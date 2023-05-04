Cuối cùng, nhờ người quen, tôi tìm được một chị ở quê. Sau khi gặp tai nạn lao động, chị không thể làm việc nặng nên nhận lời lên thành phố giúp việc cho tôi.

Vợ chồng tôi có chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ gỗ nội thất ở thành phố lớn. Việc kinh doanh thuận lợi cho phép chồng tôi theo đuổi những thú vui của mình. Còn tôi đôn đáo tìm người giúp việc để phụ việc nhà, chăm con nhỏ.

Tôi bố trí cho chị ở căn phòng còn trống trên sân thượng, gần khu vực chồng tôi nuôi mấy chú vẹt. Tôi không bao giờ ngờ rằng mình đã đem mỡ treo miệng mèo, chất rơm khô vào gần bếp lửa.

Chị hơn tôi 10 tuổi, có cuộc sống lam lũ. Tuy vậy, chị trông rất duyên với nét đẹp mặn mà. Không chỉ làm việc có tâm, chị còn rất sạch sẽ, gọn gàng, ăn nói có duyên nên tôi rất thích.

Chỉ 6 tháng sau khi chị đến ở, tôi bắt đầu cảm thấy chồng có những biểu hiện đáng ngờ. Ban đầu, sự xuất hiện của chị giúp việc khiến anh có những bỡ ngỡ. Tôi nhận ra vẻ lúng túng, ngượng ngùng của anh khi đối diện với chị.

Tuy vậy, tôi chỉ nghĩ đó là cảm xúc bình thường của người đàn ông khi thấy một phụ nữ khác xuất hiện trong nhà của mình. Vả lại, anh thường cố ý tránh chạm mặt chị khi không có tôi bên cạnh.

Tôi phát hiện con người giả dối của chồng nhờ thú nuôi trong nhà - Ảnh: Internet

Thời gian rảnh, anh đều ra ngoài gặp bạn bè hoặc lên sân thượng chăm cây, dạy mấy chú vẹt học nói những câu đơn giản. Thấy vậy, tôi yên tâm đến cửa hàng làm việc.

Tuy nhiên mấy tháng nay, tôi thấy anh có nhiều biểu hiện bất thường. Anh ít đến xưởng mộc để quản lý thợ hơn. Nếu có, anh cũng về nhà rất sớm.

Anh cũng ít ra ngoài tụ tập bạn bè. Phần lớn thời gian, anh nhốt mình ở vườn chim trên sân thượng. Một lần, tôi về nhà sớm, gọi mãi không thấy chị giúp việc ra mở cửa. Đến khi tôi gọi điện thoại, chị mới xuất hiện. Chị luôn miệng xin lỗi và giải thích mình đang phơi đồ trên sân thượng.

Tuy vậy, tôi lấy làm lạ vì chị ít khi giặt đồ và phơi vào giờ chiều, ít nắng. Chị luôn phơi đồ vào giờ trưa có nắng để đồ nhanh khô và thơm hơn.

Vào nhà, tôi thấy chồng ở đó. Anh chào tôi với vẻ lúng túng như đang giấu điều gì. Đầu tôi bắt đầu nghĩ về kịch bản anh ngoại tình với chị giúp việc.

Tuy nhiên, tôi lại tự trấn an mình và nghĩ bản thân đã lo xa. Tôi vẫn đẹp, sang và hấp dẫn gấp ngàn lần người phụ nữ kia.

Hơn thế, tôi là người nắm trong tay công việc, đường mưu sinh của chị. Tôi tin chị không dám làm điều có lỗi với mình. Nhưng tôi không ngờ điều mình không nghĩ đến lại xảy ra. Tôi phát hiện chuyện cả hai ngoại tình một cách hết sức tình cờ.

Một lần, tôi lên sân thượng phơi chiếc áo mới giặt. Khi tôi mở cửa, chú vẹt của chồng tôi bắt đầu nói những từ rất lạ.

Trong lúc tôi phơi đồ, nó tiếp tục phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. Tôi không tin chồng đã dạy nó những câu nói trần trụi ấy.

Chồng đã phản bội tôi và gian díu với người giúp việc - Ảnh: Internet

Tôi tin nó đã nghe và học lại trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Và khi thấy chú vẹt được treo gần căn phòng chị giúp việc đang ở tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Để anh và chị ta không còn đường chối cãi, tôi bí mật đặt camera trong căn phòng. Chỉ 1 tuần sau, tôi đã có kết quả. Chồng tôi và chị giúp việc ân ái với nhau trong chính căn phòng ấy.

Sau đó, tôi tìm hiểu và biết rằng, ban đầu chị giúp việc chiều chồng tôi để có thêm tiền gửi về quê. Nhưng sau này, chị quên hẳn mục đích ban đầu ấy của mình.

Còn chồng tôi, anh nói với người đàn bà rằng mình đã chán vợ. Anh muốn tìm cảm giác lạ. Anh cần người người phụ nữ có thể phục vụ nhu cầu chăn gối không giống ai của mình.

Cả hai đã tính đến chuyện sẽ ra ngoài sống để có thể tự do đến với nhau. Nhưng tôi sẽ không để chuyện ấy xảy ra.

Tôi quyết định ly hôn. Ngoài ra, tôi đã gửi hết bằng chứng chồng ngoại tình cho luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình khi ra tòa.