Nỗi ân hận của đàn ông và phụ nữ về 'tình một đêm' khác nhau như thế nào?

Tâm sự gia đình 14/04/2023 06:48

Đàn ông hối hận vì đã bỏ lỡ tình một đêm trong khi phụ nữ hối hận vì đã có tình một đêm.

Được biết rằng đàn ông và phụ nữ tỏ ra rất trái ngược nhau về thái độ đối với 'tình một đêm'. Đàn ông hối hận vì đã bỏ lỡ tình một đêm trong khi phụ nữ hối hận vì đã có tình một đêm.

Đây là kết quả tổng hợp kết quả của ba cuộc điều tra được thực hiện bởi các nhóm nghiên cứu tại Đại học Texas và Đại học Bang California của Hoa Kỳ. Đầu tiên, 200 đàn ông và phụ nữ được yêu cầu đánh giá những gì họ có hoặc bỏ lỡ cơ hội làm “chuyện ấy” trên thang điểm 5.

Nỗi ân hận của đàn ông và phụ nữ về 'tình một đêm' khác nhau như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong lần thứ hai, 395 người được yêu cầu liệt kê những hành vi mà mọi người thường hối tiếc về đời sống tình dục của họ nếu bản thân họ đã trải qua những điều như vậy. Trong cuộc khảo sát thứ ba, 24.230 người được hỏi những câu hỏi tương tự như trong cuộc khảo sát thứ hai, nhưng với số người khảo sát lớn hơn nhiều.

Nỗi ân hận của đàn ông và phụ nữ về 'tình một đêm' khác nhau như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp lại với nhau, những kết quả này cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa nam và nữ. Đàn ông cho rằng không thể mạnh dạn hành động để ‘yêu’ là điều họ hối hận nhất. Các câu trả lời tiếp theo của họ chiếm tỉ lệ cao lần lượt là họ không được tự do trong đời sống tình dục khi còn trẻ và không được tự do về tình dục khi ở một mình.

Nỗi ân hận của đàn ông và phụ nữ về 'tình một đêm' khác nhau như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, phụ nữ cho rằng quan hệ tình dục với nhầm người là điều hối tiếc lớn nhất của họ. Câu trả lời xếp sau đó lần lượt là việc lừa dối bạn đời hiện tại hoặc người yêu cũ là điều khiến họ hối hận cũng như hối hận quan hệ tình dục với bạn đời quá sớm.

Những phát hiện đã được công bố trong 'Kho lưu trữ về hành vi tình dục' (Archives of Sexual Behavior) và được UPI báo cáo vào ngày 26/11/2013.

Theo Kormedi

Tận mắt chứng kiến chồng ôm chặt nhân tình trên giường, tôi nhào đến định đánh ghen thì bị anh cản lại, nói ra nguyên nhân khiến tôi câm nín

Tận mắt chứng kiến chồng ôm chặt nhân tình trên giường, tôi nhào đến định đánh ghen thì bị anh cản lại, nói ra nguyên nhân khiến tôi câm nín

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý