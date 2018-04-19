Phụ nữ chán chồng dễ mắc bẫy ngoại tình của những tên sở khanh

Tâm sự gia đình 19/04/2018 10:20

Phụ nữ chán chồng sẽ dễ mắc bẫy ngoại tình, đàn ông sở khanh nắm rất rõ điểm yếu này, thừa cơ hội để tấn công, giăng bẫy và chuộc lợi. Sau tất cả, dù có dùng lý do nào để bao biện đi chăng nữa thì người thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ.

Phần lớn, những người phụ nữ thông minh, giỏi giang, bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại rất mong manh yếu mềm. Điều họ cần là được quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu từ người chồng. Tuy nhiên, khi về với bến đỗ là gia đình, họ lại không cảm nhận mình được trân trọng, yêu thương thì sẽ thấy rất cô đơn và chán chồng. Lúc này đây, trái tim họ đang bị tổn thương, những gã sở khanh thường khoáy sâu vào nó để chinh phục. Chỉ cần xuất hiện đúng lúc họ buồn nhất, thường xuyên rủ đi ăn, đi chơi, tâm sự và sử dụng những động chạm nhỏ về thể xác là có thể khơi gợi những ham muốn bản năng bấy lâu bị chôn giấu ở người phụ nữ đang chán chồng.

Thông thường, phụ nữ chán chồng dễ mắc bẫy ngoại tình của những tên sở khanh vì những nguyên nhân sau:

Nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục

Nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục phụ nữ dễ mắc bẫy của sở khanh
Nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục phụ nữ dễ mắc bẫy của sở khanh. Ảnh internet

Bất kì người phụ nữ nào cũng khao khát được yêu thương. Khi người bạn đời không thực hiện được mong muốn đó trong cuộc sống, sẽ khiến người phụ nữ chán chồng, vô tình tạo ra khoảng trống, người đàn ông khác sẽ “nhảy” vào để lợi dụng họ.

Đối với phụ nữ chỉ cần một lời nói cử chỉ hay có hành động yêu thương nào đó cũng sẽ làm họ mềm lòng, dễ nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục. Nhưng đàn ông lại phân biệt điều này cực kỳ rõ ràng. Bởi phụ nữ chỉ khi có tình yêu mới có tình dục, còn đàn ông không cần yêu họ vẫn có thể tiến đến tình dục. Chính vì thế bi kịch của người bị phụ nữ thường vấp phải là do sự nhầm lẫn này, họ mắc bẫy tình của những tên sở khanh vì nhầm tưởng đó là tình yêu.

Nghĩ chồng không còn yêu mình

Nghĩ chồng không yêu mình vô tình tạo ra khoảng cách cho người đàn ông khác
Nghĩ chồng không yêu mình vô tình tạo ra khoảng cách cho người đàn ông khác "nhảy" vào. Ảnh internet

Có rất nhiều người đàn ông vì muốn vợ con có cuộc sống sung túc và đầy đủ, nên luôn cắm cúi làm việc. Với hy vọng sẽ có nhiều tiền để thay đổi cuộc sống cơ hàn như hiện tại. Tuy nhiên, họ lại không biết rằng, ngoài tiền, tình cảm là thứ quan trọng hơn để kết nối giữa hai người. Một khi người vợ thấy mình không được quan tâm, chồng chỉ quan tâm đến thứ khác, khiến cho cô ấy nghĩ rằng chồng đã hết yêu. Điều này khiến cho hai vợ chồng không có kết nối, cô ấy cảm thấy mình cô đơn, trống vắng.

Đàn ông sở khanh sẽ dễ dàng tấn công vào tâm lý, đáp ứng những thứ mà người phụ nữ đó đang thiếu, dễ dàng đưa họ “lên giường”. Đây cũng là chiếc bẫy tinh vi mà hiếm có người phụ nữ nào đủ tỉnh táo để chối từ.

Hơn nữa bản chất của những tên sở khanh là ham “của lạ”. Vì thế, một khi họ đã nhắm mục tiêu thì sẽ tìm mọi cơ hội để đạt được. Khi biết được người phụ nữ chán chồng cũng là lúc họ thấy một cơ hội cho mình. Chính vì vậy, dễ hiểu tại sao phụ nữ chán chồng dễ mắc bẫy, sa vào lưới tình của đàn ông, “dễ chết” bởi những lời mật ong và cử chỉ âu yếm.

Để tránh bị mắc bẫy sở khanh, phụ nữ chán chồng nên làm gì?

Phụ nữ cần tỉnh táo để không mắc bẫy của sở khanh
Phụ nữ cần tỉnh táo để không mắc bẫy của sở khanh. Ảnh internet

Phụ nữ thích nghe những lời nói ngọt, yêu thương. Do đó, khi người bạn đời khó chịu, cáu kỉnh và thiếu quan tâm, cũng chính là lúc những lời đường mật và chiếc bẫy tình dễ len lỏi vào trong cuộc sống của gia đình. Lúc này, các chị em hãy tỉnh táo, suy xét vấn đề, cần đặt ra vô số câu hỏi như: “Anh ta có thực sự yêu mình không, có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để tiến tới hôn nhân với mình? Nếu không làm được điều đó thì dù vì bất cứ lý do gì, phụ nữ cũng không nên tin.

Do đó, thay vì chán chồng thì hãy tìm cách cải thiện để giúp mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp, gia đình êm ấm và hạnh phúc hơn. 

Chán vì chồng bất tài, tôi để anh thật đau để đứng dậy

Chán vì chồng bất tài, tôi để anh thật đau để đứng dậy

Chồng người ta là chỗ dựa cho gia đình, còn chồng tôi chỉ chuyên dựa dẫm vào gia đình để sống qua ngày. Anh bất tài, không chịu làm gì, ngày ngày chỉ ăn bám vợ con. Chán vì chồng bất tài, nhưng vẫn còn yêu nên tôi không bỏ, nhưng cứ nghĩ đến ngày tháng sau này vẫn như vậy thì tôi thật ngao ngán.

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