. Nhưng hôm nay, một kẻ tệ bạc, bỏ vợ con khi khốn cùng bệnh tật, có còn đáng để làm chồng làm cha?

Anh cúi mặt không nói được một lời. Còn chị, quay lưng đi dửng dưng bình thản, nhưng nước mắt vẫn rơi như chuyện cũ chỉ vừa xảy ra mới hôm trước. Hy sinh bao nhiêu thì khi bị phản bội sẽ tổn thương bấy nhiêu. Từng kiên trì vì một người thế nào thì khi biết họ đổi thay vẫn không thể ngăn nổi đau lòng.

Nhưng rồi chị cũng lau nước mắt, lại cười. Vì thật may, chị cũng đã rời đi, để cứu lấy chính mình, cứu lấy con mình khỏi một kiếp nạn từ một người đàn ông quá đỗi tệ bạc. Đàn ông đã không kiên trì ở lại thì bao hy sinh của đàn bà đều là con số 0 chua chát...

Vợ cao tay trả thù tình, tôi thấm thía thì đã muộn

Vợ cao tay trả thù tình, tôi thấm thía thì đã muộn

Tôi vừa kinh ngạc vừa nể sợ vợ cũ. Cách trả thù của phụ nữ khi biết chồng bồ bịch, có con riêng bên ngoài, mấy ai được điềm tĩnh như em.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình chồng vô tâm chồng tệ bạc

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 24 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động