Nỗi ân hận của đàn ông và phụ nữ về 'tình một đêm' khác nhau như thế nào?

Đàn ông hối hận vì đã bỏ lỡ tình một đêm trong khi phụ nữ hối hận vì đã có tình một đêm.

Được biết rằng đàn ông và phụ nữ tỏ ra rất trái ngược nhau về thái độ đối với 'tình một đêm'. Đàn ông hối hận vì đã bỏ lỡ tình một đêm trong khi phụ nữ hối hận vì đã có tình một đêm.

Đây là kết quả tổng hợp kết quả của ba cuộc điều tra được thực hiện bởi các nhóm nghiên cứu tại Đại học Texas và Đại học Bang California của Hoa Kỳ. Đầu tiên, 200 đàn ông và phụ nữ được yêu cầu đánh giá những gì họ có hoặc bỏ lỡ cơ hội làm “chuyện ấy” trên thang điểm 5.

Ảnh minh họa: Internet

Trong lần thứ hai, 395 người được yêu cầu liệt kê những hành vi mà mọi người thường hối tiếc về đời sống tình dục của họ nếu bản thân họ đã trải qua những điều như vậy. Trong cuộc khảo sát thứ ba, 24.230 người được hỏi những câu hỏi tương tự như trong cuộc khảo sát thứ hai, nhưng với số người khảo sát lớn hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp lại với nhau, những kết quả này cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa nam và nữ. Đàn ông cho rằng không thể mạnh dạn hành động để ‘yêu’ là điều họ hối hận nhất. Các câu trả lời tiếp theo của họ chiếm tỉ lệ cao lần lượt là họ không được tự do trong đời sống tình dục khi còn trẻ và không được tự do về tình dục khi ở một mình.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, phụ nữ cho rằng quan hệ tình dục với nhầm người là điều hối tiếc lớn nhất của họ. Câu trả lời xếp sau đó lần lượt là việc lừa dối bạn đời hiện tại hoặc người yêu cũ là điều khiến họ hối hận cũng như hối hận quan hệ tình dục với bạn đời quá sớm.

Những phát hiện đã được công bố trong 'Kho lưu trữ về hành vi tình dục' (Archives of Sexual Behavior) và được UPI báo cáo vào ngày 26/11/2013.

Theo Kormedi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-an-han-cua-dan-ong-va-phu-nu-ve-tinh-mot-dem-khac-nhau-nhu-the-nao-572377.html